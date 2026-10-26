Skaistuma ilgmūžība
Mūsdienu anti-age vairs nenozīmē vēlmi vienkārši mazināt redzamās novecošanās pazīmes. Arvien būtiskāka kļūst longevity pieeja — rūpes par ādas kvalitāti, veselību un dabisko skaistumu ilgtermiņā. Jūrmalas centrā esošais Maison de Beauté ir skaistumkopšanas salons ar ārstniecības iestādes statusu, kur estētika tiek apvienota ar medicīnisko kompetenci. Salona pieeja balstīta kompleksā skatījumā uz ādas kvalitāti, ņemot vērā tās stāvokli, audu kvalitāti, muskuļu tonusu, mikrocirkulāciju un dzīvesveidu.
“Mūsu uzdevums nav mainīt seju, bet atbalstīt tās dabisko potenciālu,” uzsver Maison de Beauté dibinātāja un vadītāja Jeļena Bukajeva.
Īpašs salona darbības virziens ir SKIN LONGEVITY – ilgtermiņa stratēģija ādas kvalitātes saglabāšanai, pievēršoties tās blīvumam, mitrināšanai, tekstūrai un aizsargfunkcijām. Individuālās programmās tiek apvienotas estētiskās procedūras, aparātu tehnoloģijas, profesionāla un mājas ādas kopšana.
AROSHA 100 DETOXY
Procedūra paredzēta kā pirmais posms AROSHA ķermeņa kopšanas programmās. Tā apvieno ādas attīrīšanu un oksigenāciju, palīdzot atbrīvoties no atmirušajām ādas šūnām, stimulēt mikrocirkulāciju un sagatavot ādu turpmākajām procedūrām.
AROSHA 330 FIBROCEL+
Procedūra paredzēta darbam ar izteiktu, fibrozam celulītam raksturīgu nevienmērīgu ādas reljefu. Tās pamatā ir aktīvo vielu un ķermeņa ietīšanas kombinācija, kas vērsta uz ādas reljefa uzlabošanu un ķermeņa kontūru kopšanu.
MĀJAS KOPŠANAS TANDĒMS
AROSHA 500 Pressopants + 501 Nio Drain
papildina profesionālo ķermeņa kopšanu ikdienā. Bioinfra sarkanās šķiedras legingi 500 Pressopants paredzēti mikrocirkulācijas un ādas tonusa uzlabošanai, savu kārt intensīvi drenējošais gelkrēms 501 Nio Drain palīdz mazināt šķidruma aizturi un smaguma sajūtu kājās. Abi produkti kopā veido Maison de Beauté ieteikto ķermeņa kopšanas tandēmu.