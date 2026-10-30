10 vietas Rīgā, kur lieliski pavadīt laiku lielākā kompānijā
Ikviens, kurš kaut reizi mēģinājis sarunāt kopīgu vakaru vairāk nekā četriem cilvēkiem, zina, kā tas mēdz notikt. Kopīgajā čatā jau ir piecdesmit ziņu un divas aptaujas, bet pie lēmuma joprojām neesat nonākuši.
Lielākai kompānijai vajag pietiekami daudz vietas un nereti arī plašu ēdienkarti, lai tajā kaut ko sev piemērotu atrastu cilvēki ar dažādām gaumēm un vajadzībām. Reizēm gribas arī kādu aktivitāti, lai visiem būtu interesanti.
Tāpēc šoreiz draudzīgā visam komanda atlasījusi desmit vietas Rīgā, kur lielāks draugu vai kolēģu bariņš nav nekāda problēma. Šajā apkopojumā atradīsi gan vietas ar gariem galdiem kopīgām vakariņām, gan iespējas kopā kaut ko uzspēlēt vai vienkārši labi pavadīt laiku.
Nosūti šo sarakstu savā draugu čatā – varbūt šoreiz vienoties būs vieglāk!
BURZMA
Ja draugu vai kolēģu kompānijā ir grūti vienoties par ēdiena izvēli, BURZMA ir vieta, kur katrs atradīs kaut ko savai gaumei.
Tirdzniecības centra “Galerija Centrs” 4. stāvā vienuviet apvienotas dažādu pasaules virtuvju garšas, piedāvājot plašu ēdienu un dzērienu izvēli – no meksikāņu tako un gruzīnu hačapuri līdz suši, bao, poke, picai un tradicionālajiem latviešu ēdieniem.
BURZMAS koncepta lielākā priekšrocība ir iespēja katram izvēlēties sev tīkamāko maltīti, vienlaikus baudot kopīgu laiku pie viena galda.
Īpašo atmosfēru papildina skats uz Vecrīgas jumtiem un vēsturiskajiem torņiem, padarot BURZMU ne tikai par vietu gardai maltītei, bet arī par lielisku satikšanās vietu pašā Rīgas sirdī.
Buržujs
Restorāna nosaukums jau pasaka priekšā, ka “Buržujs” Dzirnavu ielā smeļas iedvesmu hedoniskā dzīves baudīšanā.
Tieši tāpēc tā ir lieliska vieta, kur kopā ar draugiem atļauties mazliet vairāk greznības nekā parasti.
“Buržujs” ir pazīstams kā viena no labākajām vietām Rīgā, kur baudīt austeres. Te patiks gan pieredzējušiem gardēžiem, gan tiem, kuri austeres vēlas nogaršot pirmo reizi.
Vienīgi jāatceras, ka lielākai kompānijai galdiņu vēlams rezervēt laikus. Kontaktinformāciju meklē visam lietotnes sadaļā “Vietas”!
Cruffins
Konventa sētā atrodas vieta, kur cep krafinus jeb kruasāna un mafina apvienojumus ar gaisīgu mīklu un gardiem pildījumiem – sākot ar vaniļas vārīto krēmu un pistācijām un beidzot ar siera kūkas un pat “Snickers” šokolādes batoniņa garšu.
Piedāvājumā ir aptuveni divdesmit pildījumu veidu, tostarp arī sāļie varianti.
Tā ir lieliska vietiņa, kur vecākiem ar bērniem satikties kādā pēcpusdienā vai brīvdienā, lai papļāpātu, panašķētos un kopīgi pavadītu laiku.
Turklāt kafejnīcai ir ļoti skaists interjers, kas var kļūt par lielisku fonu arī spontānai fotosesijai.
Entresol
Ja jūsu gardēžu bariņš ir gatavs tā kārtīgi panašķēties, izmēģiniet Elizabetes ielas restorānu “Entresol”!
Šis restorāns jau vairākus gadus pēc kārtas ir iekļauts prestižajā “Michelin” ceļvedī. Turklāt degustācijas ēdienkarte te mainās divas reizes gadā, tāpēc vienmēr ir iespēja atklāt kaut ko jaunu.
Tas ir ideāls variants, ja kopā ar tuviem cilvēkiem vēlaties nosvinēt kādu nozīmīgu dzīves notikumu vai vienkārši palutināt sevi ar īpašu gastronomisku pieredzi.
Galdiņu gan labāk rezervēt laikus, it īpaši, ja plānojat ierasties lielākā kompānijā vai nedēļas nogalē.
Formosa Bubble Tea
Ja ar draugiem vēlaties satikties nepiespiestā atmosfērā un varbūt pēc tam kopā aiziet uz kino, tirdzniecības centrā “Rīga Plaza” atrodas burbuļtēju kafejnīca “Formosa”.
Dzērienu kartē ir vairāk nekā 50 variantu – no augļu un piena tējām līdz šerbeta kokteiļiem. Turklāt katrs pats var izvēlēties dzēriena salduma līmeni, temperatūru un piedevas.
Lielākā kompānijā, visticamāk, katrs izvēlēsies kaut ko citu, un burbuļtēju garšu salīdzināšana var pat izvērsties par atsevišķu izklaidi!
Kartings.lv
Bet varbūt ir pienācis laiks beidzot noskaidrot, kurš no jums draugu kompānijā patiesībā ir visātrākais?
Gustava Zemgala gatvē atrodas garākā un platākā iekštelpu kartinga trase Latvijā – 360 metrus gara un vidēji 6 metrus plata, ar asiem pagriezieniem un ātruma posmiem.
Apļu laikus fiksē precīza laika uzskaites sistēma, bet rezultāti redzami TV ekrānos, tāpēc nekāda šmaukšanās nebūs iespējama!
Savukārt pēc sacensībām var nosvinēt uzvaru vai remdēt zaudējuma rūgtumu atpūtas zonā. Galu galā svarīgākais taču ir draudzība!
Maijas Brasērija
Āgenskalnā atrodas restorāns, kas, šķiet, radīts tieši lielākām kompānijām.
“Maijas Brasērijā” ēdienkarte veidota pēc dalīšanās principa, tāpēc ikviens varēs nogaršot dažādus ēdienus, kas nonākuši uz kopīgā galda.
Restorāna virtuvē izmanto sezonālus Latvijas dārzeņus, zivis un gaļu, radoši apvienojot tos ar dažādu pasaules virtuvju elementiem.
Arī prestižais gastronomijas un dzīvesstila ceļvedis “Falstaff” šo brasēriju šogad iekļāvis starp jaunajām vietām mūsu reģionā, kuras noteikti vērts apmeklēt.
Varbūt pienācis laiks arī tev ar draugiem to izmēģināt? Tikai atceries galdiņu rezervēt iepriekš!
Chef’s Corner
Ja jūsu kompānijā ir vairāki gaļas un jūras velšu cienītāji, dodieties uz Jeruzalemes ielas restorānu “Chef’s Corner”.
Tā ir šarmanta brasērija Rīgas centrā, kur īpaša uzmanība pievērsta steikiem.
Ēdienkartē ir arī ēdieni, ar kuriem ērti dalīties, tāpēc šī vieta ir lieliski piemērota kopīgām vakariņām draugu vai kolēģu lokā.
Restorāns ir iekļauts “Michelin” ceļvedī, kas ir vēl viens iemesls to iekļaut savā gastronomisko piedzīvojumu sarakstā.
Telpas ir plašas un piemērotas arī lielākām cilvēku grupām, turklāt šeit laipni gaidītas arī ģimenes ar bērniem.
Vīgante
Dažreiz draugu kompānijai vajag tikai mājīgu vietu, kur pasniedz dāsnas porcijas, cenas ir draudzīgas un neviens nesteidzina doties prom.
Kafejnīca “Vīgante” Stabu ielā ir tieši tāda vieta.
Ēdienkartē ir sātīgi mājas ēdieni, no kuriem īpaši tiek slavētas kartupeļu pankūkas.
Tā ir lieliska izvēle, ja kompānijas dalībniekiem ir atšķirīgi budžeti un visiem gribas justies ērti.
Šeit būs patīkami satikties arī dažādu paaudžu ģimenes locekļiem, jo ēdienkartē ikviens varēs atrast kaut ko savai gaumei.
Whitehouse
“Whitehouse” atrodas vienā no skaistākajām vietām Rīgas centrā – Vērmanes dārzā, pie Tērbatas ielas.
Restorāns jau trīs gadus pēc kārtas ir iekļauts “Michelin” ceļvedī, taču šobrīd tas ir pieejams tikai privātiem pasākumiem pēc iepriekšējas rezervācijas.
Te vari sarīkot svinības gan tuvāko cilvēku lokā, gan patiešām lielam kolektīvam.
Plašuma pietiek – pasākumiem iespējams izmantot pat trīs stāvus!
Tikai neaizmirsti atstāt vietu vēderā desertam, jo tieši saldos ēdienus “Michelin” ceļvedī izceļ kā vienu no šī restorāna īpašajām stiprajām pusēm.
Kur tiksieties nākamreiz?
Neatkarīgi no tā, vai plānojat mierīgas vakariņas, nelielas svinības vai aktīvu izklaidi, Rīgā netrūkst vietu, kur lieliski pavadīt laiku kopā.
Vēl vairāk vietu, kur kopā ēst, svinēt un sacensties, atradīsi visam lietotnē.
Lejupielādē to, atklāj jaunas vietas un dalies ar draugiem – lai nākamās tikšanās plānošana būtu daudz vienkāršāka!