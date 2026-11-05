Četri Latvijas modes dizaineri izraudzīti starptautiskai izstādei Kopenhāgenā
Četri Latvijas modes dizaineri nākamā gada februārī piedalīsies starptautiskajā ilgtspējīgas modes izstādē "Sustainable Fashion Baltics", kas norisināsies Kopenhāgenas modes nedēļas laikā. Kopumā izstādē būs pārstāvēti 12 dizaineri un modes zīmoli no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Izstāde norisināsies no 2027. gada 2. līdz 4. februārim Igaunijas vēstniecības Biznesa centrā Kopenhāgenā. Tās mērķis ir iepazīstināt starptautisko modes sabiedrību ar Baltijas dizaineru radošo veikumu, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgai modei, materiālu atkārtotai izmantošanai un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšanai.
Latviju izstādē pārstāvēs četri dizaineri un zīmoli - COLETTE (Katrīna Ermanoviča), Novaliss (Laura Anspoka), Emīlija Svikle un una berzina (Una Bērziņa). Viņu kolekcijās savijas personīgi stāsti, bērnības atmiņas, Baltijas kultūras identitāte un eksperimenti ar dažādiem tekstilmateriāliem.
Četri Latvijas dizaineri - četri atšķirīgi stāsti
Katrīnas Ermanovičas zīmola COLETTE kolekcijas "Le passager du passé" iedvesmas avots ir sena dizaineres vectēva fotogrāfija. Tās centrā ir stāsts par pagātnes aviatoru, kurš pēkšņi nonāk mūsdienās. Kolekcijā izmantoti dabiski audumi, tradicionāli piegriezumi un pārdomātas detaļas, uzsverot apģērba ilgmūžību. Šī kolekcija vienlaikus iezīmē arī zīmola radošās darbības sākumu.
Lauras Anspokas zīmols Novaliss Kopenhāgenā prezentēs kolekciju "Nefelibata", kuras galvenais tēls ir iztēlots "Mākoņu staigātājs". Tērpos atspoguļotas mainīgas gaismas, laikapstākļu un atmosfēras noskaņas. Dizainere apvienojusi skulpturālus siluetus ar adīšanas, izšūšanas un citām rokdarbu tehnikām. Kolekcijas tapšanā izmantoti arī studijā uzkrātie audumi un materiālu pārpalikumi, piešķirot tiem jaunu dzīvi.
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Emīlijas Svikles kolekcija "BALTIC SOUL" tapusi laikā, kad dizainere dzīvojusi Milānā. Atrodoties prom no Latvijas, viņa pievērsusies pārdomām par mājām un savu piederību Baltijai. Kolekcijā sastopamas atsauces uz jauniešu kultūru, brutālisma arhitektūru, Baltijas pilsētvidi un bērnības atmiņām. Tērpu izgatavošanā izmantotas dažādas materiālu apstrādes tehnikas, tostarp džinsa pārveidošana un ādas pīšana, bet audumu atgriezumi iestrādāti jaunos apģērbos.
Savukārt Unas Bērziņas zīmols una berzina piedāvās kolekciju "Stories. Part 5.", kurā pētīta robeža starp miegu un nomodu. Dizainere iedvesmojusies no gultasveļas, mežģīnēm, volāniem un tradicionālajiem rokdarbiem, veidojot tērpus zīmolam raksturīgajā melnbaltajā krāsu gammā. Kolekcijā izmantoti vintāžas audumi un laikietilpīgas amatniecības tehnikas, savienojot latviešu amatniecības tradīcijas ar mūsdienīgu apģērbu dizainu.
Baltijas dizaineri meklē jaunus ceļus ilgtspējīgā modē
Līdzās Latvijas pārstāvjiem izstādē piedalīsies arī četri dizaineri no Igaunijas un četri no Lietuvas.
Igaunijas dizaineru darbos īpaša uzmanība pievērsta tekstilmateriālu atkārtotai izmantošanai. Piemēram, Hannes Rüütel pārvērš pagājušā gadsimta 90. gados populāros sienas gobelēnus mūsdienīgās jakās, savukārt zīmols Reet Aus / AUS izmanto tekstilražošanas pārpalikumus un pārstrādātu dziju, attīstot apritīgas ražošanas risinājumus.
Lietuvas dizaineri savukārt pievērsušies gan materiālu atmiņai un kultūras mantojumam, gan modes pieejamībai. Zīmols lába studio pēta, kā apģērbu iespējams uztvert ne tikai ar redzi, bet arī ar tausti, skaņu un kustību, tādējādi veidojot modes pieredzi, kas būtu pieejama arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
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Iespēja Latvijas modei iegūt starptautisku atpazīstamību
Izstādes organizatori uzsver, ka projekts veidots ne tikai kā iespēja parādīt kolekcijas, bet arī kā platforma profesionālu kontaktu dibināšanai un sadarbības attīstīšanai ārpus Baltijas valstīm.
"Šīs pieejas vieno dizaineru individualitāte. Viņi pārvērš personīgo pieredzi, amatniecības prasmes un kultūras atsauces mūsdienīgā modē. Kopenhāgenā vēlamies šīs perspektīvas iepazīstināt ar plašāku auditoriju un veicināt tikšanos, kas pārtop ilgtermiņa profesionālās sadarbības iespējās," norāda "Riga Fashion Week" vadītāja Elena Strahova.
Arī "Sustainable Fashion Week Vilnius" līdzdibinātāja un vadītāja Indrė Jakaitytė uzsver, ka Baltijas valstu kopīga dalība ļauj starptautiskajai modes sabiedrībai parādīt daudzveidīgāku reģiona radošo ainu un paver dizaineriem iespējas, kuras katram atsevišķi būtu grūtāk sasniegt.
Izstādes laikā apmeklētāji varēs ne tikai apskatīt kolekcijas, bet arī satikt to autorus un piedalīties publiskās diskusijās par ilgtspējīgas modes attīstību.
"Sustainable Fashion Baltics" organizē "Estonian Fashion Festival", "Riga Fashion Week" un "Sustainable Fashion Week Vilnius". Projekts tiek īstenots ar Baltijas Kultūras fonda finansējumu sadarbībā ar Igaunijas vēstniecību Kopenhāgenā.