Regulāri praktizējot, PROGRESS NEIZPALIEK
“Jivamukti Yoga Riga” ir pirmā un patlaban vienīgā oficiāli sertificētā Jivamukti jogas studija Latvijā, kā arī vienīgā Baltijas reģionā, arī šobrīd vienīgā globāli franšizētā jogas studija Latvijā. Par jogas studiju stāsta tās dibinātāja Vineta Klotiņa – sertificēta jogas pasniedzēja un arī juriste, kas jau daudzus gadus paralēli veido karjeru divās šķietami atšķirīgās jomās: jurisprudencē un jogā.
JIVAMUKTI JOGA
“Jivamukti Yoga Riga” ir kļuvusi par daļu no globālā Jivamukti jogas studiju/skolu tīkla, kas apvieno studijas visā pasaulē un darbojas ar oficiālu licenci. Tā tiek piešķirta tikai tām studijām, kas atbilst augstākajiem kvalitātes un izglītības standartiem. Nosaukums ir atvasināts no sanskrita termina, kas nozīmē “atbrīvošanās dzīves laikā” (jiva – individuālā dvēsele, mukti – atbrīvošanās). Tas atspoguļo metodes pamatideju, proti, garīgo brīvību iespējams piedzīvot jau tagad, dzīvojot pilnvērtīgi un apzināti. Metodi 1984. gadā Ņujorkā radīja Šarona Ganona (Sharon Gannon) un Deivids Laifs (David Life), pamatojoties uz mācībām, ko viņi pārmantoja no saviem guru: Shri Swami Nirmalananda, Shri K. Pattabhi Jois un Shri Brahmananda Sarasvati. Tā ir kļuvusi par vienu no ietekmīgākajām mūsdienu jogas skolām pasaulē, savukārt žurnāls “Time” to ir ierindojis starp 9 populārā kajām mūsdienu hatha jogas metodēm.
Jivamukti ir viens no hatha jogas veidiem – vinjāsas stila āsanu prakse, ko caurvij jogas ētiskie un garīgie elementi. Jivamukti joga ir intelektuāli un garīgi stimulējoša prakse, kas ir dinamiska un fiziski diezgan izaicinoša, tāpēc ķermenis tiek pietiekami labi izvingrināts.
Āsanu praksi papildina jogas filozofijas rakstu studēšana, meditācija un skaņas joga, kas izpaužas gan kā mantru skan dēšana, gan dziļā klausīšanās. Lai attīstītu klausīšanās prasmi un radītu holistisku pieredzi ķermenim, prātam un garam, liela uzmanība tiek pievērsta arī mūzikai, kas skan prakses laikā, elpas skaņai un arī klusumam. Tā ir jogas prakse, kas pievēršas sociālajiem un ētikas jautājumiem, uzsvars tiek likts uz iejūtīgu un līdz cietīgu dzīvesveidu attiecībā pret visām dzīvajām būtnēm, tostarp dzīvniekiem, kā arī uz vides aizsardzību.
Jivamukti jogas pieci pamatprincipi:
- Ahimsa – nevardarbīgs, līdzjūtīgs dzīvesveids;
- Bhakti – ziedošanās un padevība;
- Dhyana – meditācija un apzinātība;
- Nada – skaņas, mūzikas un dziļās klausīšanās prakse;
- Shastra – seno jogas rakstu un filozofijas studijas.
SENĀS JOGAS MĀCĪBAS MŪSDIENĪGĀ FORMĀ
Jogas filozofiju var salīdzināt ar okeānu, un bez jivamukti joga Rietumos joprojām būtu kaut kas nesaprotams, kā to arī norādījis ‘‘New York Times’’. Jogā izšķir piecus ķermeņa slāņus: fizisko, enerģētisko, emocionālo, intelektuālo un garīgo. Pati pirmo reizi Jivamukti jogu izmēģināju 2012. gadā un sajutu, ka ar visiem prakses elementiem tiek aizskarts katrs ķermeņa slānis, bez ievērības nav atstāts neviens. Praktizētāji pēc nodarbības bieži saka, ka jūtams tāds perfekts līdzsvars; tā ir prakse, kas sniedz visu. Garīgais un filozofiskais aspekts te tiek pasniegts ļoti neuzbāzīgā veidā. Jivamukti spēj mūsdienīgi izskaidrot senās jogas mācības un pasniegt tās tā, lai mūsdienu cilvēks tās saprastu un viņam tās nešķistu jocīgas, vienlaikus nepazaudējot oriģinālo jogas mācību jēgu.
Jogas prakses dibinātāji Šarona un Deivids īpaši akcentē dzīvnieku un vides aizsardzību. Mēs visi ikdienā runājam par globālo sasilšanu un to, kā izturamies pret Zemi, bet viņi par to lekcijās stāstīja jau pirms divdesmit gadiem.
VINETAS JOGAS CEĻŠ
Esmu juriste, un tā ir daļa no manis. Man nereti jautā, kā es no jurisprudence pievērsos jogai. 2012. gadā viesojos Ņujorkā.
Ģimenes draudzene Alisona bija tikko pabeigusi Jivamukti skolu, savukārt es – pirmo jogas Teacher Training programmu Latvijā. Alisona apgalvoja, ka aizvedīs mani uz labāko jogas nodarbību. Jau toreiz sajutu, ka tās nav tikai fiziskas āsanas, bet kaut kas vairāk. Sapratu, ka miesiska prakse var būt arī garīga un ka viss ir nesaraujami saistīts.
Atgriezos Latvijā un nespēju izmest no galvas domu, ka vēlos to mācīties, taču tolaik apmācības notika tikai Ņujorkā un Kostarikā. Sapratu, ka pusotru mēnesi prom no mājām būtu diezgan ekstrēmi, audzinot trīs meitas. Taču, kad bērni paaugās, 2016. gadā devos uz Ņujorku mācīties. Vēlāk Barselonā pabeidzu 800 stundu programmu un tad nokārtoju Advanced Board Exam Stavangerē. Pēc tam varēju pieteikties licencei. Es pat teiktu, ka šajā ceļā man ļoti palīdzējusi tieši juridiskā izglītība un juridiskā domāšana. Loģiskā un strukturētā domāšana palīdz arī nodarbību veidošanā. Ir ārkārtīgi daudz jāmācās un jāatceras. Bieži vien cilvēki ar jogu saprot kaut kādu brīvu plūdumu, vadoties “pēc savām sajūtām”, taču lielākoties jogā ir ļoti stingri priekšraksti, noteikta struktūra un noteikumi. Aizbraucot ceļojumā un nonākot kādā citā Jivamukti jogas studijā, tu esi citā valstī starp svešiem cilvēkiem, bet jūties piederīgs.
VIENĪGAIS JOGAS CENTRS BALTIJĀ
Pamazām pasniedzēji Jivamukti jogu sāk apgūt arī Lietuvā, un novembrī uz mūsu pirmo Teacher Training ievad programmu jau ir pieteikušies cilvēki no Tallinas. Patlaban esmu vienīgā Jivamukti jogas pasniedzēja Latvijā ar 800 stundu sertifikāciju, tāpēc esmu izveidojusi pirmo Baltijas Jivamukti centru Rīgā. Pie mums nāk ļoti daudz ārzemnieku, jo viņi ir praktizējuši šo jogu savā valstī un priecājas.
Taču kopumā redzu, ka cilvēkiem nav lielas izpratnes par jogas virzieniem. Jā, dažiem joga ir arī sēdēšana lotosa pozā, bet joga nav tikai meditēšana vai āsanu praktizēšana. Jogu var praktizēt arī tad, kad pēc nodarbības izej ārā: vari būt laipns, darīt labāko, ko spēj, un būt apzināts tajā, ko dari. Pat strādājot biroja darbu, tu vari būt absolūti klātesošs. Arī tā ir daļa no jogas.
STRESS, MŪSDIENU DZĪVESVEIDS UN JOGA
Kā jau visiem, arī man dzīve ir piedāvājusi dažādus pagriezienus, un joga man ir palīdzējusi tos izturēt. Kad sāku nodarboties ar jogu, man bija trīsdesmit gadu un muguras problēmas no sēdēšanas birojā. Sākot praktizēt jogu, konstatēju, ka esmu sākusi sajust savu ķermeni. Gāju pa ielu un jutu, kā pēda pieskaras pie zemes. Interesanti, jo ikdienā mēs to nemaz nepamanām. Atceros pirmās jogas nodarbības, kad pleci trīcēja, jo nespēju noturēt karotāja pozu, taču ar laiku ķermenis kļuva spēcīgāks. Mīts, ka jogā cilvēki tikai staipās, galīgi neatbilst patiesībai. Ķermenis ir pirmais, kas mainās, jo tu sāc ar to kontaktēties un sajust. Parādās kontrole pār ķermeni, attīstās spēks, un tad tu sāc justies vairāk saskaņā ar sevi. Pamazām sakārtojas arī mentālā pašsajūta.
Ja tu savu ķermeni sakārto fiziski, arī mentāli kļūsti stiprāks, tas neizbēgami ir saistīts. Gan fiziskā prakse, gan meditācija prasa disciplīnu un apņemšanos. Pēc vienas nodarbības neviens nestāv uz galvas, tas viss prasa sistemā tisku darbu. Bieži var redzēt – tiklīdz cilvēks ir fiziski stiprs, viņam arī mentāli ir skaidrs un stabils prāts un iekšēja stabilitātes sajūta.
“JIVAMUKTI YOGA RIGA”
Jivamukti jogas studijas darbojas vairāk nekā 20 pasaules valstīs, un šo metodi praktizē tūkstošiem jogas centru visā pasaulē. Esam ne tikai oficiāla studija, bet arī Jivamukti jogas skola, tas mums ļauj Rīgā sākt apmācīt arī nākamos šīs jogas pa sniedzējus no visas pasaules. Pirmās apmācības sāksies jau šogad oktobra beigās. Gribu izveidot stabilu, labi apmācītu un drošu komandu, un tad varbūt var sākt fantazēt par paplašināšanos.
VAI JOGA DER VISIEM?
Protams, veselības jautājumi katram jāizrunā un jāizvēr tē kopā ar savu veselības aprūpes speciālistu. Cilvēki ir dažādi – vienam sāp celis, otram ir augsts asinsspiediens, bet par to visu pirms nodarbības ir jāpastāsta. Protams, arī intensitāte nodarbībās ir dažāda, tādēļ svarīgi izvēlēties sev atbilstošāko. Nupat Latvijā viesojās kundze no Amerikas, kurai bija 67 gadi. Viņa regulāri apmeklēja individuālās no darbības un beigās jau spēja stabili stāvēt karotāja pozā bez sienas atbalsta viena no sūtrām stāsta, ka jogas prakse dod augļus tad, ja to praktizē ilgu laiku, bez pārtraukuma un ar pareizu attieksmi, necenšoties ar varu panākt rezultātu. Dažreiz cilvēki atmet ar roku, jo pēc pāris reizēm kaut kas vēl nesanāk.
Tad man ir ļoti žēl, jo cilvēks nesagaida mirkli, kad sāk just prakses augļus. Ir vajadzīga konsekvence, un, kad ziedi sāk nest augļus, šī sajūta liek nākt atkal un atkal. Ir cilvēki, kas nāk katru dienu, ir tādi, kas nāk divas reizes nedēļā, un ir tādi, kas konsekventi ierodas reizi nedēļā. Viņi ir ierēķinājuši savu sestdienas rītu, un arī tas ir labi, jo tā ir konsekvence. Šaronai ir tāds teiciens: “With steady and regular practice, progress will eventually, but inevitably come” (“Regulāri praktizējot, progress neizpaliks”).
Joga ir dimensija, kurā tu nejūti laiku. Redzēt smaidīgās sejas ir ļoti forši. Kādreiz, kad pati atnāku praktizēt, izbaudu to foršo sajūtu, ko sniedz joga. Sajūta pēc nodarbības ir fantastiska, un, ja es šo sajūtu varu dot kaut vai dažiem cilvē kiem, tad tas nepavisam nav nenozīmīgs darbs. Es cenšos arī regulāri meditēt. Ne vienmēr man tas izdodas katru dienu, bet es ļoti cenšos, meditācija ir tā prakse, kas īpaši prasa disciplīnu. Tāpat ikdienā praktizēju dziļo jogas relaksāciju, lai atjaunotu savus iekšējos resursus.