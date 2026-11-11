Brokastis, pēc kurām ilgi negribēsies ēst. Uztura speciāliste nosauc ideālo variantu
Brokastīm vajadzētu būt kam daudz vairāk nekā tikai kafijai ar grauzdiņu.
Viens no populārākajiem brokastu produktiem ir olas. Un ne velti, jo tās palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu, tādējādi samazinot iespēju dienas laikā pārēsties, raksta "El Espanol".
Tomēr brokastīm jābūt sabalansētām, proti, tajās jāapvieno produkti ar dažādām uzturvērtības īpašībām. Vienu šādu brokastu variantu piedāvā itāļu uztura speciāliste Sāra Basi. Tajā ietilpst vārītas olas, avokado, biezpiens, grauzdēta maize un augļi. Šī kombinācija izceļas ar savu vienkāršību.
Vispirms viņa cieti novāra divas olas un pēc tam tās saspaida kopā ar avokado, līdz iegūta viendabīga masa. Tad pievieno biezpienu, sāli un eļļu un visu rūpīgi samaisa.
Kad maisījums ir gatavs, atliek vien to uzsmērēt uz grauzdētas maizes šķēles. Noslēgumā Basi iesaka brokastis papildināt ar nelielu daudzumu augļu.
Viena no galvenajām šo brokastu sastāvdaļām ir olas. To lietošana brokastīs ir pētīta, lai noskaidrotu iespējamo ietekmi uz apetīti.
Zinātniskajā žurnālā Nutrients publicētā klīniskajā pētījumā četru nedēļu garumā tika salīdzināti divi brokastu varianti ar vienādu enerģētisko vērtību – 340 kilokalorijām. Pētījumā piedalījās 50 veseli pieaugušie. Vienā brokastu variantā bija ūdenī vārīta auzu pārslu putra, bet otrā – vārītas olas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Rezultāti parādīja, ka brokastis ar olām bija efektīvākas sāta sajūtas uzturēšanā. Turklāt dalībniekiem, kuri brokastīs ēda olas, tika novērots ievērojams grelīna – hormona, kas saistīts ar izsalkuma sajūtu, – līmeņa samazinājums.
Pētījumā arī netika konstatētas būtiskas izmaiņas zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) un augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna attiecībā nevienā no grupām. Tāpēc zinātnieki secināja, ka abi brokastu varianti ir droši sirds un asinsvadu veselībai.
Sāta sajūta mainījās arī dienas gaitā. Tie, kuri brokastīs ēda auzu pārslu putru, sākotnēji izjuta nedaudz izteiktāku sāta sajūtu, taču pēc pusdienām un īpaši vakariņu laikā tā mazinājās.
Avokado
Vēl viena svarīga Sāras Basi grauzdiņa sastāvdaļa ir avokado – auglis, kas bagāts ar šķiedrvielām un mononepiesātinātajām taukskābēm. Zinātnieki ir pētījuši arī tā iespējamo pozitīvo ietekmi uz zarnu veselību.
Ilinoisas Universitātes pētījumā 12 nedēļu garumā tika novēroti 163 veseli pieaugušie vecumā no 25 līdz 45 gadiem ar lieko svaru vai aptaukošanos. Viena dalībnieku grupa katru dienu uzturā lietoja ēdienu ar avokado, savukārt otra saņēma līdzīgu ēdienu bez šī augļa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pētnieki novēroja, ka dalībniekiem, kuri ēda avokado, zarnās bija vairāk mikroorganismu, kas spēj šķelt šķiedrvielas, kā arī lielāka šo mikroorganismu daudzveidība. Turklāt zinātnieki konstatēja izmaiņas metabolītos, kas saistīti ar zarnu veselību.
Avokado lietošana uzturā bija saistīta arī ar žultsskābju līmeņa samazināšanos un īso ķēžu taukskābju līmeņa paaugstināšanos. Pētījuma dalībniekiem, kuri ēda avokado, ar izkārnījumiem izdalījās arī nedaudz vairāk tauku.
Izdevums arī norāda, ka avokado izceļas ar augstu šķīstošo šķiedrvielu saturu. Viens vidēja lieluma avokado satur aptuveni 12 gramus šķiedrvielu. Tas ir ievērojams daudzums, kas palīdz sasniegt ieteicamo šķiedrvielu dienas devu – no 28 līdz 34 gramiem.
Tādējādi šajā receptē apvienotas olās un biezpienā esošās olbaltumvielas, avokado tauki, kā arī citas maizē un augļos atrodamās uzturvielas. Tas ir vienkāršs veids, kā dažādot ikdienas brokastis.