Mode
Aktuāli
Šodien 16:57
Rīgas Modes nedēļas 3. diena: "Paade Mode" jubilejas skate, lietuvieši "Valldea", pašmāju "RainSisters" un poļi "Szcygiel"
Rīgas Modes nedēļas trešajā dienā notika Latvijas bērnu modes zīmola "Paade Mode" 15 gadu jubilejas skate, savas kolekcijas demonstrēja arī Lietuvas zīmols "Valldea", Latvijas dizaineri "RainSisters", kā arī "Szcygiel" no Polijas un Apvienotās Karalistes.
Lietuvas modes zīmols "Valldea" Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Modes zīmola "Szczygiel" (Apvienotā Karaliste / Polija) skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Latvijas modes zīmola "RainSisters" skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Bērnu modes zīmola "Paade Mode" 15 gadu jubilejas skate. Rīgas modes nedēļas rudens sesija. 2026
Modes mākslinieces Ivetas Vecmanes prezentācija Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Rīgas modes nedēļa 22.10.2026
Sezonas galvenā modes skate 22. oktobrī notika kultūrtelpā “Hanzas perons”, kur durvis tika atvērtas plkst. 17.00.
Polijas dizainera "Mateusz Jagodziński" kolekcija Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Polijas dizainera "Jakub Suchara" skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Polijas konkursa “Play Sustain” finālists "Miłosz Jatelnicki" Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Itālijas modes zīmols "Dekel". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026
Igaunijas zīmols "Nora Isle". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026
Mode uz Daugavas fona: Rīgas modes nedēļa sākas ar neparastu skati jahtu piestātnē
20. oktobrī Rīgas modes nedēļas rudens sesija sākās ar īpašu modes notikumu ExPorto jahtu piestātnē, kur 100 metrus garā koka ...