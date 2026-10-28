Baltijas lielākās skaistumkopšanas izstādes “Baltic Beauty 2026” mediju pasākums
Baltijas lielākās skaistumkopšanas izstādes “Baltic Beauty 2026” mediju pasākums, kurā informē par izstādes daudzveidīgo piedāvājumu, plašo pasākumu programmu un aktualitātēm ...
FOTO: Rīgā aizvadīts “Baltic Beauty 2026” mediju pasākums: izstāde pulcēs 340 uzņēmumus no 18 valstīm
Trešdien, 28. oktobrī, viesnīcā “Wellton Riverside Spa Hotel” Rīgā notika Baltijas lielākās skaistumkopšanas izstādes “Baltic Beauty 2026” mediju pasākums, kurā iepazīstināja ar gaidāmās izstādes programmu, nozares aktualitātēm un jaunākajām skaistumkopšanas tendencēm. Šogad no 6. līdz 8. novembrim izstāžu centrā Ķīpsalā pulcēsies 340 uzņēmumu no 18 valstīm.
Mediju pasākumā piedalījās izstādes “Baltic Beauty” vadītāja Kristīne Čerņavska, sadaļas “Matu skaistuma pasaule” vadītāja Irina Jevsejeva, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente Renāte Reinsone, Inovāciju un izcilības balvas “Baltic Beauty Awards 2026” žūrijas priekšsēdētāja Alla Selina un imidžskolas “Unastyle” vadītāja Una Bernatoviča.
Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt aktuālās grima un frizūru tendences, kā arī izmēģināt dažādus skaistumkopšanas jaunumus. Mediju pasākumā valdīja izstādei raksturīgā rosība un svētku atmosfēra.
Ķīpsalā pulcēsies skaistumkopšanas nozares profesionāļi
No 6. līdz 8. novembrim izstādē “Baltic Beauty 2026” apmeklētāji varēs iepazīt jaunākos kosmētikas produktus, tehnoloģijas, procedūras un darba metodes skaistumkopšanā. Dalībnieku vidū būs gan Latvijā pazīstami zīmoli, tostarp “GMT”, “Labrains”, “Apimi”, “Silvanols”, “Kerman”, “Spike Brand” un “Kemern Cosmetic”, gan ārvalstu kosmētikas ražotāji, kuru produkti ienāk Latvijas tirgū.
Izstādes oficiālā atklāšana un Inovāciju un izcilības balvas “Baltic Beauty Awards 2026” uzvarētāju apbalvošana paredzēta 6. novembrī plkst. 12.00 otrajā hallē uz Galvenās skatuves. Inovatīvākajiem un kvalitatīvākajiem kosmētikas produktiem balvas pasniegs jau otro reizi.
Programmā — konferences, konkursi un meistarklases
Šogad izstādes programmu papildinās četras konferences, vairāk nekā 40 profesionālie konkursi un 28 meistarklases un semināri.
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Svētdien, 8. novembrī, visas dienas garumā notiks masāžas paraugdemonstrējumi “Baltic Massage Superstar Shine”. Savukārt sestdien, 7. novembrī, no plkst. 12.00 līdz 14.00 apmeklētāji varēs piedalīties izglītojošā diskusijā “Kāpēc ne vienmēr izdodas iecerētais skaistums?”.
Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas rīkotajā diskusijā piedalīsies skaistumkopšanas nozares profesionāļi un dziedātājs Miks Dukurs. Ikviens izstādes apmeklētājs būs aicināts uzdot jautājumus ekspertiem un iesaistīties sarunā.
Izstādi rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1” un “Skaistums matu kosmētika” sadarbībā ar Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Starptautisko Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociāciju, imidža skolu-studiju “Unastyle”, Tatjanu Kivi un “Global Beauty Cups”.