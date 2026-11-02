Dzīvesstils
Sveicam!
Šodien 14:51
Šonedēļ populārākie vārdi - Aleksandra un Ērika
Sveicam Šarlotes, Aleksandras, Leonardus, Ērikas, Atus, Linardus, Lotes, Aleksas, Oto, Dagnijas, Leonus, Leo, Vivitas, Agras, Leonardas, Helmas un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Aleksandra (5489).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ērika (1986), Atis (1442), Linards (1282), Dagnija (1137), Leons (1113) un Leo (1096). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dzīle (1), Viva (17), Otomārs (39), Helma (52), Pērle (59) un Lotārs (61).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 946 Šarlotes, 937 Leonardi, 767 Lotes, 588 Aleksas, 366 Oto, 328 Vivitas, 258 Agras un 142 Leonardas.