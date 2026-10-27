Mājokļa vērtība nav tikai kvadrātmetros - kas jāņem vērā, izvēloties dzīvesvietu?
MJL Development stāsts ir par cilvēkiem, kuri vēlas radīt kaut ko paliekošu: ilgtspējīgus, energoefektīvus un pieejamus mājokļus, kuros labi dzīvot šodien un kurus ar lepnumu atstāt nākamajām paaudzēm.
Saules gaisma virtuvē, silta grīda zem basām kājām, saruna ar kaimiņu pagalmā. Mājokļa vērtību veido arī šķietami nelieli ikdienas mirkļi, kurus nevar izmērīt kvadrātmetros. Tieši tāpēc MJL Development komanda uz nekustamā īpašuma attīstīšanu raugās plašāk nekā tikai uz ēkas būvniecību. Tā ir atbildība par vidi, kurā cilvēki dzīvos, veidos attiecības un audzinās bērnus.
Būvēt ar domu par rītdienu
Būvēt moderni nozīmē ne vien izvēlēties mūsdienīgu arhitektūru, bet arī radīt gudru plānojumu, izmantot piemērotus materiālus un domāt par ēkas uzturēšanu. Labs risinājums ir tāds, kas kalpo cilvēkam arī tad, kad pirmais iespaids jau pagājis.
Daudzas lietas vislabāk var novērtēt tikai tad, kad ēka jau tiek apdzīvota ikdienā. Tāpēc mums ir svarīga ne tikai arhitektu, inženieru un būvnieku sadarbība, bet arī iedzīvotāju pieredze. Tā palīdz saprast, vai plānojums ir ērts, vai koplietošanas telpas darbojas tā, kā iecerēts, un kā pagalmu padarīt par vietu, kur cilvēki labprāt pavada laiku.
Saglabāt pilsētas noskaņu
Ilgtspēja reizēm sākas ar izvēli izmantot to, kas jau ir uzbūvēts. Projektā Tērbatas Lofti Rīgā, Tērbatas ielā 75 vēsturisko ražošanas kompleksu paredzēts pārveidot par mūsdienīgiem lofta tipa mājokļiem. Īpaša uzmanība veltīta vēsturisko fasāžu risinājumu un ēku rakstura saglabāšanai, ļaujot industriālajam mantojumam iegūt jaunu nozīmi. Šajā projektā pagātne nav dekorācija, bet gan daļa no vietas identitātes – tā ļauj dzīvot mūsdienīgi un ērti, nezaudējot ēkas vēsturisko raksturu.
Savukārt projekta iekšpagalms iecerēts kā zaļa, mierīga telpa pilsētas centrā ar atpūtas zonām, kur satikties, pavadīt laiku ārā vai vienkārši atvilkt elpu pēc dienas pilsētā. Tā ir vide cilvēkiem, kuri novērtē pilsētas centra dinamiku, bet vienlaikus vēlas baudīt mierīgāku ikdienu, nebraucot prom no mājām. MJL Development mērķis ir radīt vietu, kas organiski iekļaujas apkaimē, saglabā tās veidolu, bet vienlaikus papildina ar jaunu, kvalitatīvu dzīves vides risinājumu.
Energoefektivitāte, ko sajūt ikdienā
MJL Development energoefektivitāti izvirza par vienu no augstākajām prioritātēm ikvienā projektā. Tā nav papildu priekšrocība, bet kvalitātes standarts, kurā uzņēmums nevēlas pieļaut kompromisus. Jau projektēšanas sākumā svarīgs ir ne tikai ēkas izskats un būvniecības izmaksas, bet arī tas, cik komfortabli tajā būs dzīvot pēc desmit, divdesmit un trīsdesmit gadiem. Pārdomāta siltumizolācija, efektīvas apkures un ventilācijas sistēmas, rekuperācija un atjaunojamās enerģijas risinājumi tiek vērtēti kā vienots kopums, katram projektam izvēloties piemērotāko. Tehnoloģiju uzdevums ir kalpot cilvēkam – nodrošināt patīkamu mikroklimatu un samazināt enerģijas patēriņu, nezaudējot dzīves komfortu.
Šī pieeja atspoguļo arī uzņēmuma izpratni par mājokļa pieejamību. To nenosaka tikai pirkuma cena vai īres maksa, bet arī ikmēneša izdevumi par apkuri, elektrību un ēkas uzturēšanu. Tāpēc MJL Development mērķis ir radīt mājokļus, kuros kvalitāte ir jūtama ne vien pirmajā apmeklējumā, bet arī ikdienā un ilgtermiņā. Energoefektivitāte šajā izpratnē ir vienlaikus rūpes par iedzīvotāja komfortu, ģimenes budžetu un resursiem, kurus atstājam nākamajām paaudzēm.
Kvalitāte nav privilēģija
MJL Development sev izvirzījis augstus kvalitātes kritērijus, kuros nevēlas pieļaut kompromisus – neatkarīgi no tā, vai top īres nami vai dzīvokļi iegādei. Kvalitāte uzņēmuma izpratnē nesākas un nebeidzas ar skaistu apdari, tāpēc komanda seko jaunākajām būvniecības tehnoloģijām un izvērtē to piemērotību katram projektam.
Šajā pieejā kvalitāte iet roku rokā ar ilgtspēju un praktisku pielietojamību. Materiālam jābūt ne tikai vizuāli pievilcīgam, bet arī izturīgam. Plānojumam – ne tikai skaistam rasējumā, bet ērtam ikdienā, savukārt tehnoloģijām – ne tikai mūsdienīgām, bet arī saprotamām un uzturamām ilgtermiņā. Uzņēmuma mērķis ir veidot mājokļus, kur esošie risinājumi kalpo cilvēkam gadiem, jo patiesa kvalitāte nav tikai pirmais iespaids – tā ir pārliecība par savu mājokli arī pēc daudziem gadiem.
Vairāk nekā ēkas
Pilsētvidi manto arī tie, kuri šodien vēl nepiedalās tās veidošanā. Tāpēc katrs lēmums par materiālu, ēkas veidolu vai pagalma iekārtojumu ir arī atbildība pret nākamajām paaudzēm. MJL Development vēlas atstāt nevis tikai uzbūvētus kvadrātmetrus, bet mājas, kurās arī mūsu bērni gribētu dzīvot.
MJL Development vadītājs Jānis Lagzdiņš
“Mājokļa patiesā vērtība parādās nevis atklāšanas dienā, bet dzīvojot tajā, cik ērti, droši un labi cilvēks jūtas savās mājās. Labas mājas sajūtu noteikti sniedz pārliecība par ēkas risinājumiem gan tehniskā, gan praktiskā ziņā, tāpēc īpašu uzmanību pievēršam energoefektivitātei un ilgtspējai, lai tā mūsu projektos būtu nevis papildu priekšrocība, bet pamats. Mūsu ambīcija ir radīt dzīves vidi, kuru ar lepnumu atstāt arī nākamajām paaudzēm.”