Rīgas Modes nedēļas 3. diena: "Paade Mode" jubilejas skate, lietuvieši "Valldea", pašmāju "RainSisters" un poļi "Szcygiel"
Foto: Publicitātes foto; kolāža: Jauns.lv
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Rīgas Modes nedēļas 3. diena: "Paade Mode" jubilejas skate, lietuvieši "Valldea", pašmāju "RainSisters" un poļi "Szcygiel"

Viktorija Popova

Jauns.lv

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Rīgas Modes nedēļas trešajā dienā notika Latvijas bērnu modes zīmola "Paade Mode" 15 gadu jubilejas skate, savas kolekcijas demonstrēja arī Lietuvas zīmols "Valldea", Latvijas dizaineri "RainSisters", kā arī "Szcygiel" no Polijas un Apvienotās Karalistes.

Rīgas Modes nedēļas 3. diena: "Paade Mode" jubilej...

Lietuvas modes zīmols "Valldea" Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Modes zīmola "Szczygiel" (Apvienotā Karaliste / Polija) skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Latvijas modes zīmola "RainSisters" skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Bērnu modes zīmola "Paade Mode" 15 gadu jubilejas skate. Rīgas modes nedēļas rudens sesija. 2026

Modes mākslinieces Ivetas Vecmanes prezentācija Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Pasākums pulcēja Latvijas un ārvalstu dizainerus, modes profesionāļus, mediju pārstāvjus un citus nozares interesentus.

Rīgas modes nedēļa 22.10.2026

Sezonas galvenā modes skate 22. oktobrī notika kultūrtelpā “Hanzas perons”, kur durvis tika atvērtas plkst. 17.00.

Polijas dizainera "Mateusz Jagodziński" kolekcija Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Polijas dizainera "Jakub Suchara" skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Polijas konkursa “Play Sustain” finālists "Miłosz Jatelnicki" Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Itālijas modes zīmols "Dekel". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026

Igaunijas zīmols "Nora Isle". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026

Rīgas modes nedēļas rudens sesijas atklāšana.

Mode uz Daugavas fona: Rīgas modes nedēļa sākas ar neparastu skati jahtu piestātnē

20. oktobrī Rīgas modes nedēļas rudens sesija sākās ar īpašu modes notikumu ExPorto jahtu piestātnē, kur 100 metrus garā koka ...

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