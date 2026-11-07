Dārgi krēmi nav vajadzīgi? Skaistuma eksperte atklāj, kā ikdienā kaitējam savai ādai
Novecošana ir dabiska dzīves sastāvdaļa, ar kuru nav jācīnās, taču nav arī nekā slikta tajā, ja vēlamies palutināt savu ādu. Lai iegūtu starojošu sejas ādu, nebūt nav nepieciešams veikt skaistuma injekcijas vai tērēt veselu bagātību dārgiem krēmiem.
Slavenību skaistumkopšanas eksperte Melisa Deja izdevumam "The Sun" skaidroja, ka gadu gaitā āda dabiski kļūst plānāka, sausāka un mazāk elastīga. Ko darīt, ja vēlaties palutināt savu ādu?
Pirms ballītes atsvaidziniet seju ar vēsu ūdeni
Ja jūtat, ka pirms ballītes sejas ādai nepieciešama ātra atsvaidzināšana, apslakiet to ar vēsu ūdeni. Vēsums palīdz mazināt pietūkumu un piešķir sejai svaigāku izskatu, īpaši tad, ja āda zem acīm ir pakļauta tūskai. Daži cilvēki izmanto arī ledus gabaliņus, taču šādā gadījumā ledus jāietin dvielī, nevis jāliek tieši uz ādas.
Ierobežojiet sāls un cukura patēriņu
Pārmērīgs sāls patēriņš veicina šķidruma aizturi organismā, kā rezultātā seja var izskatīties pietūkusi. Savukārt liels cukura daudzums ilgtermiņā ietekmē kolagēnu un elastīnu, kas palīdz uzturēt ādas tvirtumu un elastību.
Sakiet nē cigaretēm un alkoholam
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Smēķēšana arī negatīvi ietekmē kolagēnu un elastīnu, veicinot grumbu veidošanos un padarot sejas ādu blāvu. Turklāt tā pasliktina ādas apasiņošanu, kā rezultātā skābeklis un uzturvielas nenonāk audos tik efektīvi, kā vajadzētu. Savukārt alkohols veicina organisma atūdeņošanos un pasliktina miega kvalitāti, tāpēc āda var izskatīties nogurusi un sausa.
Neaizmirstiet par aizsardzību pret sauli arī mākoņainā laikā
Aizsardzība pret sauli ir nepieciešama ne tikai tad, kad pavadāt laiku pludmalē. Ultravioletais starojums sasniedz ādu arī tad, kad debesis klāj mākoņi. Tāpēc dermatologi iesaka dienas laikā lietot plaša spektra saules aizsargkrēmu ar aizsardzības faktoru vismaz SPF 30, īpaši uz sejas un citām atklātajām ķermeņa daļām.
Nēsājiet saulesbrilles un nepieciešamības gadījumā pārbaudiet redzi
Saulainā dienā kvalitatīvas saulesbrilles ar UV aizsardzību ne tikai pasargā acis, bet arī palīdz izvairīties no pastāvīgas acu samiegšanas. Tomēr, ja pamanāt, ka samiedzat acis arī lasot grāmatu, strādājot pie datora vai skatoties televizoru, iemesls varētu būt redzes pasliktināšanās. Šādā gadījumā ieteicams vērsties pie oftalmologa.
Nenovērtējiet par zemu miega nozīmi
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Pietiekams miegs ir svarīgs gan vispārējai veselībai, gan ādas stāvoklim. Lielākajai daļai pieaugušo nepieciešamas vismaz septiņas stundas miega diennaktī. Pilnvērtīgs naktsmiers ir viens no vienkāršākajiem un pieejamākajiem skaistuma noslēpumiem.