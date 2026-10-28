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Šodien 11:41
Naudas magnēti: šo 5 zodiaka zīmju pārstāvji visbiežāk kļūst bagāti
Dažiem nauda, šķiet, pati plūst rokās, kamēr citiem par katru eiro nākas smagi strādāt. Astrologi nosaukuši piecas zodiaka zīmes, kuru pārstāvjiem esot vislielākās izredzes kļūt bagātiem – vai arī tu esi viņu vidū?
Saskaņā ar astrologu uzskatiem šo zodiaka zīmju pārstāvjiem piemīt iedzimtas spējas veidot veiksmīgu karjeru, dibināt noderīgus kontaktus un neatlaidīgi virzīties pretī saviem mērķiem, raksta Kijivā bāzētais ziņu portāls Glavred.info. Turklāt atsevišķi statistikas apkopojumi liecinot, ka noteiktu zodiaka zīmju pārstāvji biežāk sastopami slavenu uzņēmēju, prestižu apbalvojumu ieguvēju un ietekmīgu personību vidū.
Lasi tālāk un uzzini, kurām zodiaka zīmēm piemīt īpašības, kas var palīdzēt ne tikai sasniegt izvirzītos mērķus, bet arī tikt pie ievērojamas bagātības.
Piezīme: astroloģiskās prognozes ir izklaides saturs. Nav zinātnisku pierādījumu, ka tieši cilvēka zodiaka zīme noteiktu viņa iespējas kļūt bagātam vai gūt panākumus karjerā.