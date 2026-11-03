92 gadus vecs vīrietis iepazīšanās lietotnē samelo par vecumu, bet randiņā atklāj vēl pikantāku noslēpumu
Vai 60, 80 vai pat 90 gadu vecumā vēl iespējams piedzīvot mīlestību, romantiku un kaisli? Vairākas sievietes no Lielbritānijas un ASV atklāti pastāstījušas par saviem piedzīvojumiem iepazīšanās pasaulē, kur netrūkst ne vilšanās un neveiklu randiņu, ne pārsteidzošu atklāsmju.
78 gadu vecā Stella: vīrietis teica, ka meklē kādu, kas ir ģimeniskāka un mazāk spilgta
Londonā dzīvojošā 78 gadus vecā Stella Ralfini pirms desmit gadiem zaudēja dzīvesbiedru. Pēc 70 gadu sasniegšanas viņa nolēma atkal doties uz randiņiem, un pēdējā gada laikā vien tikusies ar desmit potenciālajiem partneriem, raksta "The Guardian". Sākotnēji Stella domāja, ka viņai pietrūkst seksa vai vienkārši otra cilvēka klātbūtnes. Tomēr ar laiku sapratusi, ka visvairāk ilgojas pēc romantikas.
"Es vēlos atkal ar kādu kopā vērot saulrietus un doties piknikos. Es gribu aiziet no šīs pasaules iemīlējusies, atceroties, kāda ir šī sajūta, jo tieši tad jutos visdzīvākā. Es zinu, ka kaut kur ir man piemērots vīrietis, un nepārstāšu viņu meklēt," saka Stella.
Iepazīšanās lietotnēs sieviete saskārusies ar negaidītu problēmu. Tā kā viņa izskatās jaunāka par saviem gadiem, vairāki vīrieši apsūdzējuši viņu viltotu vai ar mākslīgo intelektu radītu fotogrāfiju izmantošanā.
Galu galā Stella atteikusies no iepazīšanās lietotnēm un sākusi apmeklēt klātienes iepazīšanās pasākumus un deju vakarus. Par viņu interesi izrādījuši arī piecdesmitgadīgi vīrieši, tomēr Stella labprātāk iepazītos ar kādu aptuveni 70 līdz 80 gadus vecu vīrieti, kurš atrodas līdzīgā dzīves posmā.
Kāds vīrietis, kurš sākotnēji šķitis ļoti piemērots, pēc trim randiņiem atzinies, ka patiesībā meklē ģimeniskāku un mazāk uzkrītošu sievieti, vēlams, tādu, kurai ir mazbērni. Taču Stella negrasās mainīties, lai kādam izpatiktu. Viņai patīk kosmētika, spilgtas krāsas un uzmanība.
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"Es saprotu, ka šie ir mani pēdējie dzīves gadi, tāpēc katru dienu vēlos dzīvot, būdama es pati. Mana dzīve jau tā ir piepildīta – man ir daudz vaļasprieku, es dejoju svingu. Taču es vēlos arī kaisli un romantiku. Ja man piedāvātu miljonu vai apsolītu mīlestību, es izvēlētos mīlestību," viņa atzīst.
Sešdesmitgadnieki iepazīšanās lietotnēs izmanto jaunības dienu fotogrāfijas
61 gadu vecā aktrise Polīna Tomlina no Līdsas iepazīšanās pasauli raksturo kā visai drūmu. Viņasprāt, daudzi vienaudži vairs nepievērš pietiekamu uzmanību savai veselībai un izskatam, savukārt pievilcīgākie vīrieši nereti meklē ievērojami jaunākas partneres.
Draugi mudinājuši Polīnu izmēģināt iepazīšanos internetā, taču pieredze sagādājusi vilšanos. "Es pamanīju, ka diezgan daudzi sešdesmitgadīgi vīrieši savos profilos izmanto vecas, vēl pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados ar "Polaroid" uzņemtas fotogrāfijas," stāsta sieviete.
Viņai radies iespaids, ka daudzi vīrieši pat neizlasa viņas profilu un necenšas veidot saturīgu sarunu. Turklāt vairāki vienlaikus sarakstījušies ar daudzām sievietēm, vairāk interesējoties par seksu nekā nopietnām attiecībām.
Pavisam no iepazīšanās internetā Polīna atteikusies pēc nepatīkama incidenta. Kāds vīrietis, saņēmis aizrādījumu par nepiedienīgu komentāru, sācis viņu aizvainot. Tomēr arī klātienē iepazīšanās ne vienmēr norit veiksmīgi. Kādā ballītē vīrietis visu vakaru uz viņu skatījies, taču telefona numuru palūdzis tikai brīdī, kad Polīna jau kāpusi taksometrā. Tā kā visa vakara laikā viņš nebija pateicis sievietei ne vārda, viņa atteikusies.
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"Man būtu skumji, ja pēc sešdesmit gadu sasniegšanas mana mīlas dzīve pilnībā beigtos. Jau vairākus gadus neviens mani pat nav apskāvis. Tomēr es neveidošu attiecības tikai tāpēc, lai varētu teikt, ka man ir vīrietis," uzsver Polīna. Viņa cenšas piepildīt dzīvi arī bez partnera – ir uzrakstījusi lugu, pievienojusies korim un vēlas iemācīties stepa dejas, kā arī atsākt skrituļslidošanu.
91 gadu vecumā joprojām dodas uz randiņiem: "Es nevēlos seksu ar kuru katru"
Ņujorkā dzīvojošā 91 gadu vecā komiķe Dajana Foresta pēdējo trīsdesmit gadu laikā tikusies ar aptuveni 40 līdz 50 vīriešiem. Precīzu skaitu viņa vairs neatceras. Sieviete sevi raksturo kā biseksuālu un atzīst, ka potenciālā partnera dzimumam nav nozīmes. Svarīgākais, lai cilvēks būtu gudrs, ar labu humora izjūtu, mīlētu ceļot un ar viņu būtu interesanti pavadīt laiku.
Tomēr, gadiem ejot, iepazīties kļūst arvien grūtāk. Dajana internetā mēdz atrast kādu interesantu cilvēku un uzaicināt viņu uz kafiju, taču deviņos gadījumos no desmit atbildi tā arī nesaņem. Viņa biežāk izvēlas jaunākus vīriešus, jo ievērojusi, ka vecāki kungi mēdz pārņemt visu sarunu.
"Īpaši vīrieši pēc 65 gadu vecuma runā tikai par sevi. Viņi pat nepamana, ka visas sarunas laikā nav uzdevuši tev nevienu jautājumu," stāsta komiķe.
92 gadus vecs pielūdzējs randiņā pārsteidz ar intīmu atklāsmi
Viens no Dajanas neparastākajiem randiņiem sācies iepazīšanās lietotnē, kur viņa sastapusi vīrieti, kurš norādījis, ka viņam ir 87 gadi. Abi nolēmuši satikties un kopā apēst hamburgeru. Tikšanās laikā vīrietis atzinies, ka patiesībā ir 92 gadus vecs.
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Taču tas bijis tikai pirmais pārsteigums. Sarunas gaitā kungs sācis lielīties ar savu bagātību un slavu, bet pēc tam negaidīti pievērsies ļoti intīmai tēmai. Viņš pastāstījis, ka viņam ir piepūšams dzimumlocekļa implants, kas ļaujot uzturēt erekciju pat divas stundas.
Turklāt vīrietis piebildis, ka viņa iepriekšējai draudzenei tas esot ļoti paticis – līdz pat viņas nāvei. Šāda atklātība Dajanu pamatīgi samulsinājusi. Viņa jutusies tik neērti, ka vēlējusies pēc iespējas ātrāk pamest tikšanās vietu.
Komiķei uzmanību pievērš arī krietni jaunāki vīrieši, kuri viņu pamana komēdijas klubos. Tomēr lielākoties viņus interesējot tikai īslaicīgi seksuāli piedzīvojumi. Dajana neslēpj, ka sekss viņai joprojām ir svarīgs, taču nejaušas intīmas attiecības vairs nevēlas.
"Es gribu vismaz kaut kādu emocionālu saikni. Man nav bērnu, un lielākā daļa manu tuvinieku jau ir miruši. Es daudz ceļoju un joprojām ceru kādu satikt Parīzē, Londonā vai lidmašīnā," viņa stāsta. Sieviete uzsver, ka nemeklē ne laulību, ne obligāti lielo mīlestību. Viņa vienkārši vēlas atrast cilvēku, kuram patiktu viņas sabiedrība un ar kuru kopā varētu baudīt dzīvi. "Pasaule ir vientuļa vieta, taču cerību zaudēt nedrīkst," secina 91 gadu vecā komiķe.