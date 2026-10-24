"Ļoti ekonomiski izdevīgi ir dzīvot vienam!" Zane Burnicka ar humoru par ikdienu, bērniem un attiecībām
Aktrise Zane Burnicka, kuras balsi pazīst seriālu un filmu skatītāju paaudzes, prot pasmieties par gadiem, labi jūtas pati savā sabiedrībā un zina – vēl ir gana daudz vietu, kur aizbraukt, lietu, ko iemācīties, un sapņu, kuriem piepildīties.
Kādā dzīves posmā tu pašlaik esi?
Ļoti mierīgā. Ar sajūtu, ka viss lielākais dzīvē ir izdarīts. Visi trīs bērni ir savā dzīvē, darbs ir stabils un patīkams. Mājās pēc garas darba dienas kaķis Augusts ierāpjas klēpī un murrā. Tie trauksmainie gadi ir aiz muguras. Varētu pat teikt, ka ir sācies vēl neiepazīts posms, jo esmu jaunā statusā – piecus mēnešus esmu omamma mazmeitai un nepilnu nedēļu arī mazdēlam. Man ir milzīgs prieks, ka tas viss manā dzīvē ienācis tik mierīgi un es varu to vienkārši izbaudīt. Un miers, manuprāt, šobrīd pasaulē ir vissvarīgākais vārds.
Saki, ka tagad tavā dzīvē beidzot ir miers. Vai dzimtas dzīvokļa zaudējums lika saprast, cik ļoti tev patiesībā nepieciešama stabilitāte?
Jā, tas bija nepatīkams satricinājums. Es sevi uzskatu par konservatīvu cilvēku, kas varbūt nemaz nav tik labi, bet stabilitāte man vienmēr bijusi svarīga. Zaudēt vietu, kur pavadīts gandrīz viss mūžs, bija dikti sāpīgi. Es nevarētu ar vienu vai diviem koferiem padzīvot tad te, tad tur, man ir nepieciešama māju sajūta un piederība savai zemei. Man vispār nepatīk vārds izaicinājums. Ir sajūta, ka visu mūžu esmu gājusi uz to, lai manī būtu iekšējs miers un harmonija. Kāpēc man tagad sevi būtu kaut kā mākslīgi jātricina un jāizaicina? Lai nekļūtu inerta, senila? Man ir gana interesanta dzīve, lai tāda nekļūtu. Ja vajag, izaicinājumi atnāk paši – ne saukti, ne aicināti.
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Klausoties, cik svarīga tev ir stabilitāte, varētu domāt, ka visu mūžu esi pavadījusi vienā teātrī, taču tavs profesionālais ceļš bijis pavisam citāds. Tā bija tava izvēle vai drīzāk apstākļu sakritība?
Nostrādāt visu mūžu vienā teātrī var būt gan privilēģija, gan nolemtība. Jā, tev ir tā otra ģimene, kur saprotaties no pusvārda, kur pirms pirmizrādēm neviens nedusmojas, ja esi sevī ierāvies vai, tieši pretēji, sapsihojies un nobijies. Profesijas brāļi un māsas zina to drēbi līdz smalkākajai vīlītei. Tev jāspēlē lomas, kuras tev dod. Ja tās ir skaistas un interesantas, tu esi kā spārnos, ja degradējošas vai garlaicīgas, un tas turpinās gadu no gada, var iestāties rūgtums. Savukārt, ja esi tik pieprasīts, ka darbs izsūc visus spēkus, arī tad nejūties laimīgs. Pēdējos gados redzams, ka daudzi aktieri paši aiziet no profesijas, jo vairs neredz savu vietu teātrī. Trakāk ir tad, ja atlaiž ar atrunu – režisori tevi nepieprasa.
Man liktenis bija lēmis – plūdīsi pa straumi. Vienā teātrī tev nebūs mājas, bet bez darba nepaliksi. Esmu spēlējusi uz Daugavpils, Jaunā Rīgas, Dailes un Nacionālā teātra skatuves. Daži gadi pavadīti pie Annas Eižvertiņas teātrī Skatuve un neatkarīgajā teātrī Kabata. Nu jau trīspadsmit gadu kā mājās jūtos teātrī-klubā Austrumu robeža. Janvārī nosvinējām 25. pastāvēšanas gadu!
Lielās skatuves nemaz nepietrūkst?
Nē, nepietrūkst. Labāk jūtos nelielā kolektīvā tuvāk skatītājam, kur vieglāk gūt to izslavēto enerģijas apmaiņu. Vēlmi spēlēt simtos mērāmai publikai piepildīju šovasar, piedaloties brīvdabas iestudējumā Skroderdienas Silmačos Lailas Kirmuškas režijā. Un iedomājies, kāds man bija gandarījums, kad kāda skatītāja sociālajos tīklos bija ierakstījusi: “Zanes Burnickas Pindacīša vien ir Spēlmaņu nakts balvas vērta!” Paldies! Nākamvasar turpināsim ceļojumu pa Latviju, mana Pindacīša atkal virpuļos! Esmu par klasiskām vērtībām, eksperimenti lai paliek jaunajiem. Jāsaka godīgi, ļoti maz no tā, ko pēdējā laikā esmu redzējusi lielajos teātros, man patīk. Reizēm pārņem sajūta – aktieri sūri strādājuši, divus mēnešus bez atelpas mēģinājuši, dekorācijās ieguldīts tik daudz nodokļu maksātāju naudas, bet izrāde tiek nospēlēta tikai desmit reižu un pazūd no repertuāra. Par Austrumu robežas izrādēm man ir liels gandarījums – skatītāji iet mājās priecīgi, saņemam ārkārtīgi daudz pozitīvu atsauksmju. Tas spārno, un šķiet – jā, tā ir mana īstā vieta. Negribu sevi plosīt traģēdijās un drāmās. Labāk izvēlos būt patīkamā kompānijā, veselīgā darba klimatā un pēc katras izrādes just gandarījumu.
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Reiz teici, ka daudz grūtāk ir cilvēkam likt smieties nekā raudāt. Vai joprojām domā tāpat?
Jā, komēdija ir visgrūtākais žanrs. Humora izjūta katram ir tik atšķirīga! Vienam šķiet – nu ko viņš tur ākstās? Citi tikmēr smejas līdz krampjiem. Aizkustina cilvēkus apmēram vienas un tās pašas lietas – ja ir kaut kas bēdīgs, raud visi. Es, piemēram, vienmēr raudu, kad atskaņo Latvijas himnu. Mani tā tik ārkārtīgi aizkustina, un patriotisms uzsit asaru vilni. Arī skaista mūzika. Andrea Bočelli koncertā nofilmēju pirmās dziesmas fragmentu un aizsūtīju meitai. Viņa man atraksta: “Jau raudāji?” Es saku – jā! (Smejas.)
Savukārt vēlme smieties ir atkarīga no daudziem aspektiem – kā tev tajā dienā ir gājis, varbūt kaut kas sāp, varbūt kreņķi mājās, un mēs esam vienīgie, kas iepriecina. Arī mūsu repertuārā komēdija no komēdijas atšķiras, katrs var atrast savai gaumei atbilstošu – intelektuālāku, piezemētāku vai ironiskāku. Varu palepoties, ka mums vienīgajiem pasaulē ir transporta triloģija Autobuss. Vilciens. Lidmašīna. Un mani mīļie Divi duči sārtu rožu – tur reizēm smejamies arī mēs paši, tik uzjautrinoši esam!
Vai ir kāda loma, par kuru domā – šo gan es gribētu nospēlēt?
(Gara pauze.) Nē, konkrētas nav. Galvenais, lai laba dramaturģija, gudrs režisors un simpātiska kompānija. Man patīk stāsti par īstiem vēsturiskiem personāžiem. Atmiņā spilgti palikusi Marija Stjuarte Dailes teātrī, kas man, žargonā runājot, norāva jumtu. Džilindžera režijā, bet tik klasiski uztaisīts! Kaut kas no redzētā manī saslēdzās – šķiet, pirmā lēcu kājās un aplaudēju. Mana draudzene Vita Vārpiņa Marijas Stjuartes lomā bija fenomenāla. Bet es nedomāju – šo gan gribētu nospēlēt pati. Biju sajūsmā!
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Gribētu saņemties uz monoizrādi. Tā būtu liela uzdrošināšanās un izaicinājums – lai vai cik ļoti man nepatiktu tas vārds – divas stundas noturēt skatītāju uzmanību. Morāli tam jūtos gatava, tikai materiālu nevaru īsti atrast. Laikam jāraksta pašai. (Smejas.)
Runājām par aiziešanu no dzimtas dzīvokļa, kurā tik ilgi dzīvoji. Kā bija veidot mājas jaunā vietā?
Nebija tā, ka es visu varētu iekārtot pēc savas patikšanas, jo man nāca līdzi bagāža. No vecā dzīvokļa līdzi paņēmu divas trešdaļas iedzīves. No diezgan daudz kā bija jāatbrīvojas. Tās ir lietas, ko mans vecvectēvs ir pircis, kad pagājušā gadsimta sākumā no Alūksnes pagasta Zeltiņiem ienāca Rīgā. Tā mēs paaudzēm esam starp šīm mēbelēm dzīvojuši, tas ir mans mantojums. Senči gan nav bijuši tik gudri un turīgi, lai mantojumā atstātu kādu zemi ar māju, mēbeles ir vienīgais, kas man viņus atgādina. Sava vērtība, protams, tām ir, ja nu gadījumā viss plīst un lūst, gan jau kāda muiža būs priecīga tās iegūt savā īpašumā. Bet šobrīd manī tā emocionālā piesaiste ir, šīs mēbeles man te vajag. Tāpēc, meklējot jaunu dzīvesvietu, apzināti lūkoju vecās mājas, nevis jaunos projektus. Šķiet, ka šī vieta mani pati atrada. Te ir tik laba aura, mākslinieciska vide. Savulaik Teātra savienība šajā mājā īrēja dzīvokļus, te mituši lieli grandi – Harijs Liepiņš, Ints Burāns un citi. Rajons zaļš un kluss, putni dzied aiz loga, un Grīziņkalna koncerti notiek gandrīz vai manā virtuvē.
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Kā tu izvērtēji, ko atstāt un ko ņemt līdzi?
Kad kļuva zināms, ka būs jāiet prom no vecā dzīvokļa, katrs otrais mani mierināja – tev sāksies jauna dzīve, atbrīvosies no visa liekā... Tas man vēl ir jāmācās. Esmu atvilkusi līdzi tik daudz liekā! Tagad, dzīvojot viena, saprotu, cik maz cilvēkam vajag. Šo to pārdevu, daudz ko atdevu seriālu rekvizitorēm. Ir palikušas daudzas neparastas lietiņas, kas raksturo 20.–30. gadu pilsētnieku sadzīvi, piemēram, metāla krājkasīte ar atslēdziņu un sudraba trauciņš ar iegravētu Otto Schwarz. Kāds no maniem priekštečiem ir bijis gauži nerātns un pievācis to sev pēc greznā restorāna apmeklējuma… (Smejas.) Ir arī veco laiku albumi ar tūkstošiem bilžu, kas vēl jāšķiro. Savulaik aktieriem bija pieņemts taisīt salonbildes un dāvināt tās kolēģiem un pielūdzējiem. No vecmāmiņas māsas, Dailes teātra aktrises Irmas Laivas, kolekcijas ir saglabājušies īsti šedevri – izcilo aktieru bildes ar autogrāfiem un novēlējumiem. Varbūt kādu tās interesē, varu padalīties. Un man ir milzīga bibliotēka! Reizēm draugi prasa – tu to visu esi izlasījusi? Protams! Vēl priekšā liels darbs – visu sašķirot un salikt pa vietām. Patiesībā man tas patīk, vienīgi vajag laiku. Bet oficiāla atvaļinājuma man nav un nebūs, līdz ar to zogu mazus mirklīšus, kad varu pieķerties kārtošanai.
Tava mamma Zaiga visu mūžu bijusi cieši saistīta ar valodu.
Mamma pabeidza filologus, tad viņu aizsūtīja strādāt par skolotāju uz lauku skolām. Tur mamma saprata, ka tas pilnīgi un galīgi nav domāts viņai. Pēc tam sāka strādāt par žurnālisti redakcijā Sports, kādu laiku komentēja mākslas vingrošanas un daiļslidošanas sacensības. Atceros, vecajā Sporta pilī sēdējām preses ložā. Viņa mani ņēma līdzi, kad nebija, kur atstāt, un es sajutos ļoti svarīga. Pārvarot savus milzīgos padomju bērna kompleksus un kautrību, dažai sportistei pat palūdzu autogrāfu. Tad lepna gāju ēst uz dienesta kafejnīcu, un šķita, ka tik garšīgu gaļas salātiņu nav nekur citur pasaulē. Pēc tam ilgus gadus mamma strādāja Rīgas Viļņos par korektori.
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Kā tevī no mammas ir visvairāk?
Pirmkārt, tie ir vizuālie gēni. Bērnībā visi teica – vai, nu pilnīga Zaidzīte! Vēlāk mana meita dabūja atklausīties – vai, nu pilnīga Zanīte! Tagad jāgaida, vai arī mazmeitiņai Matildai teiks – pilnīga Alisīte! Jo spēcīgie Burnicku poļu gēni kaut kā mums mantojas. Bet vērtīgākais, ko esmu saņēmusi no mammas, ir valodas izjūta. Viņa bija filoloģe, un mums jau no bērnības bija iedzīts – davaj bez davaj. Runājot par rusicismiem, esmu ārkārtīgi skarba un kategoriska, uzskatu – ja tu nevari runāt, nelietojot ļaunvalsts valodas vārdus, tad faktiski šī nācija tevi jau ir pakļāvusi, tu neesi brīvs. Tāpēc ir dikti bēdīgi, ka mums ar kaimiņvalsts iedzīvotājiem jārunā vai nu angliski, vai tajā valodā. Šajā sakarā man ir sapnis – kaut mēs zinātu lietuviešu un igauņu valodu, kaut to mācītu jau skolā. Tagad Radiņu filmēšanā strādājam kopā ar lietuviešu komandu, un es mēģinu atkārtot katru vārdu. Tomēr smadzenes vairs nav tik uzņēmīgas – jauna informācija tajās viegli neiegulst.
Reiz teici, ka no Radiņu Rasmas tev vajadzētu pamācīties pucēšanos, bet viņas skaļums un kategoriskums tev nepavisam nav raksturīgs. Tagad, atkal satiekoties ar Rasmu, kura kurai vairāk pielāgojusies – tu viņai vai viņa tev?
Rasma ir drusku nomierinājusies, kļuvusi piezemētāka. Laikam es esmu viņu novilkusi sev līdzi, nevis aizgājusi viņas psihozēs. (Smejas.) Viss jau ir atkarīgs no režisora. Pirmo sezonu režisors Sigits Račkis no manis prasīja, lai Rasma būtu tieši tāda, un es par to ar viņu stipri strīdējos. Teicu, ka sievietes tā nerīkojas, nav viņas tik trakas. Viņš tik – ir, ir, un ne tādas vien! Acīmredzot viņam ir bijusi tāda pieredze. Man tādas nebija, tāpēc centos sekot režisora norādījumiem un iekāpt svešās, neērtās kurpēs. Bet tas jau ir trakoti interesanti – kļūt par tādu, kāda neesi un, cerams, nekad nebūsi. (Smejas.) Galvenais, lai skatītājiem patīk. Vēl tagad cilvēki nāk klāt, grib kopā nofotografēties un saka, ka jūsmo par Rasmu. Nu, tad man prieks, lai vai cik traka un vētraina viņa būtu. Es jau dzīvoju savā drošajā burbulī, kurā man tīri labi patīk.
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Kā ir atkal būt kopā ar Radiņu kompāniju?
Ļoti, ļoti labi. Tiesa, ir nomainījušies vairāki režisori, un katrs darbu redz citādi. Mēs ar saviem varoņiem jau esam sadzīvojuši, tāpēc atliek pieslīpēties citam rokrakstam. Viss notiek lielā tempā, un man kā cilvēkam, kurš lēni domā, skatoties vecās sērijas, ir tāda sajūta – vajadzēja darīt citādi, nu kāpēc es tur neizdarīju tā? Tas būtu bijis interesantāk, tas – pareizāk.
Televīzijas skatītāji pazīst ne tikai tavu seju – paaudzes ir uzaugušas ar tavu balsi. Tagad šajā profesijā ienāk mākslīgais intelekts. Vai tas ir tavs konkurents?
Cilvēka balsī ir attieksme. Atmosfēra. Lasot filmas, mēģinu ieplūst tajā noskaņā, kas ir uz ekrāna. Es to sajūtu un pielāgojos. Bet mākslīgais nekārtnais puisītis, kā to saucu, runā tā, kā ir iekodēts, – pusotrā intonācijā. Punkti nepareizajās vietās, intonācija iet uz leju tur, kur ir punkts, pat ja tas ir pēc gadskaitļa. To cilvēcisko sajūtu mākslīgais intelekts nekad sevī nedabūs. Nekad! Robots nekad nespēs interpretēt dzīva cilvēka sajūtas, piedzīvoto, pārdzīvoto. Tās nav tikai manas profesionāļa ausis, kas, to dzirdot, vīst; daudzi man to ir teikuši.
Kā sākās tavs ceļš filmu un seriālu ierunāšanā?
Kā jau tas parasti notiek – kāds kādam iesaka, tad tu aizej, pamēģini. Vai nu iepatīcies, vai arī ne; vari to izdarīt vai nevari. Veiksme un lielais laimests. Paldies pirmajam ieteicējam! Ir bijuši gadījumi, kad atnāk profesionāls aktieris un nevar nolasīt, nevar trāpīt ritmā, nevar izturēt tempu – nesanāk. Gribas domāt, ka man uz to ir talants. Tiesa, klausoties senākus ierakstus, ļoti piesienos savai balsij, neesmu apmierināta. Gadu gaitā esmu daudz par to domājusi un piestrādājusi, lai pašai patīk. Lielākais kompliments, ko esmu saņēmusi, – cilvēks noskatās filmu un pat nav pamanījis, ka tā biju es. Netraucēju skatīties! Tas ir vislielākais prieks un gandarījums. Un man tas darbs ārkārtīgi patīk. Nu ļoti, ļoti.
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Tu esot maniakāla rokdarbniece. Pastāstīsi vairāk?
Esmu, bet pašlaik tas izpaužas tieši nekā. (Smejas.) Mājās bija vecais zingers, kas šovasar piedalījās izrādē Skroderdienas Silmačos. Mamma, lai gan šūt viņai šausmīgi nepatika, padomju laikā gāja šūšanas kursos. Vēl tagad saglabājušās dažas viņas šūtās bērnības kleitiņas – tik fifīgas un mīļas! Protams, kad paaugos, man arī vajadzēja pamēģināt. Un dikti iepatikās. Reiz gan iešuvu sev pirkstā, un mani veda pie ķirurga griezt no tā ārā tur palikušo nolauzto adatas galu. Bet tas mani neapturēja. Esmu izgājusi divas šūšanas skolas – gan ar overloku, gan ar parasto šujmašīnu. Esmu izmācījusies arī zīda apgleznošanu, filcēšanu, tekstila apdruku, gājusi mēbeļu atjaunošanas kursos. Mani aizrauj visa tā knibināšanās, smalki darbiņi. Varētu teikt, ka tā ir mana meditācija. Fonā skan kāda televīzijas pārraide par vēsturi vai radio seno lugu lasījumi, un es tik savā nodabā, savās domās margoju un cakoju. Iekārtoju darbistabu – tur būs manas šujmašīnas, lai nav katru reizi jāsaņemas tās vilkt ārā. Ja šujmašīna jau stāv priekšā, atliek tikai pieiet un kaut ko uzšūt. Esmu apņēmusies to darīt. Turklāt man nepatīk iepirkties, veikalos sev neko piemērotu nevaru atrast.
Esmu iecerējusi apgūt arī makramē mezglošanas tehniku, bet, kā jau parasti, nav laika. No rīta ir televīzija, pēc tam treniņš vai mēģinājums, vakarā izrāde. Tad sev saku – Zane, tev ir tik un tik gadu, nu neskrien! Ej lēnām, dari lēnām, izbaudi lēnām katru procesu. Ja gribi atpūsties – atpūties. Ja gribi kaut ko padarīt – dari. Kā jau teicu, dzīvoju tādā mieriņā, ka vairs nestresoju par to, ka te vēl ir neizkrāmētas kastes, ka gleznas nav pie sienām. Pienāks laiks – pielikšu.
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Daudzas gudrības pie mums atnāk ar gadiem. Kas tevī ir mainījies?
Nav vairs tās trauksmes, kas bija, piemēram, 30 gadu vecumā, jo tad domāju, ka visur vajag būt, visu paspēt, bija sajūta, ka varu kaut ko nokavēt. Kā dzīve ir pierādījusi, nokavēt nevar neko. Un es ļaujos. Tas, kas man paredzēts, pienāks šā kā tā. Ja kaut kas neatnāk, tātad varbūt nevajag. Es vairs tā nepārdzīvoju. Tiešām varu teikt, ka baudu.
Kādas ir tavas attiecības ar vārdu vecums?
Nekādas. Nelaižu to savās domās. Tāpat kā man nav faila slimot. Nevaru to atļauties. Man nav laika! Bet par vecumu… Smejoties saku – kā man, tik jaunai, var būt tik veci bērni? Man patīk, ka tagad īsti nevar pateikt, īpaši sievietēm, cik viņām ir gadu. Mūsdienu kosmetoloģija ir brīnišķīga! Priecājos, ka cilvēki par sevi rūpējas. Es regulāri eju uz treniņiem sporta klubā, un man ir tāds lepnums. Paskatos apkārt – parasti esmu viena no vecākajām grupā – un redzu, ka tās jaunās meitenes to nevar izdarīt, bet es varu. Esmu apņēmusies būt štrama večiņa. Ņemu piemēru no kundzītēm, kuras mums ir apkārt. Piemēram, Lidija Doroņina-Lasmane – Dievs, dod man tādu skaidru saprātu saglabāt. Skatos uz Lidiju Pupuri un Olgu Dreģi. Skatos uz Ainu Poišu, kura māk tik skaisti un mākslinieciski sapucēties un sevi iznest. Es ģērbšanās stilā esmu lakoniskāka, bet iedvesmoties jau var. Mans moto – tikai nekļūt par tantuku! Brīžam jau smejos, ka varbūt tā ir tāda paniska dzīšanās pēc jaunības saglabāšanas, bet kāpēc ne? Tas taču ir lieliski, ka cilvēks uztur sevi formā. Manā bērnībā Dailes teātrī bija aktrise Ērika Ferda, kura strādāja gan par kustību pedagoģi, gan izrāžu konsultanti, un viņai bija teiciens – turi rumpi! Šo esmu ņēmusi par pamatu. Lai nerastos dubultzods, tas nav tikai kosmetoloģijas nopelns – viss saistīts ar to, kā turi ķermeni, plecus, kā ej un sēdi. Ja esi sakrities un inerts, arī ģīmītis sakritīsies, bet, tiklīdz tu turi sevi slaidi, tā viss pārējais smuki pavelkas līdzi. Esmu apņēmusies turēties.
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Skaistums vai prāts vecumdienās?
Prāts – viennozīmīgi! Skaidrs, ka 80 gados gludas sejas vairs nav. Pie tā būs lēnā garā jāpierod, bet vēl ir stipri daudz laika. Gan jau pieradīšu. Skaidrs prāts – jā, tas būtu labi. Kā es par sevi smejos, dzīvošu ļoti ilgi, jo man viss notiek palēnināti, tā kā vēlāk. Arī prāta attīstība. Atceros, man bija 16 gadu, un mēs ar deju kolektīvu Dancis braucām uz Vācijas Demokrātisko Republiku, uz Rostoku. Toreiz rubļi bija jāmaina pret vācu markām. Atpakaļceļā ienāk vilciena kupejā grupas vadītāja un saka: “Kam vēl ir markas, dodiet, lai var samainīt!” Domāju – kādas vēl pastmarkas, kāpēc jāmaina? Tāds mazs duraciņš savos sešpadsmit vēl biju. Kad atbraucu mājās, izrādījās, ka dažas vācu markas esmu paturējusi, un mammai bija jāiet uz sazin kādām partijas iestādēm tās mainīt atpakaļ. Tolaik tas bija šausmīgi sarežģīti.
Arī labās lietas ar mani mēdz notikt vēlāk, nekā pati būtu gaidījusi. Tāpēc secinu, ka man vēl ir paredzēts krietns nogrieznītis, kurā daudz kas jāsaprot un daudzi labumi jāsaņem, jo beidzot būšu tiem gatava. Tāpēc arī tas rumpis jātur. Un skaidrs prāts! Bērniem gan esmu pateikusi – ja nu kas, esmu par eitanāziju. Negribētu kļūt par apgrūtinājumu bērniem un mazbērniem. Nē, nē, tikai ne to.
Mammas loma ilgus gadus bijusi nozīmīga daļa no tavas dzīves. Kā ir tagad, kad bērni izauguši un paši savā dzīvē?
Joprojām gaidu tukšās ligzdas sindromu. Nav. Mani mamma ļoti stingri turēja īsā pavadiņā. Ar šodienas prātu saprotu – lai pasargātu no viņas pašas pieļautajām kļūdām un likstām. Bet es nejutos pārāk labi, tāpēc saviem bērniem apzināti devu diezgan lielu vaļu. Neprotestēju, kad meita krāsoja matus visos iespējamos toņos. Ļāvu viņiem izdauzīties un iztusēties, protams, turot roku uz pulsa un reizēm arī pati sevi grožos. Galvenais, lai visi sveiki un veseli.
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Jā, tagad esmu viņus palaidusi. Varbūt ar vecākajiem man tas nebija tik grūti, jo bija mazais luteklītis, ko apčubināt. Tagad jau arī viņam 20 gadu. Bet man ir milzīgs gandarījums, ka ciešā ģimeniskā saite nezūd. Vecākie bērni ir aktīvi ģimenes čatiņā – vienmēr apvaicājas, kā iet, kādi plāni brīvdienām. Un es stundām varu pētīt mazbērnu bildes un video.
Meitiņa man tagad Dānijā, bet ar viņu mēs bieži runājam videozvanā, arī ar mazmeitiņu, kura jau klausās manā izpildījumā Raini un Ojāru Vācieti – Mazs zaķītis, mazs kaķītis un Viens pa ceļu gāja. Lai viņai ieiet muguras smadzenēs gan šie pantiņi, gan mana balss. Mazdēliņš vēl pavisam maziņš, bet ar viņu arī jūtu pilnīgi kosmisku saiti. Jaunībā domāju – kaut man būtu trīs meitas! Vecmāmiņa nāca no trejmāsiņām, un man šķita, ka nekā skaistāka nevar būt. Bet liktenis bija lēmis citādu salikumu. Kad sonogrāfijā pateica, ka otrs būs puika, sākumā nevarēju saprast, ko ar viņu darīšu, jo esmu augusi sieviešu sabiedrībā, vīriešu pasaule man likās pilnīgi sveša. Tomēr, kad Francis piedzima, tas, ko izjutu, paņemot viņu rokās, bija kaut kas pilnīgi jauns un nesaprotams, bet ārkārtīgi ciešs. Tāda pati saikne man ir ar viņa dēliņu – paņemu rokās, un mums ir sava vibrāciju virkne. Neizskaidrojama, bet patīkama un cieša.
Kā tev ir būt pašai ar sevi?
Man ar sevi nav garlaicīgi, esmu izteikti pašpietiekama. Ir cilvēki, ar kuriem tiekos, varu kaut kur izbraukt vai pastaigāties. Īpaši patīk, ja brīvdiena iekrīt darba dienā, jo tad var kaut ko apskatīt bez cilvēku pūļiem. Man apkārt ir draugi. Es gan esmu slikta draudzene, jo man nekad nav laika. Bet ir tādi, kuri vienmēr pieklauvē un saka – Zane, aizejam tur, izdarām to! Reizēm, pat ja man ļoti negribas, to daru, jo zinu – pēc tam būs forši. Tā vienmēr ir! Galvenais ir sevi piespiest iziet no mājas. Jo reizēm ir tas slinkumiņš, kad tu iegulies, mājās ir tik labi, spilvens tik mīļš.
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Ar ēst gatavošanu gan, atzīšos, man tagad ir problēmas. Mamma vienmēr rūpējās, lai mājās būtu siltas pusdienas, un to esmu no viņas pārņēmusi. Kad bērni bija mazi, iepriekšējā vakarā vai no rīta kaut ko pagatavoju, lai tad, kad viņi atnāk no skolas, mājās būtu zupa, kartupeļi, kotletes. Bet tagad gatavoju maz. Jaunākais dēls sev uz dzimšanas dienu gribēja izcept torti manā virtuvē. Teicu: “Jā, dēliņ, nāc.” Viņš man prasa: “Kā ieslēdz cepeškrāsni?” Bet es taču nezinu! Esmu kā Kerija no seriāla Sekss un lielpilsēta – cepeškrāsnī džemperus varu glabāt. Faktiski ārkārtīgi ietaupu uz ēšanu, uz produktiem. Ļoti ekonomiski izdevīgi ir dzīvot vienam. (Smejas.)
Minēji draugus. Kāpēc viņi tev ir svarīgi?
Ar viņiem kopā ir ārkārtīgi jautri, varam no sirds izsmieties. Mēs burvīgi saprotamies – viens iesāk teikumu, otrs jau pabeidz. Ir kolēģi no teātra, kuri kļuvuši par draugiem, ir draugi no jaunības laikiem un viena vai divas draudzenes, ar kurām varam stundām pļāpāt, izkratīt sirdi. Teicami māku klausīties, man var stāstīt visu ko. Patiesībā labprātāk klausos. Pašai jau īsti nav nekā, par ko sūdzēties. (Smejas.) Draugi... Ir ļoti laba sajūta, ka tu zini – viņi tur ir.
Vai ir kaut kas tāds, ko apzināti esi atstājusi pagātnē?
Dusmošanos. Ja ir kaut kas, ko nožēloju bērnu audzināšanā, tad tie ir brīži, kad uz viņiem lieki sadusmojos. Nesaprot kaut ko maziņais matemātikā, es neprotu izskaidrot, un spalvas iet pa gaisu. Jo pati neko no matemātikas nesaprotu… Tagad domāju – vai tiešām nevarēju būt pacietīgāka? Nevarēju sevi savākt? Pašai no bērnības ir traumas, kas velkas līdzi visu dzīvi. Kāds varbūt vienkārši kaut ko pateicis, bet es to atceros un joprojām pārdzīvoju. Tāpēc savus bērnus audzināju ar domu – kādu viņi mani atcerēsies? Gribēju būt tāda mamma, kuru viņi atceras ar prieku, nevis šausmām. Apzināti uz to esmu gājusi.
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Kas vēl ir tavā sarakstā – ko gribētu piedzīvot, iemācīties, izdarīt?
Esmu pieķērusi sevi domājam, ka ir vēl tik daudz profesiju, ko varētu apgūt. Jo teātris nav vienīgā lieta dzīvē, ar ko var nodarboties. Tāpēc cienu aktierus, kuri aiziet no teātra un atrod kaut ko citu, kas sagādā gandarījumu un ļauj darīt labu arī citiem. Es vēl tādas lietas meklēju. Protams, ir arī ceļojumi. Austrālija un Jaunzēlande – uz turieni man jāaizbrauc obligāti. Uz Austrāliju velk, jo bērnībā tur dzīvoja mana tante. Tagad tur dzīvo klasesbiedrene un studiju biedrs – ir, ko apciemot. Bet tam vajadzētu vismaz pāris brīvu mēnešu, ko kā pašnodarbinātā šobrīd nevaru atļauties. No otras puses – kad tad? Kad būs tie astoņdesmit? Jo gribas dzīvi izbaudīt, kaut ko jaunu atklāt. Un ceļot. Aizbraukt uz Monē dārzu Francijā, kur tās ūdensrozes. Vai izstaigāt vietas, par kurām esmu lasījusi kādā grāmatā. Joprojām atmiņā ir Egletjēru ģimene, ko lasīju jaunībā. Man bija 19 gadu, biju tikko atgriezusies no Parīzes, un papīra kartē visas vietas, kurās notiek darbība, uzreiz sameklēju. Pilnīgi kā staigātu pa pilsētu līdzi tiem varoņiem, visur piedalītos un būtu klāt. Man patīk ziemeļu valstis ar savu mieru, klintīm un ūdenskritumiem. Tagad ceļoju iespēju robežās. Mana mīlestība ir Alpi. Šķiet, iepriekšējā dzīvē esmu bijusi aitu gane vai mūķene kā Mūzikas skaņās.
Vai tagad vari teikt – esmu laimīga?
Es esmu laimīga. Daba un vecāki manī ir ielikuši tādu optimisma gēnu, kas ir palīdzējis izturēt dramatiskus brīžus. Vienmēr esmu spējusi saskatīt labo arī sliktās situācijās. Jo cilvēka galvenais uzdevums uz zemes ir būt priecīgam, laimīgam, apmierinātam un pateicīgam. Šo aksiomu esmu pieņēmusi par savu un tā dzīvoju. Protams, man vēl ir sapnīši – daži grandiozi, kurus neatmetu, kaut gan brīžiem tie šķiet nereāli. Bet cilvēki man apkārt ir pierādījuši – ne tikai sapņojot, bet darot var sasniegt ļoti daudz. Patlaban vairāk esmu sapņošanas fāzē, mazāk darīšanas. Man patīk, ka tas krāšņo manu ikdienu, ik pa brīdim varu iecerētajā pasaulē padzīvoties un būt mazliet augstāk virs zemes. Tajā pašā laikā tiešām izbaudu eksistenci šeit un tagad.
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Un vai tajā nākotnē, par kuru sapņo, ir vieta arī attiecībām?
Ar uzsvaru uz foršām attiecībām – jā. Mana draudzene piereģistrējās iepazīšanās vietnē Bumble un uzreiz satika savu angļu lordu. Viņš tur bija iegājis vienu reizi, viņa arī vienu, un viņi satikās. Abiem ir brīnišķīga saderība, kas ir pierādījums tam, ka tas var notikt arī pēc piecdesmit. Iet un meklēt? Nē. Izvēlēties, pamēģināt vienu, otru, trešo? Kategoriski nē. Jo man jau vajag tikai to vienu, īsto. Atnāks – esmu šeit. Neatnāks – pats vainīgs, palaidīs garām kaut ko tik foršu! Jūtos ļoti labi pati ar sevi. Ko es te gaudošu – ak, es, nabadzīte, viena pati, kā mani neviens nemīl... Mīl! Ir, kas mīl. Ir labi. Ir ļoti labi. Man ir sava brīvība, ir savi skaistie brīži un ne tik skaistie brīži. Tā ir dzīve.