Ko cilvēki redz un izjūt dzīves pēdējos mirkļos? Skaidro speciāliste
Nāve ir viens no lielākajiem dzīves noslēpumiem. Mēs precīzi nezinām, ko cilvēks jūt vai redz savos pēdējos dzīves mirkļos, taču to cilvēku pieredze, kuri gadiem ilgi bijuši līdzās mirstošajiem, ļauj uz šo noslēpumu paraudzīties no cita skatpunkta.
Garīgā atbalsta speciāliste Ketrīna Dankana (Catherine Duncan) savas profesionālās darbības laikā ir bijusi līdzās daudziem cilvēkiem viņu dzīves pēdējās dienās.
Viņa strādājusi hospisos, sniegusi atbalstu smagi slimiem pacientiem un palīdzējusi gan viņiem, gan viņu tuviniekiem tikt galā ar sērām un zaudējuma sāpēm. Gadu gaitā speciāliste novērojusi, ka, lai gan katra cilvēka aiziešana ir individuāla, mirstošo cilvēku stāstos bieži atkārtojas vienas un tās pašas tēmas.
Viena no tām ir vīzijas, kurās cilvēki redz savus mirušos tuviniekus. Ketrīna atceras, ka pacienti viņai mēdza stāstīt par māti, kura it kā atnākusi viņus apciemot un sēž līdzās. "Mana mamma ir šeit. Viņa te sēž jau visu rītu," tā ir viena no frāzēm, ko speciāliste dzirdējusi.
Pēc Ketrīnas teiktā, dzīves nogalē cilvēki bieži piemin tos, kuri jau devušies mūžībā. Interesanti, ka šāda pieredze lielākoties neizraisa bailes. Gluži pretēji – mirušo tuvinieku šķietamā klātbūtne viņus nomierina un rada sajūtu, ka pēdējā dzīves ceļā nebūs jādodas vieniem.
Dažkārt mirstošie cilvēki runā par ceļojumu. Kāds pacients meklē savus apavus, jo viņam jādodas ceļā, cits stāsta par mantu kravāšanu vai nepieciešamību sagatavot biļetes. "Man jāatrod savas kurpes. Es dodos ceļojumā," arī šādus vārdus Ketrīna ir dzirdējusi.
Pēc speciālistes novērojumiem, cilvēki dzīves pēdējās dienās bieži izmanto ar ceļošanu saistītus izteicienus, it kā gatavotos tālam ceļam. Turklāt par gaidāmo aiziešanu viņi nerunā ar skumjām vai bailēm, bet gan drīzāk ar mierpilnu gaidu sajūtu, vēsta "Uniland".
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Daži cilvēki dzīves pēdējos mirkļos apraksta arī kaut ko neparasti skaistu, ko apkārtējie nespēj saskatīt. "Tas ir tik skaisti! Vai jūs to neredzat?" šādu jautājumu Ketrīna ir dzirdējusi no saviem pacientiem. Viņa pati neko tamlīdzīgu nav redzējusi, taču ievērojusi, kā cilvēku sejās parādās miers un apbrīna. "Es to neredzēju, bet es redzēju viņu sejas. Un ar to pietika," viņa stāsta.
Bieži vien mirstošie cenšas arī mierināt savus tuviniekus. "Neuztraucies, es nekur tālu neaizeju," pēc Ketrīnas teiktā, šo frāzi viņa dzirdējusi neskaitāmas reizes.
Dažkārt cilvēki stāsta, ka viņus jau kāds gaida. "Viņi mani gaida. Tagad viss ir kārtībā," arī šādus vārdus mēdz teikt dzīves nogalē. Ketrīna novērojusi, ka pēdējās dienās bailes no nāves reizēm atkāpjas, un to vietā pakāpeniski nāk miers un gatavība aiziet.
Vēl viena neparasta parādība ir mūzikas dzirdēšana. Daži pacienti pēkšņi jautā, vai kaut kur neskan mūzika, lai gan telpā valda klusums un apkārtējie neko nedzird. "Es dzirdu mūziku. Vai kāds spēlē?" šādu jautājumu Ketrīna dzirdējusi vairākkārt. Līdzīgi kā mirušo tuvinieku redzējumi, arī šī pieredze cilvēkam var šķist pilnīgi dabiska un sniegt mierinājumu.
Visbeidzot, daži cilvēki nonāk pie ļoti skaidras apziņas, ka viņu laiks ir pienācis. Viņi var stāstīt, ka ir no kāda atvadījušies vai saņēmuši savdabīgu zīmi, kas liecina, ka pienācis īstais brīdis aiziešanai. "Es aprunājos ar tēvu. Viņš saka, ka ir pienācis laiks," pēc Ketrīnas teiktā, šī ir viena no frāzēm, ko viņa dzirdējusi.
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Speciāliste uzskata, ka gatavība aiziet ne vienmēr rodas pēc tuvinieku dotas atļaujas vai iedrošinājuma. Cilvēks arī pats var sajust, ka viņa šīs zemes gaitas tuvojas noslēgumam.
Ketrīnas pieredze nesniedz viennozīmīgu atbildi uz jautājumu, kas notiek pēc nāves. Tomēr, pēc viņas teiktā, uzmanības vērts ir tas, cik bieži dažādu cilvēku pēdējās sarunās atkārtojas līdzīgi stāsti un izjūtas.
Neatkarīgi no tā, vai tie ir mirušo tuvinieku redzējumi, mūzikas skaņas vai sajūta, ka kāds gaida viņsaulē, visus šos stāstus, šķiet, vieno kāda kopīga iezīme – dzīves pēdējos mirkļos daudzi cilvēki biežāk runā par mieru un mierinājumu, nevis bailēm.