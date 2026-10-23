"Katra saruna ar cilvēku var būt pēdējā." Raimonda Vazdika par dzīves mācībām, ko apgūstam pārāk vēlu
Aktrise, režisore un dziesminiece Raimonda Vazdika dzīves laikā guvusi ne vienu vien vērtīgu, bet reizēm arī skarbu atziņu. Viņa atklāj, kāpēc nevajag apvainoties uz pasauli, uz ko patiesībā varam paļauties un ko attiecībās ar tuviniekiem mēdzam saprast pārāk vēlu.
Pēdējā laikā manas pārdomas izriet gan no pašas pieredzes, gan no citu cilvēku atziņām. Piemēram, neuztraukties par sīkumiem, jo viss ir sīkumi. Vai neuztraukties par lietām, kuras nevaram mainīt. Mums ir viena vienīgā dzīve – kāpēc mēs gruzījamies un tērējam laiku negācijās? Pasaule ir skaista, bet vienlaikus arī nežēlīga vieta. Diemžēl redzam, ka cilvēka daba ir nemainīga, tā rada daudzus karus un nežēlības. Žēl, ka 21. gadsimtā nav institūcijas, kas spētu to ļaunumu apturēt.
Tāpēc katram ir jācīnās un jāpastāv par savu viedokli. Taču nav jāstrīdas interneta komentāros! Strīdēties tur ir bezjēdzīgi. Un vēl internetā nevajag salīdzināt savu dzīvi ar citu cilvēku dzīvi un apskaust, bet tikai iedvesmoties. Salīdzinot savu dzīvi ar glancētajām bildēm, var tikai iedzīvoties depresīvās domās. Vajag dzīvot savu dzīvi, cik vien labi var.
Bez aizvainojuma uz citiem varu secināt, ka zināmā mērā katrs var paļauties tikai uz sevi. Kļūst vieglāk, kad apzināmies, ka pasaulei katrs indivīds atsevišķi nav vajadzīgs. Pasaule uztur dzīvību pati par sevi – kurš ir enerģisks, tas iet uz priekšu, kurš nevar, nokrīt ceļa malā. Pasaule par tevi neraudās, tāpēc katram pašam ir vajadzīgs pozitīvs plāns savai dzīvei. Nav jāapvainojas uz pasauli. Lūžņu apkārt ir daudz, ir svarīgi pašam nekļūt par lūzni.
Tomēr, kad ir grūti, vajag iet ārā no savas mājas. Ir labi izdomāt sev ekskursijas pa nezināmām ielām un ceļiem. Agrāk, kad dzīvoju Rīgā, pastaigām izvēlējos rajonus, kurus mazāk zināju. Jauni ceļi dod jaunu sajūtu. Reiz jasmīnu ziedēšanas laikā gāju Pārdaugavā pa Bišu ielu, un man likās – kā es varēju nezināt tik skaistu vietu! Tāpat ikdienā man ir svarīgi vadīties pēc piecu minūšu likuma – ja kaut ko varu izdarīt piecās minūtēs, to vajag izdarīt uzreiz. Ja visu dienu domāsi par to, kas jāizdara, tas atņems ļoti daudz enerģijas.
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Gadiem ejot, neizbēgami saskaramies ar tuvinieku sāpēm, slimībām, aiziešanu. Ir svarīgi neciest līdzi cietējam. Tas, ka tu sēdēsi ar bēdīgu sejas izteiksmi, žēlosi un raudāsi līdzi, pilnīgi neko nedos. Slimniekam vai cietējam vajag enerģiju! Pie sasirgušā jānāk ar palīdzību un uzmundrinājumiem, jārunā par pozitīvām lietām. Vajag palīdzēt cilvēkam ar savu mundrumu.
Un strīda laikā nekad nevajag aizcirst durvis, jo katra saruna ar cilvēku var būt pēdējā. Jūsu ceļi var šķirties uz mūžīgiem laikiem, un tu vari palikt ar izkliegto, slikto teikumu. Mums vajadzētu būt iecietīgākiem, it īpaši pret senioriem. Mēs visi kļūstam veci. Ja mamma saka – piezvani biežāk –, tātad viņai to vajag. Nevis atbildēt: “Tu jau pati arī vari piezvanīt.” Kad man mamma prasīja, kas jauns, es teicu: “Nekas, viss normāli.” Es arī biju pietiekami slinka izstāstīt mammai kaut ko vairāk, kad viņai to vajadzēja.