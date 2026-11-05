"Pēc 11 atturības gadiem atsāku lietot alkoholu, par to nezināja neviens - pat mans vīrs"
Visi zināja par maniem ilgajiem alkohola atkarības gadiem un bīstamajām situācijām, kurās tās dēļ biju nonākusi. Taču, kad pēc 11 atturības gadiem atkal sāku lietot alkoholu, par to nezināja neviens - pat mans vīrs.
Man ir ļoti grūti rakstīt par to, kā es atkal sāku lietot alkoholu. Tas ir pārsteidzoši, ņemot vērā, ka vairāk nekā desmit gadus es sevi atklāti saucu par alkoholiķi un, stāvot baznīcu pagrabos notiekošo atbalsta grupu sanāksmju priekšā, stāstīju par savas dzīves apkaunojošākajiem un neglaimojošākajiem brīžiem.
Stāstu par to, kā cilvēks pirmo reizi nonāk atkarības varā, ir salīdzinoši viegli izstāstīt. Sabiedrībā valda izpratne, ka neviens apzināti neizvēlas kļūt par atkarīgo.
Atkarība piezogas nemanāmi un pakāpeniski pārņem cilvēka dzīvi, parasti laikā, kad viņš vēl ir pārāk jauns, lai pilnībā apzinātos notiekošo. Savukārt atbrīvošanās no tās ir smaga cīņa - vispirms ar noliegumu, bet pēc tam ar sarežģīto uzdevumu atzīt pašam sev, ka problēma patiešām pastāv.
Daudz grūtāk ir izstāstīt, kā tu pats sevi pārliecināji atgriezties pie ieraduma, kas reiz jau bija novedis tevi līdz galējai robežai un no kura vairāk nekā desmit gadus biji spējis atbrīvoties.
Es neloloju ilūzijas, ka mana alkohola lietošana bija tikai konkrētu dzīves apstākļu rezultāts, ka mani divdesmitie gadi vienkārši bija īpaši tumšs dzīves posms un ka tagad, tuvojoties četrdesmit gadu vecumam, viss varētu būt citādi.
Gadu gaitā cilvēki man to bija vairākkārt ieteikuši apsvērt. Tie bija cilvēki, kuri paši nebija saskārušies ar atkarību un kuri uzskatīja, ka apņemšanās nekad vairs nelietot alkoholu ir pārspīlēta reakcija uz parastām dzīves grūtībām. Īpaši, ja tās piedzīvotas jaunībā vai pēc kāda satricinoša notikuma, piemēram, manā gadījumā - kristīgās ticības zaudēšanas.
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Šķiet, ka cilvēki, kuri necieš no atkarības, ļoti lielu nozīmi piešķir dzīves apstākļiem. Iespējams, tāpēc, ka viņu pašu alkohola lietošanas paradumi mainās atkarībā no dzīves kāpumiem un kritumiem. Viņiem alkohols sniedz atslābumu vai vieglu eiforiju, kas palīdz nogludināt dzīves asās šķautnes.
Taču tiem no mums, kuri piedzimuši ar noslieci uz šo slimību, alkohola iedarbība ir pavisam citāda. Tā līdzinās pēkšņai reliģiskai ekstāzei, kas liek vēlēties pārdot visu savu mantu un noslēpties alā, lai paliktu vienatnē ar savu vienīgo dārgumu - alkoholu.
Kā tad es pārliecināju sevi atsākt dzert?
Ilgu laiku es pat neapzinājos, ka manā prātā vispār norisinās šāda iekšēja cīņa. Sākumā tās bija tikai hipotētiskas situācijas, iztēles spēles, ar kurām īsināju laiku, un nevainīgas fantāzijas.
Katrs bārs, kuram gāju garām, kļuva par daļu no šīs spēles. Domās es tam piešķīru klusu "jā" vai "nē" atkarībā no tā, vai spēju iedomāties sevi tur dzeram.
Es nolēmu, ka nevarētu sēdēt pie bāra letes - man būtu jāsēž pie galdiņa. Turklāt es nevarētu pati pasūtīt dzērienu. Proti, es nespētu skaļi izteikt lūgumu to atnest.
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To sapratu tikai tad, kad pirmo reizi atļāvos šo situāciju iztēloties visās detaļās. Es nespētu šos vārdus pateikt skaļi. Es nespētu dzirdēt pati sevi tos izrunājam.
Tas varētu notikt vienīgi vietā, kur blakus kasei atrastos pašapkalpošanās vitrīna ar dzērieniem. Vai arī, piemēram, lidostā, kur reiz, steidzoties uz nākamo reisu, biju pamanījusi pašapkalpošanās dzērienu krānus, pie kuriem varēja norēķināties automātiskā maksājumu terminālī.
Kādā brīdī šīs hipotētiskās situācijas nemanāmi pārvērtās konkrētos plānos. Taču robeža starp iztēlošanos un plānošanu bija tik netverama, ka es to pamanīju tikai tad, kad jau biju pārkāpusi.
Un pat tad es nespēju to uztvert kā reālu apdraudējumu.
Galu galā hipotētiska situācija bija tikai noteikta gramatiska konstrukcija, kas pastāvēja vienīgi manā prātā. Bet prāts, kā visiem zināms, nav gluži tas pats, kas realitāte.
Vai tad es pati nebiju sākusi tam ticēt?
Nesen biju publicējusi grāmatu par mākslīgo intelektu un cilvēka apziņu. Visu iepriekšējo gadu biju piedalījusies diskusijās ar cilvēkiem, kuri uzstāja, ka mūsu prāts savā būtībā darbojas kā skaitļošanas sistēma un tā darbību nosaka iepriekšēji cēloņi.
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Virspusēji šie secinājumi nemaz tik ļoti neatšķīrās no meditācijas lekcijās dzirdētā par cilvēka "es" iluzoro dabu.
Man ienāca prātā, ka arī viss priekšstats par "atturību" patiesībā ir tikai manis pašas radīts stāsts. Gadiem ilgi biju tam piešķīrusi realitātes un būtības nozīmi, it kā atturība būtu konkrēta un neatņemama manas identitātes daļa. It kā vispār pastāvētu kāds nemainīgs "es", kas varētu būt skaidrā.
Tagad es saprotu, ka šāds domāšanas veids balstījās uz būtisku un, iespējams, pat apzinātu šo mācību pārpratumu.
Doma par to, ka mūsu domas nav realitāte, patiesībā bija domāta tam, lai mēs neļautos to vilinošajai loģikai un nekļūtu par tās ķīlniekiem.
Taču es no šīm lekcijām biju izdarījusi pilnīgi pretēju secinājumu: ja manas domas nav reālas, tad tās nekādi nevar man kaitēt vai ietekmēt reālo pasauli.
Un, ja mana identitāte ir tikai stāsts, tad es taču varu šo stāstu veidot, kā vien pati vēlos.
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Tā gada decembrī darba darīšanās atrados Helsinkos - pilsētā, kur šajā gadalaikā diennakti gandrīz pilnībā aprij tumsa. Lielākajā daļā rītu gaisa temperatūra noslīdēja līdz mīnus 15 grādiem, un aukstuma dēļ manas acis nemitīgi asaroja.
Tāpēc tagad Helsinki man atmiņā palikuši kā izplūdis gaismu ņirboņas skats: sveces, kas mirgo austeru bāru logos, un zaļas kuģu mastu gaismas, kas lēni slīd ostas virzienā.
No rītiem no skursteņiem debesīs cēlās iespaidīgi rozā dūmu mutuļi, bet īsajās dienasgaismas stundās visas ēkas iekrāsojās maigi sārtā gaismā, kas vienlaikus atgādināja gan saullēktu, gan saulrietu.
Pilsētas centrā bija iekārtots Ziemassvētku tirdziņš, un daudzās tirdzniecības teltīs no lieliem metāla katliem tika tirgots glögi - tradicionālais karstvīns.
Pēdējā vakarā Helsinkos es devos iepirkties. Ietinusies savā siltajā ziemas jakā, klīdu no viena Ziemassvētku tirdziņa stenda pie nākamā, aplūkojot koka figūriņas ar Kristus dzimšanas ainām, garās, slaidās sveces un pīrādziņus ar gaļas pildījumu.
Dažās teltīs piedāvāja gan alkoholisko, gan bezalkoholisko glögi - tradicionālo karstvīnu. Man bija ļoti auksti. Es izvilku maku, piegāju pie vienas no pārdevējām un pasūtīju glāzi bezalkoholiskā dzēriena.
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Sieviete aiz letes mani vai nu nesadzirdēja, vai nesaprata manu izrunu.
"Kuru jūs vēlaties?" viņa angliski pārjautāja.
Viņa pacēla nelielu tāfelīti, uz kuras bija uzrakstīti abi varianti. Kad pastiepu roku, lai norādītu savu izvēli, mans pirksts bez mazākās vilcināšanās apstājās pie otra - alkoholiskā - varianta.
Tas bija acumirklīgs lēmums. Pārgalvīga rīcība.
Tieši tā es to izjutu, kad samaksāju par dzērienu un paņēmu to rokās. Mana sirds dauzījās.
Es sev iestāstīju, ka noticis pārpratums. Devos atkritumu urnas virzienā, lai dzērienu izmestu. Taču pirms tam noņēmu vāciņu un izdzēru pusi. Varbūt pat vairāk.
Pēc tam pametu tirdziņu un aizgāju līdz restorānam, kas atradās pāris kvartālu tālāk.
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Tieši tur, pie restorāna ieejas, es sajutu alkohola iedarbību. Taču tā nebija ne eiforija, ne reliģiskai ekstāzei līdzīga sajūta. Tā pat nebija patīkama.
Es jutos tā, it kā viss apkārt būtu kļuvis izplūdis, un biju nedaudz apjukusi. Paēdu, un šī apdulluma sajūta pamazām izzuda, taču tās vietā nāca briesmīga nomāktība.
Aukstumā devos atpakaļ uz viesnīcu. Mani bija pārņēmusi tāda tukšuma sajūta, kādu mēdz piedzīvot svētdienas vakarā un kādu nebiju izjutusi gadiem ilgi.
Ja es iedzertu vēl, šī sajūta pārietu, es nodomāju.
Taču visdīvainākais bija tas, ka es nemaz nevēlējos dzert vēl.
Es jutos tieši tā, kā cilvēki bez alkohola atkarības mēdz aprakstīt savas sajūtas pēc vienas glāzes: nogurusi, apdullusi un ar vēlmi atgūt skaidru prātu, izdzerot kafiju vai glāzi ūdens.
Bija pagājuši vienpadsmit gadi. Šajā laikā manā ķermenī šūnas bija atjaunojušās. Varbūt tiešām bija nepamatoti domāt, ka uz alkoholu reaģēšu tāpat kā savos divdesmit gados, kad biju apmaldījusies dzīvē un dziļi nelaimīga.
Vienpadsmit gadus biju dzīvojusi bailēs no šķietami neizbēgamā - ka, atsākot dzert, viss atkārtosies. Taču kāda daļa manī droši vien visu laiku zināja, ka tā nav neapstrīdama patiesība, bet gan viens no daudzajiem nepieciešamajiem izdomājumiem, uz kuriem biju balstījusi savu jauno dzīvi.
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Pēc tās nakts es neplānoju vēlreiz lietot alkoholu. Man nebija nekādas vēlēšanās to darīt. Biju arī pārstājusi lidostās meklēt pašapkalpošanās kioskus un dzērienu automātus.
Taču tad pavisam negaidīti parādījās jauna iespēja apiet pašas sev noteiktos ierobežojumus. Šķita, ka to man piespēlējis pats liktenis.
Tie bija QR kodi.
Gandrīz vienas nakts laikā tie bija parādījušies uz restorānu galdiņiem un ēdienkaršu aizmugurēm, ieviešot bezkontakta apkalpošanas brīnumu - iespēju pasūtīt dzērienu, skaļi neizrunājot savu grēku.
Kādā februāra rītā es gatavojos izlidot no Nešvilas. Diena bija spoži saulaina un tik silta, ka jau atgādināja pavasari.
Lidostā biju ieradusies trīs stundas pirms reisa. Tikko izgājusi drošības pārbaudi, nonācu pie restorāna, kur uz galdiņiem bija izvietoti QR kodi.
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Atpūtas zonu apspīdēja dienasgaisma, kas ieplūda pa jumta logiem. Skaļruņos skanēja iepriekšējās desmitgades popmūzika.
Es apsēdos pie galdiņa un pasūtīju burgeru un glāzi baltvīna.
Pirmā glāze man uzreiz iesita galvā.
Vēl pirms ēdiena atnešanas es pasūtīju otro.
Un tieši tad tas notika.
Vai varbūt nedaudz vēlāk, kad jau biju sākusi dzert trešo glāzi.
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Kad šo stāstu atkarības atbalsta grupas sanāksmēs stāstu citiem, es pie šī brīža ilgi nekavējos. Tā vietā uzreiz pārlecu vairākas stundas uz priekšu - līdz pārsēšanās brīdim Čikāgas O'Hēra lidostā.
Tur es pārgāju uz degvīnu un galu galā attapos uz ceļiem sieviešu tualetē, vemjot podā, kurā ūdens nemitīgi noskalojās automātiski, jo mana galva atkal un atkal iedarbināja kustības sensoru.
Sanāksmēs es stāstu, kā gandrīz nokavēju nākamo reisu.
Atceros arī kauna, atvieglojuma un vilšanās viļņus, kas mani pārņēma vēlāk tajā vakarā, kad vīrs ieradās man pakaļ uz lidostu.
Tad kļuva skaidrs, ka viņam nav ne mazāko aizdomu par notikušo.
Taču sanāksmēs es nestāstu par to brīdi Nešvilā, kad biju izdzērusi otro glāzi vai jau sākusi trešo. Par mirkli, kad pirmo reizi pamanīju, kā vēlā rīta saules gaisma, plūstot caur jumta logiem, vienkārši un netraucēti krīt uz mana galdiņa virsmas.
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Es sajutu siltumu, kas nolaidās pār mani un it kā izcēla mani ārpus pašas dzīves, ārpus laika, pārnesot telpā, no kuras uz visu varēju raudzīties ar kosmisku vienaldzību.
Tā bija perspektīva, no kuras dzīve droši vien izskatās, raugoties no mūžības skatpunkta. No turienes iespējams ieraudzīt, kā visi cilvēka kārdinājumi, novirzīšanās no ceļa un kļūdas kopā veido dzīves kopainas skaistumu.
Es domāju par visiem noteikumiem, kurus pati sev biju izvirzījusi, un gandrīz iesmējos, cik muļķīgi un bezjēdzīgi tie šķita. Tie piederēja tai manis daļai, kas bija baiļu pārņemta, šauri domājoša un maldījās priekšstatos par to, kas dzīvē patiešām ir svarīgs.
Pret šo savu daļu es izjutu milzīgu līdzjūtību - tādu, kādu izjūtam pret bērnu. Jo pat šie maldīgie priekšstati bija skaisti un iederējās plašākajā dzīves kopainas harmonijā.
Es par šo mirkli nestāstu atbalsta grupas sanāksmēs, jo tad būtu vainojama pārgalvīgas pašiznīcināšanās romantizēšanā un cildināšanā.
Taču ir vēl kāds, daudz svarīgāks iemesls.
Vārdi ir tikai dārdoši gongi un šķindoši šķīvji. Ar valodu nav iespējams aprakstīt šo neatkārtojamo stāvokli, kurā izzūd laiks un visi vārdi izšķīst gaismā.
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Tieši šī sajūta mani pilnībā pārņēma tajā rītā, kad sēdēju viena, ziemas saules apspīdēta, apstulbusi un nespēdama saprast, kā gan es jebkad biju piekritusi no tā visa atteikties.
Turpmākie deviņi mēneši, objektīvi raugoties, bija visgarlaicīgākais periods visā manā alkohola lietošanas vēsturē.
Taču vienlaikus tas bija arī vistīrākais un vispilnīgākais.
Starp mani un bezgalīgo, reibinošo krišanu svētlaimē vairs nestāvēja nekas.
Es necentos nevienam neko pierādīt. Es vairs neloloju ilūzijas, ka spēju kontrolēt savu dzeršanu. Mans vienīgais mērķis bija to noturēt noteiktās robežās.
Šī pieredze bija gandrīz askētiska.
Es atļāvos dzert tikai lidostās un viesnīcu numuros. Es ne ar vienu nesarunājos, izņemot brīžus, kad vajadzēja palūgt rēķinu vai viesnīcas reģistratūrā noskaidrot, kur atrodas ledus automāts.
Taču pat šīs īsās saskarsmes kļuva arvien retākas, pateicoties digitālajām sistēmām, kas pēkšņi bija parādījušās gandrīz visur.
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Šķita, ka tās radītas tieši tādiem cilvēkiem kā es - cilvēkiem, kuri bija ieslīdējuši savas dzīves plaisās un jutās pilnīgi apmierināti, tur paliekot, paslēpušies no apkārtējās pasaules, sirdsapziņas un dienasgaismas.
Ar savu vīru gan es runāju - pa telefonu un reizēm arī klātienē, dienās, kad atgriezos mājās, vēl nebūdama pilnībā atskurbusi.
Šīs sarunas man radīja milzīgu trauksmi, taču tā parādījās tikai nākamajā dienā.
Tiklīdz pamodos, mani kā smaga lakta nospieda šausmas un vainas apziņa. Jo pašā sarunas brīdī biju jutusies tā, it kā lidotu desmit tūkstošu jūdžu augstumā virs sava ķermeņa.
Veselu desmitgadi savas dzīves - turklāt ļoti nozīmīgu, pirmo pieaugušā cilvēka dzīves desmitgadi - biju pavadījusi, pilnveidojot prasmi izlikties un slēpt patiesību.
Tagad pie šiem paņēmieniem atgriezos gandrīz automātiski, it kā tos atcerētos mani muskuļi.
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Tas bija kā braukt ar velosipēdu - reiz iemācīto vairs nevar aizmirst.
Ja ierados mājās stundu pirms vīra, es instinktīvi zināju, ka jāiet vannā.
Tas bija sens triks, kas ļāva izskaidrot piesārtušos vaigus. Turklāt vanna pati par sevi radīja zināmu barjeru, bet smaržīgās putas palīdzēja maskēt alkohola smaku, kas izdalījās caur ādas porām.
Katra iedzeršanas reize bija kā kontrolēts sprādziens, ko es rūpīgi norobežoju no pārējās savas dzīves.
Es sev iestāstīju, ka nevienam ar to nekaitēju.
Un patiesībā kādu laiku sekas patiešām bija niecīgas.
Vai varbūt mani vienkārši vajā tā dēvētā "eiforiskā atmiņa" - nespēja atcerēties sliktos brīžus tikpat spilgti un detalizēti kā labos.
Tomēr vemšanu es atceros. Gan dzeršanas laikā, gan pēc tam.
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Un bija būtiska atšķirība, vai tas notika dzeršanas laikā vai pēc tās.
Vemšana dzeršanas laikā nebija gluži nepatīkama. Tu nometies ceļos, atver muti, un ķermenis visu izdara pats. Nekā sarežģīta.
Pēc tam vienmēr kļuva vieglāk. Tu juties iztukšota un nedaudz skaidrākā prātā, gatava dzert vēl.
Tā bija sava veida attīrīšanās, kas burtiski iemiesoja galveno solījumu, ko sniedz reibuma pārņemtais prāts: jebkuru kļūdu iespējams izlabot, visu notikušo var attīt atpakaļ, un galu galā viss būs labi.
Taču vemšana nākamajā rītā bija pavisam kas cits. Ķermenis joprojām pārņēma kontroli, taču šoreiz tas notika ar nežēlīgu, gandrīz mehānisku spēku. Vai varbūt problēma bija tajā, ka prāts šajos nožēlojamajos rītos vairs nevēlējās sadarboties, nespēja atslābt un ļauties notiekošajam.
Tu sajuti garšu visam, kas nāca atpakaļ no kuņģa, un no tā nebija iespējams izvairīties. Tas vairs nebija nevainīgais šķidrums, no kura iepriekšējā vakarā bija tik viegli atbrīvoties. Tagad ārā nāca viss pretīgais, kas stundām ilgi bija krājies kuņģī, tostarp apkaunojošās atliekas no ēdiena, kuru biji apēdusi un par kuru jau sen aizmirsusi, pirms zaudēji samaņu.
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Pēc tam sekoja dzidrs šķidrums - tīra kuņģa skābe, kas dedzināja rīkles aizmuguri un garšoja kā pati nāve. Lai no tās atbrīvotos, nācās klepot.
Un pat ar to viss vēl nebeidzās.
Sekoja tukša rīstīšanās - šķietama mūžība, ko pavadīji, sēžot uz aukstajām flīzēm un lūdzoties, kaut tas beidzot būtu galā. Ik pa laikam tu izspļāvi dedzinošo šķidrumu tualetes papīra kumšķī, visu laiku skaidri apzinoties, cik tuvu esi nāvei.
Vienīgais, par ko varēji būt pateicīga, bija tas, ka vēmekļos nebija redzama žults.
Tomēr šajos mēnešos bija tik daudz kā, par ko justies pateicīgai.
Es biju aizmirsusi, ka ikviens pašiznīcināšanās periods cilvēku pietuvina negaidīti dāsnām cilvēciskas labestības izpausmēm.
To biju piedzīvojusi jau savos divdesmit gados.
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Atceros taksometra vadītāju, kurš mani atrada bezsamaņā guļam uz ietves apmales.
Viņš aizveda mani uz adresi, kas bija norādīta manā autovadītāja apliecībā, uznesa pa kāpnēm līdz dzīvoklim un noguldīja uz dīvāna. Tad aizgāja, nenodarījis man nekā ļauna.
Atceros farmaceiti, kura būtu varējusi par mani ziņot, kad mēģināju saņemt medikamentus ar recepti, kurai bija beidzies derīguma termiņš un kuras datumā biju izmainījusi vienu ciparu.
Taču tā vietā viņa pamanīja, ka mani krata abstinences izraisīti drebuļi, un palūdza sagaidīt viņu ārpus aptiekas. Tur viņa man slepus iedeva divas tabletes un vietējā atkarību ārstēšanas centra tālruņa numuru.
Atceros arī sievieti rehabilitācijas centra ēdnīcā. Es sēdēju viena pie galdiņa un nevaldāmi raudāju, kad viņa pienāca pie manis un sacīja, ka viss kļūs labāk.
Viņas balsī bija tik mierpilna pārliecība, ka nodomāju - viņa noteikti ir ārste vai psihoterapeite. Varbūt pat eņģelis.
Tikai vēlāk uzzināju, ka viņa pati ir paciente, kura centrā uzņemta vien trīs dienas pirms manis.
Šoreiz briesmas nebija tik lielas kā jaunībā, taču arī tagad es atkal un atkal piedzīvoju pārsteidzošas līdzjūtības izpausmes.
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Sieviete lidostas bārā, kura apmaksāja manu rēķinu, kad sapratu, ka tūlīt nokavēšu lidojumu.
Stjuarte, kura man atnesa aspirīnu, kad vēmu lidmašīnas tualetē.
Bibliotekāre, kura izturējās ar neizmērojamu sapratni, kad es pašā pasākuma rītā atcēlu viņas organizēto tiešsaistes diskusiju. Iespējams, viņa noticēja manam aizbildinājumam par vēdera vīrusu. Iespējams, ne.
Tie nebija nekādi varoņdarbi.
Taču šī labestība bija tik nepelnīta - patiesībā pilnīgi pretēja tam, ko es, pēc pašas domām, biju pelnījusi, - ka tā šķita kā žēlastība tās vispilnīgākajā izpausmē.
Tā bija reformācijas teologu aprakstītā dievišķā žēlastība - nepelnīta labvēlība, kas, kā sacīja Mārtiņš Luters, tiek "dāvāta tiem, kuri to vismazāk pelnījuši un nav tās cienīgi".
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Mums visiem vajadzētu just līdzi tiem mūžīgi spējīgajiem un veiksmīgi funkcionējošajiem pieaugušajiem, kuri nekad nav piedzīvojuši šādu žēlastību.
Jo tā ir viens no retajiem šīs dzīves brīnumiem.
Kādu pēcpusdienu, kad gatavojos iekāpt lidmašīnā, es saņēmu balss ziņojumu no kādas manas mātes draudzenes dēla.
Ar šo puisi nebiju runājusi vairākus gadus. Es joprojām viņu uzskatīju par bērnu, lai gan viņam jau bija 18 gadu. No ģimenes paziņām biju dzirdējusi, ka viņš nesen otro vai trešo reizi pabeidzis rehabilitācijas kursu.
Viņa balss ziņojumā skanēja drūmi un negribīgi. Bija skaidrs, ka māte viņam iedevusi manu tālruņa numuru un mudinājusi piezvanīt.
Taču, kad pēc ierašanās ASV austrumkrastā un iekārtošanās viesnīcā viņam atzvanīju, biju pārsteigta, izdzirdot viņa balsī patiesu izmisumu.
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Viņš pastāstīja, ka pēdējo reizi rehabilitācijas centrā nonācis pēc narkotiku pārdozēšanas. Iespējams, tas bijis pašnāvības mēģinājums, bet varbūt ne - viņš pats īsti nezināja.
Vēlāk viņš no rehabilitācijas iestādes tika izslēgts, jo bija slepus ienesis tajā tabletes.
Tagad viņš atkal dzīvoja mājās pie mātes un centās apmeklēt atkarības atveseļošanās atbalsta grupas sanāksmes.
Viņš stāstīja, ka tur ir daudz viņa vecuma cilvēku, kuri ar aizrautību uztver iespēju dzīvot skaidrā. Taču viņš pats tā nejutās.
Viņš nespēja iedomāties savu dzīvi bez narkotikām un alkohola. Viņam tā šķita pati nomācošākā nākotne, kādu vien iespējams iztēloties.
Viņa balsī skanēja tāds nogurums, kāds parasti piemīt daudz vecākam cilvēkam, nevis jaunietim, kuram visa dzīve vēl priekšā.
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Es ilgi klausījos un tad pateicu visu, ko vien zināju teikt.
Es viņam atzinos, ka mīlu alkoholu vairāk par visu pasaulē. Vairāk nekā jebkuru cilvēku vai lietu. Pat vairāk nekā Dievu.
Es teicu, ka atkarības būtība ir tās neremdināmajās prasībās - tā pieprasa pilnīgi visu, un neviens upuris tai nekad nav pietiekams.
Es viņam skaidroju, ka viņš var izvēlēties šo vienu žilbinošo lietu vai arī visu pārējo.
Un ar visu pārējo es domāju ikvienu pieredzi, ikvienu iespēju, visus kāpumus un kritumus, no kuriem veidojas cilvēka dzīve.
Es to visu teicu no sirds. Es patiešām ticēju saviem vārdiem.
Sēžot uz viesnīcas numura grīdas un raugoties ārā uz stindzinošo lietu, es biju pilnīgi pārliecināta, ka viņa dzīve kļūs labāka, ja viņš spēs izdarīt pareizo izvēli.
Tieši tāpat kā mana dzīve bija kļuvusi labāka, kad savulaik izvēlējos atturību.
Taču vienlaikus es tikpat stingri ticēju arī kam citam.
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Ja es pati vēlējos izvēlēties šo vienu žilbinošo baudas avotu, nevis bagātu un piepildītu dzīvi, tad tā bija tikai un vienīgi mana darīšana.
Viņš man pajautāja, cik ilgi esmu atturējusies no alkohola.
"Vienpadsmit gadus," es atbildēju.
Cik gan grūti tajā gadā bija skaļi izrunāt šo skaitli!
Visa mana dzīve bija kļuvusi par meliem. Taču, kamēr vien es paliku vārdu un stāstu pasaulē, nevis saskāros ar nepielūdzamo laika matemātiku, bija viegli noticēt, ka nekas nav mainījies.
Stāstu par savu dzīvi biju veidojusi un stāstījusi vairāk nekā desmit gadus. Es ticēju, ka tas ir pietiekami stabils, lai izturētu arī slepenus pārkāpumus.
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Vai varbūt šo pārkāpumu patiesais mērķis bija noskaidrot, cik daudz mans dzīvesstāsts spēj izturēt, nesabrūkot.
Visu apkārtējo acīs, tostarp mana vīra un tuvāko draugu skatījumā, es joprojām biju tā pati persona, kas vienmēr.
Cilvēks, kuram var uzticēt sava mājokļa rezerves atslēgas. Cilvēks, kuru var izraudzīties par sava bērna krustmāti. Cilvēks, kurš spēj sniegt gudru padomu jaunietim, kurš tikko iznācis no rehabilitācijas centra.
Es neizlikšos, ka precīzi atceros, ko tolaik domāju vai kādos sarežģītos veidos centos pati sev attaisnot savu rīcību.
Taču es skaidri atceros, ka nespēju līdz galam noticēt savas slepenās dzīves realitātei.
Manī valdīja vārdos grūti izsakāma pārliecība, ka tikmēr, kamēr mana dzīves oficiālā versija turpinās bez aizķeršanās, svarīga ir tikai tā.
Es jutos kā jūras vēžveidīgais, kura čaula palikusi krastā - stingra, taustāma liecība par tā eksistenci -, kamēr pats dzīvnieks nemanāmi izslīdējis no tās un aizlavījies atpakaļ jūrā.
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Šis ir rediģēts fragments no grāmatas "Will and Attention", ko izdevusi izdevniecība Little, Brown. Lai atbalstītu laikrakstu "The Guardian", grāmatu iespējams pasūtīt vietnē guardianbookshop.com. Grāmata izdota 2026. gada 8. oktobrī.
Šajā spilgtajā un emocionāli piesātinātajā autobiogrāfiskajā grāmatā par slepenu alkohola lietošanu, trauslo atveseļošanos un spēcīgo reliģijas vilkmi godalgotā esejiste Megana O'Gieblina (Meghan O’Gieblyn) cenšas saprast, kāpēc cilvēkam ir tik grūti ilgstoši turpināt sarežģīto darbu pie sevis mainīšanas.
Divdesmit gadu vecumā atteikusies no evaņģēliskās kristietības, pārvarējusi atkarību un izveidojusi veiksmīgu rakstnieces karjeru, Megana O'Gieblina draugu acīs bija kļuvusi par cilvēku ar īpaši spēcīgu gribasspēku.
Taču, tuvojoties četrdesmit gadu vecumam, viņa slepus sāka apmeklēt katoļu dievkalpojumus un tikties ar priesteri, lai apspriestu iespēju pāriet katoļticībā.
Pēc vienpadsmit atturības gadiem viņa arī atsāka lietot alkoholu.
Abas šīs atgriešanās - gan pie organizētās reliģijas, gan alkohola - viņai šķita kā solis atpakaļ, personiska sakāve.
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Izrādījās, ka zināšanas un apņēmība ir bezspēcīgas viņas vissarežģītāko iekšējo cīņu priekšā.