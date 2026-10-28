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Kam patiesībā paredzēts micelārais ūdens? Dermatologi brīdina par kļūdām, kas var kaitēt ādai
Micelārais ūdens vannasistabas plauktiņā atrodams teju katrai sievietei. Tas sola noņemt kosmētiku, ādas taukus un netīrumus ar dažām vates plāksnītes kustībām, turklāt bez nepieciešamības pēc tam noskalot seju ar ūdeni. Tomēr pēdējā laikā kosmetologi un dermatologi arvien biežāk brīdina, ka nepareiza micelārā ūdens lietošana var pat kaitēt ādai.
No kurienes radies sociālajos tīklos izplatītais apgalvojums, ka micelārais ūdens patiesībā nemaz nav paredzēts sejas attīrīšanai? Problēma nav produkta efektivitātē, bet gan kļūdās, kas tiek pieļautas, to lietojot ikdienā.