Tu visu saplānoji, bet dzīvei citi nodomi! Ko atklāj oktobra pilnmēness? Astroloģes Ilanas Baņķes prognoze
Tu domā, ka kontrolē situāciju un zini, kā viss turpmāk notiks. Taču apstākļi mainās, notikumi pavēršas negaidītā virzienā un tavs plāns vairs neizskatās tik drošs. Un tieši tad, kad grasies spert nākamo soli, spēlē iesaistās pilnmēness… Ar saviem noteikumiem!
26. oktobrī plkst. 6.11 (pēc Latvijas laika) Mēness sasniedz pilnmēness fāzi Vērša zīmē. Tas izceļ pretrunu starp vēlmi saglabāt sasniegto un tieksmi iegūt ko vairāk. Turklāt šī pilnmēness laikā veidojas īpaša astroloģiskā spriedze - gan Saule, gan Mēness atrodas sarežģītās attiecībās ar Plūtonu. Saule astroloģijā simbolizē mūsu gribu un mērķus, bet Plūtons - varu, ietekmi, lielus resursus un nozīmīgas pārmaiņas. Abu mijiedarbība pastiprina ambīcijas un vēlmi panākt savu, pat ja apstākļi tam pretojas.
26. oktobra pilnmēness aktualizētie jautājumi saglabās nozīmi arī turpmākajās šīs nedēļas dienās.
Oktobra nogalē kļūst skaidrāk redzams, ko jau esam sasnieguši un pēc kā vēl tiecamies. Taču negaidīti apstākļi reizēm pavērš notikumus citā virzienā un atklāj pat izdevīgākas iespējas, nekā sākumā domāts!
Kad viss vairs nav atkarīgs tikai no tevis
Vērsis astroloģijā saistās ar izturību, pacietību un tiekšanos pēc komforta un materiālās drošības. Svarīga ir stabilitāte un pārliecība, ka ieguldītās pūles nesīs rezultātu. Priekšroka tiek dota pārbaudītām metodēm, nesteidzīgi virzoties uz iecerēto. Taču pilnmēness izgaismo arī brīžus, kad līdzšinējā pieeja vairs nedod vēlamo rezultātu. Apspriežot ģimenes jautājumus, pārmaiņas darbā vai finanšu saistības, nākas rēķināties arī ar citu nodomiem. Mainās nosacījumi, atklājas atšķirīgas intereses. Kad katrs vēlas panākt savu, atrast kopīgu valodu kļūst grūtāk. Taču tieši šādas domstarpības reizēm palīdz atrast visiem pieņemamāku risinājumu.
Šī pilnmēness lielākais izaicinājums nav spēka trūkums, bet gan spēja atšķirt neatlaidību no spītīgas turēšanās pie sava.
Ne katra cīņa ir jāuzvar. Reizēm tikai jānomaina spēles laukums
Mēness kulminācija īpaši izceļ situācijas, kurās jau ieguldīts tik daudz laika un līdzekļu, ka atkāpšanās šķiet gandrīz neiespējama. Tu turpini aizstāvēt savu lēmumu, lai gan mērķis vairs nav tik pievilcīgs. Un te rodas jautājums: vai joprojām cīnies par vēlamo rezultātu vai tikai negribi atzīt, ka toreizējā izvēle nav bijusi pareizā? Reizēm vienošanās izmaksā arvien vairāk, bet ieguvums paliek tas pats. Arī ieilgušas domstarpības zaudē jēgu, ja strīda iemesls vairs nav tik nozīmīgs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ne katra piekāpšanās nozīmē zaudējumu, un ne katra uzvara ir tās cenas vērta.
Oktobra nogalē savu lomu spēlē arī Merkurs un Venera - abi retrogrādi. Astroloģijā tie saistīti ar agrāku lēmumu pārskatīšanu, vienošanos precizēšanu un finanšu jautājumu izvērtēšanu. Īpašu uzmanību pelna darījumi un jaunas saistības - reizēm tieši sākumā nepamanītas izmaksas būtiski maina piedāvājuma pievilcību.
Pēc pilnmēness Mēness pāriet dilstošajā fāzē, kas astroloģiski saistīta ar iesāktā sakārtošanu un pabeigšanu. Oktobra pēdējās dienās priekšplānā nonāk ieilguši jautājumi un agrākas izvēles. Tas ir piemērots brīdis atšķirt to, kas savu vērtību jau apliecinājis, no tā, pie kā turamies tikai ieraduma pēc.
Astroloģiskais fons
Pilnmēness iestājas, kad Mēness savā riņķojumā ap Zemi nonāk pretī Saulei. Šoreiz Mēness ir Vērsī - zemes zīmē, kurā tas astroloģiski atrodas īpaši spēcīgā pozīcijā, bet Saule - pretējā zīmē, Skorpionā. Vērsis saistīts ar personiskajām vērtībām un drošību, savukārt Skorpions - ar kopīgajiem resursiem, varu un pārmaiņām. Šo pilnmēnesi akcentē saspringta planetārā mijiedarbība, īpaši izceļot jautājumus par varu, kontroli un pretošanos pārmaiņām. Kopīgais astroloģiskais fons iezīmē aktuālās tēmas, tomēr to personisko nozīmi un izpausmes nosaka katra individuālā dzimšanas karte.