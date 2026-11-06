Visu gribi paveikt saviem spēkiem? Novembra jaunmēness atklāj, ko tu tā vari palaist garām. Astroloģes Ilanas Baņķes prognoze
Kāds tev piedāvā palīdzēt, bet tu gandrīz nedomājot atbildi: „Paldies, es tikšu galā!” Un pēc tam mēģini izdomāt, kā visu paspēt. Reizēm vieglāk šķiet uzņemties vēl vienu pienākumu nekā paskaidrot otram, kas un kā jādara. Bet vai tiešām viss vienmēr jāpaveic saviem spēkiem?
9. novembrī plkst. 9.02 pēc Latvijas laika iestājas jaunmēness Skorpiona zīmē, aizsākot jaunu, aptuveni 29,5 dienas ilgu Mēness ciklu. Astroloģijā jaunmēness ir piemērots laiks tuvākā mēneša ieceru plānošanai, prioritāšu noteikšanai un jaunu nodomu formulēšanai.
Šoreiz uzmanības centrā nonāk ne tikai tas, ko vēlies paveikt, bet arī cilvēki un iespējas, kas palīdzēs iecerēto īstenot. Skorpiona simbolika izceļ uzticēšanās jautājumus un gatavību paļauties uz citiem, savukārt jaunmēness saspringtais aspekts ar Marsu Lauvā akcentē personisko iniciatīvu un vēlmi apliecināt savas spējas.
Jauns sākums, bet ne visi nosacījumi vēl zināmi
Šis jaunmēness iestājas laikā, kad Merkurs un Venera vēl atrodas retrogrādā kustībā. Merkurs Skorpionā rosina rūpīgāk izpētīt informāciju un praktiskās detaļas, bet Venera Svaros pievērš uzmanību attiecībām, vērtībām un savstarpējam izdevīgumam. Tāpēc jaunu ieceru plānošanā īpašu nozīmi iegūst sagatavošanās un sadarbības iespēju izvērtēšana.
Piemēram, tu vēlies apgūt ko jaunu, taču nezini, ar ko sākt. Kāds paziņa iesaka aprunāties ar cilvēku, kuram šajā jomā jau ir pieredze. Izrādās, vairākas lietas ir vienkāršākas, nekā sākumā šķita. Un tev nav jāatkārto visas kļūdas, ko kāds cits jau reiz pieļāvis.
Retrogrādie periodi nenozīmē, ka jauni darbi jāatliek, taču tie mudina nesteigties ar svarīgiem lēmumiem. Tāpēc jaunmēnesī ir vērts nospraust nākamā mēneša mērķus un rūpīgāk noskaidrot, kas būs nepieciešams to īstenošanai.
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Vai palīdzības pieņemšana apdraud patstāvību?
Jo svarīgāka tev ir kāda iecere, jo grūtāk uzticēt tās īstenošanu citiem. Tu labprāt uzklausi padomus, bet, kad pienāk laiks rīkoties, priekšroku dod saviem spēkiem. Ja nu otrs visu saprot citādi? Vai rezultāts nebūs tāds, kādu vēlies?
Taču sadarbība nenozīmē, ka visiem jādomā un jārīkojas vienādi. Kādam ir pieredze tur, kur tev tās vēl pietrūkst, un reizēm pietiek ar vienu labu ierosinājumu, lai darbi sāktu virzīties uz priekšu. Turklāt 10. novembrī labvēlīgu aspektu veido Venera un Marss, izceļot iespēju apvienot personisko iniciatīvu ar veiksmīgu sadarbību.
Es aicinu jaunmēnesī pārdomāt, kurās situācijās tu atsakies no palīdzības tikai tāpēc, ka ir ierasts paļauties uz sevi. Kur tev patiešām noderētu citu iesaiste, un ko labāk paveikt bez tās. Uzticēšanās tomēr nenozīmē atteikties no savām iecerēm vai ļaut citiem visu izlemt tavā vietā.
Astroloģiskais fons
Jaunmēness iestājas, kad Saule un Mēness veido savienojumu vienā zodiaka grādā. Astroloģijā Saule simbolizē apzināto gribu un mērķus, bet Mēness — emocionālās vajadzības un iekšējo pasauli. Abu savienojums iezīmē jauna cikla sākumu, kurā personiskie nodomi sastopas ar iekšējo gatavību tos īstenot. Skorpions ir fiksēta ūdens stihijas zīme, kas saistīta ar emocionālu dziļumu, uzticēšanos un spēju iedziļināties jautājumos, kuriem ir paliekoša nozīme. Kopīgais astroloģiskais fons iezīmē aktuālās tēmas, tomēr to personisko nozīmi un izpausmes nosaka katra individuālā dzimšanas karte.
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