Šie sieviešu vārdi 80. gados bija ļoti populāri – tie joprojām skan skaisti
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Bērni

Šie sieviešu vārdi 80. gados bija ļoti populāri - tie joprojām skan skaisti

Dzīvesstila nodaļa

Jauns.lv

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Vārdi, kas mūsdienās ir populāri Ungārijā, 80. gados bija sastopami ļoti reti. Izņemot dažus klasiskus vārdus, piemēram, Annu un Viktoriju, populārāko vārdu saraksts ir mainījies gandrīz pilnībā, jo mūsdienu vecāki dod priekšroku pavisam citiem vārdiem.

Šie sieviešu vārdi 80. gados bija ļoti populāri – ...

Tomēr arī starp agrāk populārajiem vārdiem atrodami patiesi skaisti varianti. Portāls gyerekszoba.hu apkopojis piecus skaistus meiteņu vārdus, kas Ungārijā 20. gadsimta 80. gados bija īpaši populāri.

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