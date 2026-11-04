Mākslinieks Roberts Koļcovs: “Es ar prieku maldos, jo man ne vienmēr ir taisnība”
Mākslinieks Roberts Koļcovs nesteidzas pielāgoties pasaules noteikumiem. Viņš joprojām sevī glabā palaidnīgo Emīlu no Lennebergas, uzticas zemapziņai, nebaidās kļūdīties un arvien augstāk vērtē klusumu. Sarunā ar žurnālu “Jauns OK” mākslinieks atklāti un ar sev raksturīgo humoru spriež par dzīves gudrību, bohēmu, mākslas maģiju un mīlestību.
Vai pieaugot mēs neizbēgami zaudējam kaut ko no bērnības brīvības un spējas brīnīties? Roberts Koļcovs uzskata, ka tā tam nebūt nav jābūt. Viņaprāt, katrā no mums dzīvo mazs Emīls no Lennebergas, un būtu žēl, ja dzīves gaitā mēs viņu pazaudētu. “Jo kam gan mums vajadzīga bērnība? Tajā slēpjas ļoti daudzas atbildes, kuras mēs meklējam pieaugušā vecumā,” saka mākslinieks.
Koļcovs atceras arī kādu neparastu bērnības epizodi, par kuru, kā pats atzīst, iepriekš nevienam nav stāstījis. Aptuveni desmit gadu vecumā, braucot trolejbusā un rokās veidojot sievietes torsu no plastilīna, viņš pēkšņi sapratis, ka viņa dzīve būs saistīta ar mākslu. Tā nebija apzināta izvēle, drīzāk atklāsme, kurai vēlāk sekojis viss viņa radošais ceļš.
Taču mākslinieka pārdomas neaprobežojas tikai ar mākslu. Viņš atskatās arī uz jaunības bohēmas laiku, kuru daudzi joprojām mēdz romantizēt. Koļcovs atzīst, ka pats nekad nav izjutis īpašu vilkmi pēc bohēmiskās vides un tās bezatbildība viņu drīzāk biedējusi. “Tā ir dzīve pa plānu ledu,” viņš saka, neslēpjot, ka redzējis arī šāda dzīvesveida postošās sekas.
Pavisam citāds Roberts atklājas, runājot par mīlestību. Mākslinieks neslēpj, cik nozīmīga viņa dzīvē ir sieva Dace un cik ļoti viņu spēj aizkustināt abu sarunas. Reizēm pietiek ar kopīgām pārdomām par mākslu, bērniem vai kāda cilvēka rīcību, lai emocijas kļūtu tik spēcīgas, ka acīs sariešas asaras. “Mīlestībai tomēr ir lielāka saistība ar sirdi nekā ar prātu,” uzskata Koļcovs. Viņaprāt, svarīgākajās dzīves izvēlēs ir vērts ieklausīties tieši sirdī, nevis visu censties izskaidrot ar loģiku.
Par mākslu, bērnības brīvību, dzīves paradoksiem, mīlestību un klusuma vērtību –visu sarunu ar Robertu Koļcovu lasi žurnāla “Jauns OK” novembra numurā!
Roberta Koļcova personālizstādes “Sienāža dziesmu gaidot” atklāšanas ballīte
Roberta Koļcova izstādes “Botāniķis un vienradzis” atklāšana
Piektdien, 1. decembrī, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Roberta Koļcova aicināja uz pastaigu savā personālizstādē “Botāniķis un vienradzis”. Savā jaunajā ...
Roberta Koļcova izstādes "Pāris" atklāšana
2020. gada 6. februārī mākslas galerijā "Putti" notika mākslinieka-grafiķa Roberta Koļcova izstādes "Pāris" atklāšana.