Dziedātāja Patrisha: “Man šobrīd ir viss, ko esmu vēlējusies”
Novembrī žurnāla “Jauns OK” vāku rotā dziedātāja Patrisha – viena no spilgtākajām Latvijas jaunās paaudzes mūziķēm. Viņas karjerā jau ir starptautiski panākumi, prestižas mūzikas balvas un klausītāju iemīļoti hiti, tomēr aiz skatuves prožektoriem atklājas arī pavisam cita Patrisha – sievišķīga, emocionāla un ģimeniska. Lielajā intervijā viņa runā par mīlestību, attiecībām, cilvēkiem, kuri nāk un aiziet no mūsu dzīves, un sapņiem, kurus vēl vēlas piepildīt.
Patrisha jeb Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča jau pusaudzes gados sāka veidot savu ceļu mūzikā, bet sešpadsmit gadu vecumā noslēdza līgumu ar pasaules mūzikas industrijas gigantu “Universal Music Group”. Šodien viņas kontā ir trīs “Zelta mikrofoni”, veiksmīgas sadarbības ar citiem māksliniekiem un dziesmas, kas iekarojušas Latvijas radiostaciju topus.
Taču panākumi nav mainījuši to, kas dziedātājai patiesībā ir svarīgs. Sarunā ar “Jauns OK” Patrisha atzīst, ka ar gadiem arvien vairāk novērtē ģimeni un cilvēkus, uz kuriem var paļauties. Viņa neslēpj, ka pieaugot tuvo cilvēku loks kļūst šaurāks, un arī tā ir daļa no dzīves.
“Esmu novērojusi, jo vecāka kļūstu, jo mazāk patiesi tuvo cilvēku paliek,” atklāj dziedātāja.
Īpaši sirsnīgi Patrisha stāsta par jaunāko māsu Nikolu, ar kuru šovasar piepildījusi abu bērnības sapni – kopīgi radījusi dziesmu. Savukārt, runājot par romantiskajām attiecībām, viņa atklāj, kādas īpašības novērtē vīrietī un kāpēc viņai svarīgāki par materiālām lietām ir ikdienas uzmanības apliecinājumi. “Mani patiešām iepriecina mazas lietas, piemēram, cilvēka klātbūtne,” saka Patrisha.
Intervijā dziedātāja arī kliedē iepriekš publiskajā telpā izskanējušus pieņēmumus par attiecību sākumu ar dzīvesbiedru, mūziķi Edgaru Viļumu, atklāj, kā patiesībā jūtas Latvijas mūzikas industrijā, un dalās iespaidos par neaizmirstamo piedzīvojumu Himalajos. Divdesmit piecu gadu vecumā viņa atzīst, ka ir apmierināta ar savu dzīvi, tomēr priekšā vēl daudz sapņu – tostarp pašas koncerttūre un ģimenes paplašināšana.