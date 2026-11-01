Novembris nebūs mierīgs! Lielais horoskops atklāj, kas sagaida katru zodiaka zīmi
2026. gada novembris dažām zodiaka zīmēm sola negaidītu veiksmi un jaunas iespējas, bet citām nāksies saskarties ar nopietniem pārbaudījumiem. Uzzini, ko zvaigznes šomēnes sola tieši tev un kurās dzīves jomās gaidāmi lielākie pavērsieni!
Novembris solās būt notikumiem bagāts mēnesis, kurā daudzām zodiaka zīmēm nāksies pārskatīt savus plānus, attiecības un finansiālās prioritātes. Lai gan mēneša sākumā iespējama neskaidrība un negaidīti šķēršļi, novembra otrā puse sola lielāku skaidrību, jaunas iespējas un drosmi pieņemt sen atliktus lēmumus. Dažiem šis būs karjeras izrāviena laiks, citiem – nozīmīgu pārmaiņu periods mīlestībā un personīgajā dzīvē.
Ko zvaigznes sola 2026. gada novembrī?
Saskaņā ar astrologu prognozēm novembra pirmā puse būs piemērotāka iesākto darbu pārskatīšanai, nevis pārsteidzīgiem lēmumiem. Līdz 13. novembrim turpināsies Merkura retrogrādā kustība, ko astroloģijā saista ar komunikācijas sarežģījumiem, pārpratumiem, tehniskām problēmām un ceļojumu aizkavēšanos. Tajā pašā datumā beigsies arī Veneras retrogrādais periods, kas varētu palīdzēt sakārtot attiecības un finanšu jautājumus.
9. novembrī gaidāms jauns Mēness Skorpiona zīmē, simboliski iezīmējot jaunu sākumu, savukārt 22. novembrī Saule pāries Strēlnieka zīmē, rosinot optimismu, piedzīvojumu kāri un vēlmi paplašināt redzesloku. 24. novembra pilnmēness Dvīņu zīmē var nest svarīgas atklāsmes, bet Marsa pāreja Jaunavas zīmē 25. novembrī mudinās pievērsties praktiskiem darbiem, kārtībai un ilgtermiņa mērķiem.
Apkopojot "Astrology.com" un "The Old Farmer’s Almanac" astroloģiskās prognozes, piedāvājam horoskopu visām 12 zodiaka zīmēm 2026. gada novembrim.
Lasi tālāk un uzzini, ko zvaigznes sola katrai zodiaka zīmei:
Piezīme. Astroloģiskās prognozes un horoskopi ir izklaidējošs saturs, kas nav balstīts zinātniski pierādītās metodēs.