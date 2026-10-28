Bērnu slimnīcā atklāta renovētā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa
Bērnu slimnīcā atklāta renovētā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, kurā ik gadu ārstē un aprūpē aptuveni 300 kritiski slimu un priekšlaikus ...
FOTO: Bērnu slimnīcā par 2,3 miljoniem atjaunotas telpas priekšlaikus dzimušo mazuļu aprūpei
Bērnu slimnīcā atklāta renovētā Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, kurā ik gadu ārstē un aprūpē aptuveni 300 priekšlaikus dzimušu mazuļu. Jaunās telpas ļaus vecākiem būt līdzās bērniem un ciešāk iesaistīties viņu aprūpē.
Bērnu slimnīcas Neonatoloģijas klīnikā ik gadu tiek ārstēti un aprūpēti aptuveni 800 jaundzimušo, no kuriem aptuveni 300 sākotnēji nonāk Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā. Īpaša aprūpe un atbilstoša vide nepieciešama dziļi priekšlaikus dzimušiem mazuļiem, kuru dzimšanas svars ir līdz 1500 gramiem. 2025. gadā šādu pacientu bija 83, bet 2026. gadā līdz 1. oktobrim – jau 69.
“Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas rekonstrukcijā kopumā ieguldīti vairāk nekā 2,3 miljoni eiro. Tomēr šo ieguldījumu patiesā vērtība nav mērāma tikai eiro vai atjaunotajos kvadrātmetros. Tā ir mērāma bērnu veselībā, ģimeņu drošības sajūtā un mediķu iespējās veikt savu darbu vislabākajos apstākļos,” atzina Māris Kučinskis, LR finanšu ministrs.
“Katrs bērns, kurš nāk pasaulē, ir cerība savai ģimenei un Latvijai. Tāpēc mums ir svarīgi ne tikai nodrošināt jaundzimušajiem kvalitatīvu ārstēšanu, bet arī radīt vidi, kurā vecāki var būt līdzās savam bērnam brīdī, kad viņam visvairāk nepieciešama palīdzība, īpaši priekšlaikus dzimušiem un kritiski slimiem mazuļiem. Vienlaikus mums jāveido vienota bērnu veselības aprūpes sistēma visā Latvijā, lai ikviens jaundzimušais neatkarīgi no dzimšanas vietas savlaicīgi saņemtu nepieciešamo palīdzību. Bērnu slimnīcai ir būtiska loma šīs sistēmas attīstībā, un Veselības ministrija turpinās darbu pie dzemdību un jaundzimušo aprūpes kvalitātes pilnveides. Svarīga ir arī nepārtraukta zināšanu pilnveide un sadarbība gan Latvijā, gan starptautiski. Bērnu slimnīcas neonatologu pieredze un iespēja salīdzināt ārstēšanas rezultātus ar citu valstu kolēģiem palīdz izvērtēt aprūpes kvalitāti un noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi,” uzsvēra Līga Āboliņa, LR veselības ministra parlamentārā sekretāre.
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Svētku uzrunu teica arī Valters Bolevics, LR Ministru prezidenta padomnieks: “Paldies no visas sirds mediķiem un visam slimnīcas personālam par Bērnu slimnīcas attīstību un kvalitātes mērauklas celšanu Latvijā. Jūsu pieredze un zināšanas ne tikai ārstē, bet arī mierina un sniedz drošību brīžos, kad vecākiem zeme šķiet svārstāmies zem kājām. Jūs palīdzat nosargāt pašu dārgāko, kas mums ir, – mūsu bērnus un viņu nākotni.”
Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa darbu sāka 2009. gadā. Līdz tam jaundzimušie, kuriem bija nepieciešama intensīvā terapija, tika aprūpēti kopā ar lielākiem bērniem. Laika gaitā mainījās izpratne par pašiem mazākajiem pacientiem nepieciešamo aprūpi, un kļuva skaidrs, ka viņiem vajadzīga īpaša pieeja, ko spēj nodrošināt neonatologi. Savukārt atsevišķas telpas, kas nodalītas no visu vecumu bērnu intensīvās terapijas telpām, nodaļa šajā pašā vietā ieguva 2011. gadā.
“Aiz katra slimnīcas telpu uzlabojuma ir jābūt skaidrai atbildei — ko tas dos bērnam un viņa ģimenei? Šīs nodaļas atjaunošanas pamatā ir pārmaiņas pieejā aprūpei, un jaunās telpas ļauj tās īstenot pilnvērtīgi. Vecāki arvien vairāk kļūst par mūsu partneriem mazuļa aprūpē. Viņu līdzestība palīdz priekšlaikus dzimušajiem bērniem augt un attīstīties, lai viņi varētu agrāk doties mājās. Tieši tā ir šo pārmaiņu vērtība — labāki ārstēšanas rezultāti bērnam un drošāka, mierīgāka pieredze visai ģimenei. Mums ir svarīgi, lai slimnīcā pavadītais laiks palīdzētu arī vecākiem iegūt pārliecību par savām spējām rūpēties par mazuli, kad pienāks tik ļoti gaidītā diena doties mājās,” akcentēja Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
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Nodaļas aprīkojumu papildināt palīdzēja arī uzņēmēju un sabiedrības ziedojumi.
“Pieeja bērnu, jo īpaši dziļi priekšlaikus dzimušu un kritiski slimu jaundzimušo, aprūpei pēdējo 15 gadu laikā Bērnu slimnīcā ir mainījusies. Lai gan tika darīts viss iespējamais, lai vecāki varētu pavadīt laiku kopā ar saviem jaundzimušajiem, mūsu telpās tomēr trūka privātuma un vietas. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā mazuļi kopā ar vecākiem pavada ilgu laiku. Tāpēc ļoti svarīga ir vide, kas palīdz mazajiem augt un atveseļoties, bet vecākiem ļauj būt blakus un kopā ar mediķiem piedalīties svarīgu lēmumu pieņemšanā,” stāstīja Kristīne Rasnača, Bērnu slimnīcas Neonatoloģijas klīnikas vadītāja.
“Bērnu slimnīcas attīstībai sekojam ar lepnumu un uzticēšanos tās komandai. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa ir īpaši nozīmīga ģimenēm, kuru mazulim palīdzība vajadzīga jau pirmajās dzīves dienās. Nodaļas atjaunošanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirti vairāk nekā divi miljoni eiro. Man ir patiess gandarījums, ka šis projekts stiprina bērnu veselības aprūpi Latvijā un palīdz ģimenēm justies drošāk,” akcentē Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītājs Latvijā.
Mūsdienīga infrastruktūra, informācijas tehnoloģijas un modernas iekārtas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu kvalitatīvu ārstniecību un aprūpi, kā arī uzlabotu pacientu, viņu ģimeņu un slimnīcas darbinieku labbūtību. Projekts “Pacientorientāciju un klīnisko kvalitāti veicinošas infrastruktūras izveide VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”” īstenots laika posmā no 2024. gada 3. ceturkšņa līdz 2026. gada 3. ceturksnim. Tā ietvaros tika rekonstruēta arī ēka, kurā atrodas Sporta medicīnas centrs. Projekta kopējās izmaksas ir 3 155 455 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 85 %. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas rekonstrukcijā ieguldīti 2 360 561 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 2 006 477 EUR.