Selina Keer: Sievišķība, kas VEIDOTA DETAĻĀS
SELINA KEER stāsts sākas Latvijā – ģimenē, kur prasme radīt ar savām rokām bija daļa no ikdienas un kultūras. Mana mamma, būdama ekonomiste, šuva man skaistus svētku tērpus, viena vecmāmiņa izšuva ar kreļļu pērlītēm, otra virtuozi darbojās rišeljē tehnikā. Tieši no viņām nāca mana pirmā skaistuma izjūta, mīlestība pret roku darbu un uzmanība pret detaļām.Šūt sev sāku jau 13 gadu vecumā, bet 15 gados saņēmu savu pirmo pasūtījumu.
„Man ļoti paveicās, ka maniem vecākiem piederēja neliela šūšanas ražotne. Es varēju iziet visu ceļu – no mācekles līdz radošajai dizainerei, no iekšpuses redzēt, kā top apģērbs, un izprast šo profesiju ne tikai no estētiskās, bet arī no ražošanas puses.”
Profesionālās zināšanas pilnveidoju fashion programmās Itālijā, tostarp Camera della Moda Italiana un Marangoni. Mana profesionālā pieredze ir saistīta ne tikai ar kolekciju radīšanu. Esmu strādājusi ar ražotnēm, attīstījusi un pār veidojusi ražošanas proce sus, veidojusi jaunus modes virzienus un strādājusi arī trikotāžas industrijā.
Šī pieredze man deva iespēju modi redzēt vienlaikus no dizainera, tehnologa un ražo tāja skatpunkta – izprast visu ceļu no idejas līdz gatavam apģērbam. Pēc daudziem gadiem, strā dājot pie citiem projektiem, sapratu, ka vēlos radīt savu pasauli – ar savu estētiku, valodu un filozofiju par mūs dienīgas sievietes tēlu. 2018. gadā radās zīmols SELINA KEER. Vārds, kas jau bija daļa no manas profesionālās dzīves kā pseidonīms, kļuva par mana zīmola nosaukumu.
SELINA KEER DNS
SELINA KEER debitēja 2018. gadā ar kolekciju SS2019, kas tika prezentēta Milānas showroomā. Zīmols attīstījās mūsdienīgas komerciālās modes virzienā, radot divas galvenās kolekcijas gadā, kā arī tērpus pēc pasūtījuma pa individuāliem izmēriem.
Rīgā zīmols sevi pieteica Riga Fashion Week, prezentējot kapsulkolekciju "Blue Inspiration” SS2020. Līdz šim SELINA KEER ir piedalījies jau deviņās modes nedēļās Rīgā, kā arī 2026. gada maijā pārstāvējis Latviju Azerbaidžānas modes nedēļā Baku, prezentējot kolekciju "Burvju meža balādes”.
SELINA KEER ESTĒTIKAS CENTRĀ IR SIEVIŠĶĪBA
Tas ir apģērbs, kas nemēģina runāt skaļāk par sievieti, kura to valkā.
Zīmola pamatā ir mūsdienīgs garderobes pamats ar pārdomātām detaļām, aktuāliem siluetiem un smalki dozētu trendu klātbūtni. Klasika šeit satiekas ar drosmīgiem risinājumiem, bet funkcionalitāte – ar izteiksmīgu sievišķību.
”Es veidoju savu unikālo stilu, apvienojot aktualitāti, modes izjūtu un demokrātiskumu. Man ir interesanti savienot klasiskus un drosmīgus tēlus, radot apģērbu, kas ir mūs dienīgs, bet nezaudē savu individualitāti.” S. K.
SELINA KEER SIEVIETE
SELINA KEER ir stāsts par sievieti, kura ir uzticīga pati sev.
Viņa nav viena noteikta tēla sieviete. Dienā viņa var būt izsmalcināta, vakarā – efektī ga. Viņa var izvēlēties klasiku vai drosmīgu risinājumu, mainīt krāsu, noskaņu un siluetu, saglabājot galveno – savas personības izjūtu. Zīmols nediktē, kādai sievie tei jābūt. Tas piedāvā viņai iespēju pašizpausmei. Kā diplomēta stiliste es palīdzu sievietei atrast un izcelt savu individuālo tēlu.
”Pasaule turpina mainīties, un sievietes individualitātes krāsu gamma kļūst par šo pārmaiņu atspulgu. Tā ir pārmaiņu stihija, kas mums sniedz iespēju radīt jau nu, izteikti sievišķīgu pasauli. Sievietes dzīvesstils, kurā viņa vienmēr paliek pati. Skaista vakarā. Izsmalcināta dienā.” S. K
BURVJU MEŽA BALĀDES
Jaunā kolekcija "Burvju meža balādes” ir iedvesmota no seniem nostāstiem, meža feju tēliem, kā arī Mihaila Vrubela un Edgara Degā gleznieciskās pasaules.
Tā ir tikšanās ar sievietes pa tieso dabu – ar putna grāciju, ziedu aromātu, meža ezera dziļumu un sievietes gudrību. Šī sajūta atdzīvojas audumu faktūrās, rakstos un izšuvu mos. Kolekcijas vieglie silueti, gaisīgie audumi un spalvas rada lidojuma sajūtu, savu kārt maijpuķītes kļūst par maiguma, tīrības, noslēpuma un veiksmes simbolu. "Burvju meža balādes” ir stāsts par trauslu, noslē pumainu un reizē spēcīgu sievišķību.
Par sievieti, kura atrod savu patieso dabu un ļauj tai pār tapt skaistumā. Katrā tēlā dzīvo dabas un sievišķības harmonija.