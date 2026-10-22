Rīgas Modes nedēļas 2. diena: Itālijas zīmols "Dekel", dizaineri no Igaunijas, trīs Polijas konkursa finālisti
Foto: Publicitātes foto; kolāža: Jauns.lv
Mode
Aktuāli

Rīgas Modes nedēļas 2. diena: Itālijas zīmols "Dekel", dizaineri no Igaunijas, trīs Polijas konkursa finālisti

Viktorija Popova

Jauns.lv

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Rīgas Modes nedēļas rudens sesijas otrajā dienā kompleksā “Zunda Towers” savas kolekcijas demonstrēja Itālijas zīmols "Dekel", trīs Polijas modes aprites konkursa “Play Sustain” finālisti Milošs Jatelnickis, Jakubs Suhara un Mateušs Jagodnickis, kā arī viesi no Igaunijas - "Nora Isle", "N-20" un Birgita Pērna.

Rīgas Modes nedēļas 2. diena: Itālijas zīmols "Dek...

Itālijas modes zīmols "Dekel". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026

Igauņu zīmoli "N-20" un "Birgit Peerna". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026

Igaunijas zīmols "Nora Isle". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026

Polijas dizainera "Mateusz Jagodziński" kolekcija Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Polijas dizainera "Jakub Suchara" skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Polijas konkursa “Play Sustain” finālists "Miłosz Jatelnicki" Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026

Tēmas

Rīgas modes nedēļaRiga Fashion WeekItālijaPolijaIgaunijaZunda Towers

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