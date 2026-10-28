Būvēt nozīme radīt paliekošu vērtību. Evita Domello
Vairāk nekā divdesmit gadu laikā MONUM no būvniecības uzņēmuma izaudzis līdz jaunam attīstības posmam – šodien tas ne tikai būvē, bet arī pats attīsta nekustamos īpašumus un līdz ar tiem vidi, kurā cilvēki dzīvos vēl daudzus gadus.
MONUM valdes loceklei Evitai Domello šis solis nozīmē arī lielāku atbildību – iespēju būt klāt jau ieceres sākumā un domāt ne vien par ēku, bet par to, kas pēc mums paliek. Sarunājamies par vadītājas ceļu tradicionāli vīrišķīgajā būvniecības nozarē, intuīciju un atbildību biznesā, spēju uz ticēties cilvēkiem un paliekošu vērtību, ko nevar izmērīt tikai skaitļos.
MONUM dibināts 2005. gadā, un vairāk nekā divdesmit gados uzņēmums īstenojis dažāda mēroga un sarežģītības projektus vairāk nekā 30 Latvijas pilsētās – no izglītības, sporta un medicīnas ēkām līdz industriāliem, infrastruktūras un dzīvojamiem objektiem. Uzņēmuma pieredzes stāstā ir Siguldas un Ogres Valsts ģimnāziju un sporta centru ēkas, Alūksnes sporta un izglītības centrs, industriālais parks ALTOP, Latvijas Mikroķirurģijas centrs, kā arī dzīvojamie projekti “Mārupes nami”, “Divi Krasti” un “Deglava Gleznotāju rezidence”.
Tagad uzņēmums MONUM sper nākamo soli, līdzās būvniecībai pievēršoties arī nekustamo īpašumu attīstībai. Šis pavērsiens maina skat punktu – uzņēmumam tas ļauj iesaistīties jau projekta ieceres posmā, domājot ne tikai par to, kā ēku uzbūvēt, bet arī – kādu dzīves vidi ar to radīt. Pirmais pašu attīstītais dzīvojamais projekts ir “Promenādes Mājas” Ķengaragā – divas septiņu stāvu ēkas ar 160 dzīvokļiem pie Daugavas. Evita Domello šo atbildību uz tver ļoti personīgi. Būvniecībā šodien pieņemts lēmums pēc gadiem joprojām būs redzams pilsētā. Un varbūt tieši tāpēc sarunā ar viņu vārds “vērtība” izskan biežāk par vārdu “panākumi”.
PATIESI KVALITATĪVA VIDE NECENŠAS PĀRSTEIGT AR PIRMO IESPAIDU – TĀS ĪSTO VĒRTĪBU CILVĒKS ATKLĀJ UN NOVĒRTĒ AR LAIKU.
NO BŪVNIECĪBAS LĪDZ DZĪVES VIDEI
MONUM sāk jaunu posmu – kļūst arī par nekustamo īpašumu attīstītāju. Ko šī pāreja nozīmē jums pašai?
MONUM gadījumā tas ir ļoti loģisks nākamais solis. Vairāk nekā divdesmit gadu laikā uzņēmums ir uzkrājis plašu būvniecības pieredzi un praktisku izpratni par to, kuri risinājumi darbojas, kur rodas riski un kā sākotnējie lēmumi ietekmē projekta rezultātu. Attīstīšana dod iespēju iesaistīties vēl agrāk – brīdī, kad tiek izlemts ne tikai tas, kā ēku uzbūvēt, bet arī kādu vidi ar to radīt. Kā cilvēks tajā jutīsies, kā viņš tur dzīvos, un vai šī vieta būs vērtīga arī pēc daudziem gadiem.
“Promenādes Mājas” ir pirmais MONUM pašu attīstītais dzīvojamais projekts, tāpēc arī man personīgi tas ir jauns posms. Pēc daudziem gadiem būvniecībā ir ļoti interesanti būt klāt jau daudz agrāk brīdī, kad tiek pieņemti lēmumi, kas vēlāk noteiks ne tikai to, kā ēka izskatīsies, bet arī to, kā cilvēki tajā dzīvos.
Un, iespējams, tieši tas mani šajā jaunajā posmā aizrauj visvairāk – līdzās prasmei kvalitatīvi uzbūvēt mums tagad ir iespēja pašiem radīt ieceri un uzņemties atbildību par to, ko vēlamies atstāt pēc sevis.
VADĪT VĪRIŠĶĪGĀ NOZARĒ
Jūsu profesionālais ceļš ir veidojies būvniecībā – nozarē, kuru joprojām mēdzam saukt par vīrišķīgu. Vai pati savā ikdienā to vēl izjūtat?
Jā, būvniecība joprojām ir ļoti vīrišķīga vide. Bet interesanti, ka ar gadiem es to izjūtu ar vien mazāk. Iespējams, tāpēc, ka kādā brīdī pārstāj domāt par to, vai esi sieviete vīriešu nozarē, un vienkārši dari savu darbu.
Ar laiku saproti, ka profesionālajā vidē dzimumam ir daudz mazāka nozīme nekā tam, vai cilvēki spēj cits citu sadzirdēt, respektēt atšķirīgus viedokļus un kopā nonākt pie laba risinājuma.
Man ir savs vadīšanas veids – prasīgs, bet ļoti balstīts cilvēkos, intuīcijā un spējā sajust arī to, kas ne vienmēr tiek pateikts skaļi. Savukārt būvniecība ļoti ātri iemāca vienu – ar pārliecību vien nepietiek. Te lēmumiem ir reālas sekas. Tāpēc ir jāprot gan uzņemties atbildību, gan pateikt: šajā jautājumā kāds no manas komandas zina vairāk par mani.
Droši vien tieši to šī nozare man par sevi kā vadītāju ir iemācījusi visvairāk – man nav jāzina viss un nav viss jāizdara pašai. Mans uzdevums ir sapulcināt īstos cilvēkus, sadzirdēt viņus un brīdī, kad tas nepieciešams, uzņemties atbildību par gala lēmumu. Jo labs rezultāts būvniecībā ne kad nav viena cilvēka nopelns.
Kas jums palīdz pieņemt sarežģītus lēmumus – pieredze, intuīcija vai komanda?
Visvairāk paļaujos uz komandas zināšanām un pieredzi, tieši tāpēc man apkārt ir spēcīgi profesionāļi. Taču nenoliedzu arī intuīcijas nozīmi. Domāju, ka intuīcija bieži vien ir pieredze, kas nostrādā ātrāk, nekā mēs paši spējam to izskaidrot.
Tā ļauj pamanīt nianses, cilvēku noskaņojumu vai risku, kuru skaitļi uzreiz neparāda, un saprast, kam vērts pievērst papildu uzmanību.
Un tad pienāk brīdis, kad viedokļi ir uzklausīti, fakti pārbaudīti, bet lēmums tik un tā jāpieņem tev. Tā ir viena no lietām, ko vadītāja amatā iemācies, – neviens nevar noņemt no tevis gala atbildību. Vari kļūdīties, vari pēc tam pie ņemt citu lēmumu, bet nevari paslēpties aiz tā, ka “mēs tā nolēmām”.
“Intuīcija bieži vien ir pieredze, kas nostrādā ātrāk, nekā mēs paši spējam to izskaidrot.”
PIEREDZE DZĪVO CILVĒKOS MONUM
MONUM ir vairāk nekā div desmit gadu pieredze. Kas uzņēmumā šo gadu laikā ir mainījies, bet ko jūs nekad negribētu pazaudēt?
Šajos gados ir mainījies gan uzņēmuma mērogs, gan projektu sarežģītība, mainījušās tehnoloģijas, prasības un arī sabiedrības priekšstats par kvalitatīvu būvniecību. Arī mēs paši esam kļuvuši ambiciozāki un uzņēmušies arvien lielāku atbildību par rezultātu. Bet ir viena lieta, ko es noteikti negribētu pazaudēt, uzņēmumam augot, – sajūtu, ka mums joprojām rūp tas, ko mēs uzbūvējam. Ne tikai tas, vai viss ir izdarīts tehniski pareizi un laikā, bet arī tas, kas pēc mums paliek.
Man gribas, lai arī pēc divdesmit gadiem uz saviem projektiem varam skatīties ar tādu pašu profesionālu lepnumu. Un, protams, es negribētu pa zaudēt cilvēkus un zināšanas, kas šo gadu laikā uzņēmumā ir uzkrātas. Jo uzņēmuma pieredze patiesībā neglabājas dokumentos vai skaitļos, tā dzīvo cilvēkos.
Kas jums pašai ir paliekoša vērtība? Kad varat pateikt: jā, šo esam izdarījuši labi?
Man paliekoša vērtība ir ēka, kuras kvalitāti novērtē ne tikai brīdī, kad tā ir pabeigta, bet arī pēc gadiem. Vizuālais iespaids ir svarīgs, taču vēl svarīgāk ir tas, kā ēka kalpo cilvēkiem un kā tā noveco.
Projektā jādomā ne tikai par to, kas nepieciešams šodien, bet arī par to, kā pieņemtie lēmumi sevi parādīs pēc gadiem. Man labi izdarīts darbs ir tad, kad, skatoties uz gatavu ēku, nav jāmeklē paskaidrojumi, kāpēc kaut ko nevarējām izdarīt labāk. Tu vienkārši zini, ka tajā brīdī esi izdarījis maksimumu un neesi apstājies pie “pietiekami labi”.
KVALITĀTE, KO PĀRBAUDA LAIKS
Ēkas pilsētvidē paliek daudz ilgāk par cilvēkiem, kuri tās radījuši. Vai šī doma maina veidu, kā jūs skatāties uz savu darbu?
Noteikti. Būvniecībā ir ļoti skaidri redzams, ka mūsu lēmumiem ir ilgs mūžs. Tas, ko šodien izlemjam pie sarunu galda vai būvlaukumā, pēc tam kļūst par daļu no pilsētas un cilvēku ikdienas uz daudziem gadiem.
Tas iedod darbam pavisam citu atbildības sajūtu. Un man šķiet, ka tieši tā ir viena no īpašajām lietām būvniecībā, – mēs ļoti burtiskā nozīmē atstājam kaut ko aiz sevis. Tāpēc ir svarīgi, lai pēc gadiem uz to varētu skatīties ar tādu pašu pārliecību kā dienā, kad ēka tika pabeigta.
Ja pēc desmit gadiem cilvēks dzīvotu, strādātu vai ikdienā atrastos MONUM radītā vidē, ko jūs gribētu, lai viņš tajā sajūt?
Es gribētu, lai cilvēks tajā jūtas droši, ērti un dabiski, lai vide ir pārdomāta un ar cieņu pret viņu. Manuprāt, patiesi kvalitatīva vide necenšas pārsteigt ar pirmo iespaidu – tās īsto vērtību cilvēks atklāj un novērtē ar laiku, dzīvojot, strādājot, atgriežoties tajā katru dienu. Ja pēc desmit gadiem cilvēks joprojām izvēlētos šo vietu par savu, man tas būtu viens no vērtīgākajiem apliecinājumiem tam, ka esam radījuši ko paliekošu.
“Mums joprojām rūp tas, ko mēs uzbūvējam. Ne tikai tas, vai viss ir izdarīts tehniski pareizi un laikā, bet arī tas, kas pēc mums paliek.”
ĀRPUS DARBA
Kas jums tik intensīvā un atbildīgā darbāpalīdz pār- slēgties no vadītājas lomas un atgūt enerģiju?
Godīgi sakot, enerģiju man dod arī pats darbs. Esmu karjeriste šā vārda labā nozīmē. Ja redzu darbam jēgu un konkrētu rezultātu, intensitāte mani ne tikai nenogurdina, bet arī mobilizē.
Savukārt pārslēgties palīdz ģimene, bērni, mūzika un vienkārši iespēja uz brīdi nebūt tai, kurai jāpieņem nākamais lēmums. Bērniem piemīt ļoti laba spēja atgriezt pie vienkāršām un patiesām lietām.
Vai ir kādas vietas, ceļoju mi vai vide, kurās jūs pati īpaši pievēršat uzmanību arhitektūrai un tam, kā cilvēks tajā jūtas?
Ceļojot profesionālo skatienu pilnībā izslēgt laikam vairs nav iespējams. Es joprojām pa manu ēkas, detaļas un reizēm pieķeru sevi domājam, kā tas ir uzbūvēts un kāpēc tieši tā. Bet, kad patiešām atpūšos, saprotu, ka būves nav tas, ko meklēju. Man daudz svarīgā ka ir vietas sajūta, atmosfēra un cilvēki, ar kuriem esmu kopā. Tā var būt skaistākā pilsēta pasaulē, bet tikpat labi arī mežs, jūra vai kāda pavisam nejauši atrasta vieta, ja tur esmu ar savējiem – ģimeni, draugiem.
Ikdienā darbs aizņem ļoti lielu daļu mana laika, un, ja godīgi saskaitītu stundas, ko pavadu ar saviem tuvākajiem un ko – darbā, proporcija droši vien nebūtu par labu viņiem. Varbūt tāpēc ceļojumos man vairs nav tik svarīgi paspēt apskatīt visu, kas rakstīts ceļvedī. Man svarīgāk ir vienkārši būt kopā, nekur nesteigties un uz brīdi nejust, ka man vēl kaut kur jābūt.
Profesionāli es droši vien vienmēr skatīšos uz ēkām, bet atmiņā man tik un tā paliek cilvēki un sajūtas.
Kas Evitai Domello ārpus darba ir īsta greznība: laiks sev, klusums, ceļojums, vakars ar ģimeni vai kaut kas pavisam cits?
Man īsta greznība ir brīvība rīkoties spontāni. Ikdienā ļoti daudz kas ir saplānots vairākus soļus uz priekšu, tāpēc īpaši novērtēju laiku, kuram nav iepriekš sagatavota scenārija.
Tas var būt ceļojums, vakars ar ģimeni, spontāns spa apmeklējums vai vienkārši dažas stundas, kurās nekas nav jāorganizē, kurās nedaru neko īpašu. Un tieši tas “nekas īpašs” reizēm izrādās visvērtīgākais.
Iespēja pašai noteikt sava laika ritmu, iespēja paskatīties pulkstenī un saprast, ka tuvākās dažas stundas pieder man un es pati izlemju, ko ar tām darīt, man šobrīd šķiet vislielākā greznība.