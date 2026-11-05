Matīss Kučinskis gribētu kļūt par "labu vīru savai sievai un, cerams, arī par tēti bērniņam"
Viņš ir viens no spilgtākajiem Latvijas Nacionālā teātra jaunās paaudzes aktieriem – harismātisks, emocionāls un uz skatuves neapturams. Taču ārpus tās Matīss Kučinskis ir pavisam citāds. Viņš neslēpj, ka joprojām meklē sevi, mācās tikt galā ar emocijām un sapņo par lietām, kas patiesībā ir daudz svarīgākas par profesionāliem panākumiem, – savu mājvietu, ģimeni un mīlestību.
Matīsam Kučinskim ir 26 gadi, taču viņš jau aizvada trešo sezonu Latvijas Nacionālajā teātrī, saņēmis teātra labākā jaunā aktiera balvu un šogad nominēts arī prestižajai “Spēlmaņu nakts” balvai. Tomēr viņa ceļš līdz skatuvei nebūt nav bijis tik pašsaprotams, kā varētu šķist.
Savulaik aizrautīgs futbolists, kurš vidusskolu pabeidzis ar grūtībām, Matīss aktiermākslā nonāca gandrīz nejauši. Pirms tam bijuši arī neveiksmīgi studiju mēģinājumi, apmaldīšanās dzīves izvēlēs un periods, kuru viņš pats dēvē par ļoti melnu. Tikai saņemoties pēdējā brīdī pieteikties aktieru atlasei, viņš beidzot atradis ceļu, pa kuru patiešām vēlas iet.
Lai gan uz skatuves Matīss izstaro pārliecību un enerģiju, ikdienā viņš sevi raksturo kā vienpati, kurš vēl tikai mācās saprast, ko vēlas no dzīves ārpus teātra. Aktieris atklāti runā arī par tēva zaudējumu agrā bērnībā un to, kā šī pieredze ietekmējusi viņa vēlmi pēc apkārtējo atzinības.
“Varbūt tāpēc manī ir šīs tēva klātbūtnes meklējums – vajadzība pēc spēcīga pleca, uz kura atbalstīties, kurš pateiktu, ka viss ir labi un ka es visu daru pareizi,” viņš atzīst.
Taču šobrīd Matīss arvien vairāk domā ne tikai par lomām un karjeru, bet arī par nākotni ārpus skatuves. Viņš vēlas finansiālu neatkarību, savu mājvietu un ģimeni. “Gribu arī nodrošināt sev finansiālu neatkarību, lai ar laiku varētu kļūt par labu vīru savai sievai un, cerams, arī par tēti bērniņam,” saka aktieris. Un kā ir ar mīlestību? Matīss neslēpj, ka tieši attiecības un ģimene ir tas, ko viņš vismazāk vēlētos pazaudēt, pat ja profesionālā dzīve kļūtu arvien intensīvāka.
“Man šķiet, ka veiksme ir satikt cilvēku, kuru tu mīli un kurš mīl tevi, un spēt vienam otru pieņemt un mīlēt bez nosacījumiem,” viņš saka. Bet vai pats jau ir saticis šādu cilvēku? “Man gribas domāt, ka jā. Es ļoti gribu tam ticēt.”
Par bērnības sapņiem, dzīves līkločiem, attiecībām, lielajām lomām un pieaugšanu – visu sarunu ar Matīsu Kučinski lasi žurnāla “Jauns OK” novembra numurā!