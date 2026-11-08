Sievietes! Tieši jums nesen nodibināta jauna organizācija
Domājot par iespējamu militāru apdraudējumu Latvijā, ģimenēm ieteicams veidot savu krīzes plānu – ko, kad un kā darīs katrs ģimenes loceklis. Par to un citiem svarīgiem drošības jautājumiem sievietes domā nesen dibinātajā brīvprātīgo organizācijā "Sievietes aizsardzībai SKUDRAS".
“Skudru” valdes locekle Gundega Grīnberga un Dienvidkurzemes novada kopienas vadītāja Zane Valdmane intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja, kā saistībā ar krīzes situācijām sievietēm parūpēties pašām par sevi, tuviniekiem un līdzcilvēkiem.
"Sievietes aizsardzībai SKUDRAS" ir brīvprātīga sieviešu organizācija, kas apvieno daudz un dažādu profesiju pārstāves gandrīz no visas Latvijas. Gundega sacīja: “Mūsu mērķis ir mazināt sieviešu un ikviena Latvijas iedzīvotāja bailes, domājot par jebkādām krīzēm, dodot zināšanas un prasme un veicinot to, ka katrā Latvijas apdzīvotā vietā ar laiku ir sieviešu-“skudru” kopiena, kas kopā mācās un domā, kā padarīt savu noturību pret krīzēm stiprāku.”
Karš Ukrainā mobilizē arī mūsu sievietes
Sarunas brīdī organizācijā darbojās 377 biedres, bet interese par organizāciju un dalību tajā ir ļoti liela. Ar ko tas skaidrojams? Zane atbildēja: “Tas skaidrojams ar laiku, kādā mēs dzīvojam.” Blakus valstī notiekošais karš ir jūtams arī mūsu valstī un iedzīvotāju ikdienā. “Neizbēgami tas notiek, mēs to jūtam, tas ir mums apkārt.”
Tas mūs skar jebkurā mirklī, kad paņemam rokā telefonu vai skatāmies televizoru. “Par to tiek runāts, stāstīts, un tas mūs sasniedz jebkurā vietā.” Saprotot, ka Latvija robežojas ar valsti, kas karo ar kaimiņiem, arī Latvijas iedzīvotāji sāk domāt par iespējamiem draudiem.