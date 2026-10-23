FOTO: PASTAIGA īpašais jogas rīts pulcē Latvijas modes un uzņēmējdarbības personības
22. oktobra rīts Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā sākās neierasti - ar jogas paklājiņiem, apzinātu kustību un mirkli sev. Žurnāls PASTAIGA pulcēja savus draugus, radošas personības un sadarbības partnerus īpašā Jivamukti jogas nodarbībā, ļaujot uz brīdi izkāpt no ikdienas ritma un piedzīvot mākslas, kustības un labsajūtas satikšanos.
Pasākums tika rīkots par godu žurnāla PASTAIGA novembra numura iznākšanai, kurā īpaša uzmanība veltīta radošām personībām, skaistumam un holistiskai pieejai labsajūtai.
Šoreiz ierasto tikšanos pie kafijas tases papildināja pavisam cita pieredze. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja iespaidīgajā interjerā viesi tika aicināti dienu sākt nevis ar steigu, bet ar kustību, elpošanu un uzmanību sev.
Joga, kas sniedzas tālāk par fizisku kustību
Rīta īpašo nodarbību vadīja Vineta Kļotiņa - Jivamukti Yoga Riga dibinātāja, sertificēta jogas pasniedzēja un juriste, kura jau daudzus gadus paralēli veido karjeru divās šķietami atšķirīgās jomās - jurisprudencē un jogā.
Jivamukti joga apvieno dinamisku fizisko praksi ar meditāciju, mūziku, filozofiju un apzinātību. Tā nav tikai ķermeņa stiprināšana vai lokanības attīstīšana, bet arī iespēja iepazīt sevi, atjaunot līdzsvaru un uz mirkli attālināties no ikdienas trokšņa.
Kā Vineta atklāj intervijā žurnāla PASTAIGA novembra numurā, regulāras prakses nozīme slēpjas ne tikai fiziskajos sasniegumos, bet arī spējā saglabāt mieru un apzinātību ikdienas situācijās.
Muzeja arhitektūra, rīta gaisma un kopīgā kustības pieredze šai nodarbībai piešķīra īpašu noskaņu. Telpā, kur ierasts baudīt mākslu, šoreiz uzmanības centrā bija cilvēks, viņa ķermenis un sajūtas.
Māksla satiekas ar kustību: PASTAIGA īpašais jogas rīts
Radošu personību satikšanās ārpus ikdienas ritma
PASTAIGA īpašajā rītā satikās modes, dizaina, uzņēmējdarbības un digitālā satura pasaules personības - modes māksliniece Gundega Dūduma, modes dizaineres un savu zīmolu radītājas Anna Krūze, Diāna Ķikāne un Kristīne Lizandere, zīmola SVINAM galvenā dizainere, uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Baiba Prindule-Rence, sabiedrisko attiecību aģentūras Olsen+Partners līdzīpašniece un vadītāja Olga Kazāka, uzņēmēja un vizuālā satura veidotāja Alīna Peinere, kā arī digitālā satura veidotājs Andre Won.
Pasākumā piedalījās arī žurnāla radošā komanda - žurnāla radošo projektu un pārdošanas vadītāja Dina Dūda, stilistes Ulla Zirne, Inna Bertāne un Ērika Skredele, kā arī rakstu autori Renāte Berga un Jānis Miņins.
Dažādas personības, pieredzes un ikdienas ritmi, bet viena kopīga vēlme - atrast mirkli sev, iedvesmoties un piedzīvot ko ārpus ierastā.
Mazie rituāli, kas veido lielāku labsajūtu
PASTAIGA pasākumi ir iespēja satikties ārpus žurnāla lappusēm, dalīties pieredzē un kopīgi piedzīvot ko jaunu. Šajā rītā īpaši spilgti izskanēja ideja, kas caurvij arī mūsdienu dzīvesstilu - rūpes par sevi nav greznība, bet apzināta izvēle.
Par pasākuma īpašajiem akcentiem un pārdomātām dāvanām viesiem parūpējās sadarbības partneri. SENSAI - par izsmalcinātu kosmētiku un skaistuma rituāliem, DREAME - par īpaši sarūpētiem pārsteigumiem rudens noskaņās, savukārt HERBALIFE - par enerģiju un uzturvērtību ikdienas labsajūtai.
Par veldzējumu nodarbības laikā gādāja ReO ūdens, bet KALVE Coffee parūpējās par rīta mundrumu, kas sākas ar kvalitatīvām kafijas pupiņām un aromātisku kafijas malku.
Sirsnīgs paldies visiem sadarbības partneriem par iesaisti, sarūpētajām dāvanām un niansēm, kas šo rītu padarīja vēl īpašāku!
Īpaša pateicība Jivamukti Yoga Riga un Vinetai Kļotiņai par iedvesmojošo nodarbību un iespēju iepazīt jogu kā daudzpusīgu praksi ķermenim un prātam. Paldies arī Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam par viesmīlīgo uzņemšanu un iespēju piedzīvot tik neparastu rīta tikšanos mākslas un arhitektūras ieskautā vidē.
Šis PASTAIGA rīts vēlreiz atgādināja - reizēm vērtīgākais, ko varam sev uzdāvināt, ir laiks. Laiks kustībai, sarunām, iedvesmai un vienkārši būšanai šeit un tagad.
Vairāk par Jivamukti jogas filozofiju, regulāras prakses nozīmi un Vinetas Kļotiņas personīgo pieredzi lasiet žurnāla PASTAIGA novembra numurā.