“Lai viņš pats spētu par sevi parūpēties, kad manis vairs nebūs.” Māras stāsts par 33 gadus ilgu mātes mīlestību
Māra Podkalne jau 33 gadus velta savu dzīvi rūpēm par dēlu Valteru, kuram ir garīgās attīstības traucējumi. Viņas lielākā vēlēšanās ir iemācīt dēlam dzīvot patstāvīgi, jo kāda doma mātes sirdi nelaiž vaļā.
Mārai Podkalnei patīk agrās rīta stundas. Vasarā jau pirms sešiem viņa apstaigā savu dārzu, kur siltumnīcā gurķu vietā zied baltas, zaļas un violetas lizantes. Tas dod spēku, jo teju puse mūža ir veltīta dēlam Valteram, kuram šogad aprit 33 gadi un kuram kopš agras bērnības ir diagnosticēti garīgās attīstības traucējumi. Māra nekad nepadodas – viņa palīdz Valteram dzīvot un jau divdesmit piekto gadu Alūksnē vada personu ar invaliditāti atbalsta biedrību “Saulstariņi”. Tajā viņa dalās pieredzē ar citām ģimenēm, kurās arī ir cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Izjust mātes mīlestību
Māras stāsts sākas ar ilgām, kas pazīstamas daudzām sievietēm, – piedzīvot mātes laimi. Ilgus gadus viņai bērniņa nebija, un tieši tāpēc Valtera nākšana pasaulē 1993. gadā bija piepildījums, ko viņa tik ļoti bija gaidījusi.
“Viņš bija ļoti mīlēts un gaidīts... Es gribēju izjust mātes mīlestību – un tagad to izjūtu līdz kaulam un pat vēl vairāk,” atzīst Māra. Jau agrā bērnībā kļuva skaidrs, ka Valtera ceļš būs citāds. Dēls daudz slimoja, viņam konstatēja vieglu epilepsijas formu, un pamazām atklājās garīgās attīstības traucējumi. Gan bērnībā, gan tagad Valters lielāko atbalstu saņem savā ģimenē, kur ikdienas praktiskās rūpes uzņemas arī tētis Vilnis.
Māra atminas, ka 90. gados citus bērnus ar attīstības traucējumiem Alūksnē nevarēja satikt, viņai pat šķitis, ka Valters tuvākā apkaimē tāds ir vienīgais. Tieši šī daudzu gadu garumā piedzīvotā vientulības izjūta vēlāk kļuva par dzirksteli, kas iededzināja biedrību Saulstariņi.
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Skolas gadi un pirmie patstāvības soļi
Ceļš uz izglītību Valteram nebija pašsaprotams un viegls. Māra ar pateicību atceras cilvēkus, kuri toreiz sniedza palīdzīgu roku. Zēns nonāca Spāres internātskolā – mācību iestādē bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru viņa piemin ar lielu siltumu.
“Tur bija tik kolosāli labs direktors Pēteris Sockis. Viņš pat mēdza braukt pretī uz autobusa pieturu, lai Valteru sagaidītu. Vispār par skolu palikušas tikai tās labākās atmiņas – gan par darbošanos ar logopēdi Zani Siliņu, gan par mūzikas nodarbībām, gan garšīgajām pusdienām.”
Mācoties Spāres internātskolā, Valters kļuva patstāvīgāks. Ceļš no mājām uz skolu bija garš, bet ar laiku Māra uzdrošinājās dēlu laist vienu pašu ar autobusu – iesēdināja, palūdza šoferim pieskatīt, un galamērķī zēnu sagaidīja skolas direktors. Tā izvērtusies par uzticēšanās mācību abiem – gan viņai spēt palaist dēlu ceļā vienu, gan Valteram paļauties, ka viss būs labi.
Valtera skolas gaitas pamudināja mācīties arī pašu Māru. Jau brieduma gados viņa no Alūksnes brauca uz citu Latvijas malu, uz Bulduriem, lai P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā apgūtu sociālo rehabilitāciju. Tieši iegūto zināšanu iedrošināta, viņa vēlāk, 2010. gadā, ierosināja Alūksnē atklāt dienas centru Saules stars. “Pati tur strādāju par sociālo rehabilitētāju, un dēls katru dienu mani pēc darba gaidīja uz ceļa. Tas nebija viegls posms.”
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Viss ir rūpīgi iemācīts
Valters savos 33 gados nerunā vārdiem, bet sazinās ar skaņām un žestiem. Vecāki, protams, viņu saprot un saskata dēlā daudz īpašību, ko vērts izcelt. “Valters pa šiem gadiem ir ļoti attīstījies, un viņam ir brīnišķīga intuīcija,” saka Māra un uzskaita prasmes, ko dēls apguvis. “Valters brauc ar riteni uz veikalu un tirgu pēc pārtikas produktiem. Viņam dikti patīk makšķerēt, prot patstāvīgi sagatavoties procesam. Viņš ir izpalīdzīgs. Valters var nopļaut mauriņu, sakraut malku grēdā, nest un kraut zarus. Svarīgi, ka apkārt sabiedrībā ir cilvēki, kas atļauj manam dēlam viņiem palīdzēt un darīt. Dažkārt jaunieši, ejot garām mūsu mājai, uzsauc: “Čau, Valter!” Tad man kļūst tik silti ap sirdi.” Citreiz gan Māra dusmojoties, ja Valters veikalā uzrunā kādu viņai nepazīstamu cilvēku. “Taču šis nepazīstamais mani mierina un saka, ka viņi ar manu dēlu ir jau pazīstami.”
No kurpju auklu sasiešanas, krāsns iekuršanas, malkas skaldīšanas līdz naudas pazīšanai, skaitīšanai un prasmei norēķināties – arī to visu Valters ir apguvis. Un tikai tuvākie redz, cik ļoti lielā mērā tas ir Māras pacietīgā darba rezultāts. “Es vēlos, lai viņš ir sagatavots dzīvei. Lai viņš pats var sevi aprūpēt arī tad, kad nebūšu klāt.”
Viņa ļoti novērtē kaimiņienes Annas kundzes atvērtību. Seniorei jau ir pāri astoņdesmit, taču Valteru viņa pieņem pilnīgi bez nosacījumiem. “Viņš Anniņas dārzā zarus apgriež, uzrok, novāc, malku ienes. Esmu tik priecīga, ka viņu saprot, ka viņš tur ir vajadzīgs un pieņemts.” Ja kādreiz mājās Valteram gadās uz mammu sabozties, tad viņš ar riteni aizbrauc pie Anniņas.
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Lai neesi viens
2001. gadā, kad Valteram bija astoņi gadi, Māra saprata, ka tikai ar mīlestību ģimenē nepietiek, un nolēma dibināt biedrību. “Uzrunāju vēl piecas sešas mammas, un mēs nodibinājām Saulstariņus.” Biedrības galvenais mērķis bija Alūksnes novada bērnu, jauniešu un senioru ar invaliditāti un viņu aprūpētāju jēgpilnas sadarbības un attīstības veicināšana, integrēšana sabiedrībā.
Biedrības 25. jubilejas priekšvakarā Valtera mamma stāsta, ka pa šiem gadiem kopā ar citām ģimenēm un bērniem ir tik daudz piedzīvots. “Esam braukuši mācību ekskursijās, gatavojuši teatralizētus uzvedumus. Ar aizrautību mācījāmies salātu gatavošanu, piedalījāmies vizāžistes Annas Strickas stila veidošanas un matu sakārtošanas nodarbībās. Ir gūta pieredze projektā Radošā darbnīca kopā ar senioriem, kā arī BOCCIA sacensībās un citās sporta aktivitātēs,” uzskaita biedrības dibinātāja. Viņa motivējusi kopā svinēt Lieldienas, Jāņus, Ziemassvētkus un nemitīgi domāt par dažādu prasmju nostiprināšanu. Māra ir ļoti pateicīga visiem ziedotājiem, kas atbalstījuši biedrību gan svētku reizēs, gan ikdienā.
Logs uz pasauli
Ar īpašu pateicību Māra atceras arī Alūksnes sākumskolas skolotāju Ainu Albertiņu, kura pirms vairākiem gadiem ar savu audzināmo klasi sadraudzējās ar Saulstariņiem. “Viņa bija tik brīnišķīga skolotāja un fantastisks cilvēks! Bērni nāca pie maniem saulstariņiem, bija mums kopīgi pasākumi,” atminas Māra. “Caur to skolotāja iemācīja bērniem, kā izturēties pret šiem cilvēkiem. Šādas tikšanās ir noderīgas abām pusēm – bērni iemācās pieņemt atšķirīgo, bet saulstariņi jūt, ka ir gaidīti un nav atstumti.” Māra uz mirkli apklust, tad smaidot turpina, ka, iespējams, pats skaistākais Saulstariņu mantojums ir kopīgie ceļojumi. Par saziedoto naudu biedrība braukusi uz baseiniem, uz Versku Igaunijā, uz Ventspili, uz Rīgas Centrāltirgu, pat uzstājusies Vācijā.
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Nu jau Māra ir pārkāpusi 70 gadu slieksni un atzīst, ka nogurums liek par sevi manīt, tomēr viņa neapstājas. “Šoruden plānojam braucienu uz Lietuvu. Mūsu saulstariņi daudz mācās no redzētā, un jaunas pieredzes palīdz attīstīties. Kas tik nav darīts!” Viņa ļoti cenšas iedrošināt citas īpašo bērnu mammas arī doties šādos braucienos, jo “tas ir kā logs uz pasauli, kurš citādi paliktu aizvērts”.
Dārzs, kur atgriežas spēks
Kur spēku smeļas mamma, kura tik daudz enerģiju atdod citiem? Māra, kura gadu desmitiem dienu no dienas atbalsta savu dēlu un iedvesmo arī citus, attrauc: “Dārzs! Tas noteikti ir mans dārzs! Tas tiešām ir mans laiks – tur ir puķes, tur ir dobes, kas jāravē. Pastrādāju, papriecājos. Tā es atgūstu spēkus. Pēc būšanas dārzā man vienmēr atkal ir labi.”
Lai arī Māras dārzs nav liels, tajā vieta atrasta daudziem ziediem, bet siltumnīcā jau vairākus gadus gurķu vietā aug lizantes. “Gurķus var nopirkt, bet lielāku prieku dod pašas izaudzētās lizantes – zaļas, lillā un baltas. Ar tām iepriecinu draugus.” Šogad vēl jārūpējas par vairākiem krūmmelleņu stādiem, jo arī tie Māru gaida līdz ar pirmo rīta gaismu. “Es jau pirms sešiem esmu augšā un tad apstaigāju dārzu.” Izgulēties varot ziemā, bet viņas sirds gan piederot agram pavasarim. “Citi saka, ka vēl ir ziema, bet es jau sajūtu agro pavasari. Nemaz negaidu, kamēr nokusīs viss sniegs, kad esmu jau dārzā.” Māra zina, ka tā tas turpināsies no gada uz gadu, – viņa dārzā atjaunos spēkus, lai varētu būt viens no drošajiem balstiem savam dēlam.