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"Tava māte nav normāla!" un citas frāzes, kuras laimīgā laulībā labāk neteikt
Foto: Shutterstock
Attiecības
Ģimene

"Tava māte nav normāla!" un citas frāzes, kuras laimīgā laulībā labāk neteikt

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

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Dažkārt pietiek ar vienu neapdomīgu piezīmi, lai mierīga saruna pārvērstos pamatīgā strīdā. Attiecību konsultante Micija Bokmane atklāj, kāpēc daži šķietami ikdienišķi izteikumi var tik ļoti sāpināt partneri un ko teikt to vietā.

"Tava māte nav normāla!" un citas frāzes, kuras la...

Gan vīrieši, gan sievietes reizēm pasaka nepareizos vārdus nepiemērotā brīdī, tādējādi pārvēršot parastu sarunu strīdā. Lai gan visbiežāk nolūks nav apzināti sāpināt otru cilvēku, emocionālās iejūtības vai paškontroles trūkums var ievērojami apgrūtināt savstarpējo komunikāciju, vēsta "Your Tango".

Dažas frāzes ikdienas sarunās iesakņojušās tik dziļi, ka cilvēki tās lieto, pat neaizdomājoties par iespējamām sekām. Taču prasme pamanīt, kā mūsu vārdi un to izteikšanas brīdis ietekmē otru cilvēku, var palīdzēt izvairīties no nevajadzīgiem konfliktiem un stiprināt attiecības.

Lasi tālāk un uzzini, no kurām frāzēm izvairīties, ja nevēlies, lai tevis teiktais palēnām drupina tavu laulību. Un - ko teikt tā vietā.

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