Rīgas Modes nedēļas 2. diena: Itālijas zīmols "Dekel", dizaineri no Igaunijas, trīs Polijas konkursa finālisti

Rīgas Modes nedēļas rudens sesijas otrajā dienā kompleksā “Zunda Towers” savas kolekcijas demonstrēja Itālijas zīmols "Dekel", trīs Polijas modes aprites konkursa “Play Sustain” finālisti Milošs Jatelnickis, Jakubs Suhara un Mateušs Jagodnickis, kā arī viesi no Igaunijas - "Nora Isle", "N-20" un Birgita Pērna.
Rīgas Modes nedēļas 2. diena: Itālijas zīmols "Dek...
Itālijas modes zīmols "Dekel". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026
Igauņu zīmoli "N-20" un "Birgit Peerna". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026
Igaunijas zīmols "Nora Isle". Rīgas Modes nedēļas rudens sesija. 2026
Polijas dizainera "Mateusz Jagodziński" kolekcija Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Polijas dizainera "Jakub Suchara" skate Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026
Polijas konkursa “Play Sustain” finālists "Miłosz Jatelnicki" Rīgas Modes nedēļas rudens sesijā. 2026