Zeltiņš, Bondare un citi sabiedrībā zināmi cilvēki bauda RFW bērnu modes kolekcijas. FOTO, VIDEO
Ceturtdien, 22. oktobrī, Rīgas Modes nedēļas Bērnu modes kolekciju vērot bija ieradušies sabiedrībā zināmi cilvēki, no kuriem vairāki pasākumu baudīja kopā ar savām atvasēm.
Ceturtdien, 22. oktobrī, Rīgas Modes nedēļas pasākumi norisinājās vairākās vietās galvaspilsētā. Jau no plkst. 10.00 Modes muzejā bija apskatāma izstāde “Celebrities’ Outfits”, bet no plkst. 11.00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā — “Rūdolfs Heimrāts 100. Mantojums”. Savukārt no plkst. 16.30 līdz 17.30 tirdzniecības vietā “IV Flagship Store” Miera ielā notika Ivetas Vecmanes kolekcijas prezentācija.
Rīgas modes nedēļa 22.10.2026
Sezonas galvenā modes skate 22. oktobrī notika kultūrtelpā “Hanzas perons”, kur durvis tika atvērtas plkst. 17.00.
Vakara skates “Hanzas peronā” plkst. 18.00 atklāja Latvijas zīmols “Paade Mode” ar 15. gadadienai veltītu bērnu modes skati. Kolekciju vērot bija ieradušies vairāki Latvijā zināmi cilvēki kopā ar saviem bērniem.
Pēc “Paade Mode” kolekcijas plkst. 19.00 skatītājiem bija iespēja iepazīt Lietuvas zīmola “Valldea” piedāvājumu, bet plkst. 20.00 — Apvienotās Karalistes un Polijas zīmola “Szczygiel” kolekciju. Vakara programmu plkst. 21.00 noslēdza Latvijas zīmols “RainSisters”. Pēc skatēm notika Rīgas Modes nedēļas afterparty viesnīcā “Pullman Riga Old Town”.
43. Rīgas Modes nedēļa norisinās no 20. līdz 24. oktobrim. Tās programmā iekļautas Latvijas un ārvalstu dizaineru skates un prezentācijas, kā arī citi ar modi saistīti pasākumi dažādās Rīgas vietās.