Vecākās paaudzes gadiem glabā 7 lietas, no kurām jaunieši atbrīvojas bez nožēlas
Vecākās paaudzes pārstāvji bieži vien mājās glabā lietas, kuras jaunieši bez vilcināšanās izmet atkritumos. Runa nav tikai par taupīgumu, bet arī par ieradumu izmantot priekšmetus atkārtoti, kas palīdz ietaupīt naudu un samazināt atkritumu daudzumu.
Kā raksta izdevums "YourTango", vecākās paaudzes ir pieradušas lietas labot, izmantot atkārtoti un glabāt. Savukārt Z paaudzes pārstāvji nereti dod priekšroku ērtībām un nevēlas uzkrāt priekšmetus, kas viņiem vairs nav vajadzīgi.
Raksta autore min septiņus šādu ikdienas paradumu piemērus. Viņasprāt, daudzus no vecākās paaudzes ieradumiem būtu vērts pārņemt arī jauniešiem, jo tie palīdz ne tikai ietaupīt, bet arī atbildīgāk izturēties pret resursu patēriņu.
Pārtikas iepakojuma trauciņi. Vecākās paaudzes cilvēki bieži saglabā plastmasas trauciņus, kuros pārdota gatavā pārtika lielveikalos vai piegādāti ēdieni. Tos izmanto pārtikas uzglabāšanai vai ēdiena nodošanai radiniekiem. Savukārt jaunieši šādus trauciņus lielākoties uzskata par vienreizlietojamu iepakojumu un pēc lietošanas izmet.
Alumīnija folija. Daži vecākās paaudzes pārstāvji nesteidzas izmest pat jau izmantotus folijas gabaliņus. Kā skaidro raksta autore, šāda taupība var šķist pārspīlēta, tomēr pensionāriem, kuri rūpīgāk seko līdzi saviem izdevumiem, sadzīves materiālu atkārtotai izmantošanai ir praktiska nozīme.
Iepirkumu maisiņi. Tā vietā, lai iegādātos jaunus vairākkārt lietojamus iepirkumu maisiņus, vecākās paaudzes cilvēki bieži saglabā parastos plastmasas maisiņus. Tos atkārtoti izmanto ne tikai iepirkumiem, bet arī dažādām ikdienas vajadzībām – sākot ar atkritumu izmešanu un beidzot ar pārtikas produktu iepakošanu.
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Bojāts apģērbs. Agrāk prasme aizlāpīt caurumus un salabot apģērbu tika nodota no paaudzes paaudzē. Mūsdienās jaunieši biežāk atbrīvojas no novalkātām drēbēm, tostarp tāpēc, ka viņiem trūkst šūšanas prasmju.
Virtuves dvieļi un lupatiņas. Vecākā paaudze ir pieradusi auduma dvieļus un lupatiņas izmantot atkārtoti, savukārt jaunieši nereti dod priekšroku vienreizlietojamiem papīra dvieļiem.
Dāvanu maisiņi un lentes. Tā vietā, lai katriem svētkiem iegādātos jaunu dāvanu iesaiņojumu, vecākās paaudzes cilvēki bieži saglabā iepriekš saņemto dāvanu maisiņus un dekoratīvās lentes. Tas palīdz samazināt izdevumus, īpaši lielākos svētkos, kad jāsarūpē daudz dāvanu.
Saskrāpētas mēbeles. Gados vecāki cilvēki biežāk cenšas salabot bojātas mēbeles – noslīpēt virsmu, salabot krēsla kāju vai atjaunot vecu dīvānu. Savukārt jaunieši nereti dod priekšroku šādu mēbeļu nomaiņai pret jaunām.