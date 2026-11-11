"Ko viņš zvana? Kāpēc nevar uzrakstīt?" Psihologi skaidro, kas ir telefonzvanu trauksme
Piezvanīt draugam bez brīdinājuma? Daudziem jauniešiem tas šķiet gandrīz nepieklājīgi. Viņi labprātāk raksta ziņas, bet negaidīts zvans dažiem var izraisīt pat trauksmi. Kāpēc tik ļoti mainījušies mūsu saziņas paradumi, kas ir telefonzvanu trauksme un vai, izvēloties ērtāko komunikācijas veidu, mēs kaut ko arī zaudējam?
Jaunieši raksta, seniori zvana. Arī Latvijā atšķirības ir pārsteidzošas
Vēl pirms pāris desmitgadēm piezvanīt draugam, lai vienkārši aprunātos, bija pavisam ierasti. Telefons bija viens no galvenajiem veidiem, kā uzturēt attiecības, un negaidīts zvans lielākoties netika uztverts kā kaut kas neparasts.
Šodien situācija ir mainījusies. Jaunieši arvien biežāk dod priekšroku īsziņām, saziņai WhatsApp, Messenger vai citās lietotnēs. Pat pirms zvana nereti vispirms tiek nosūtīta ziņa: "Vai vari runāt?"
Tas, kas vecākajai paaudzei var šķist lieka formalitāte, jaunākajai ir pašsaprotama pieklājība. Telefona zvans pieprasa tūlītēju uzmanību, savukārt uz ziņu iespējams atbildēt sev ērtā laikā. Turklāt šīs atšķirības nav tikai subjektīvs iespaids - šo apstiprina arī Latvijā veikta aptauja.
2024. gada augustā LSM.lv un pētījumu centra "Norstat" veiktajā aptaujā noskaidrots, ka 64% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem dod priekšroku sarakstei, bet tikai aptuveni piektdaļa labprātāk izvēlas telefona zvanus. Savukārt vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem situācija ir gandrīz pretēja - 74% priekšroku dod telefona sarunām, bet tikai 15% izvēlas rakstisku saziņu.
Interesanti, ka abas paaudzes savu izvēli nereti pamato ar vienu un to pašu - laika ekonomiju.
Jauniešiem šķiet, ka uzrakstīt ir ātrāk, savukārt seniori uzskata, ka vienā telefona sarunā iespējams izrunāt to, kam citādi būtu nepieciešama gara ziņu apmaiņa.
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