SKAISTA ĀDA sākas ar VESELU ĀDU
Dr. Valeines klīnika – jauns attīstības posms Jaunas telpas, paplašināta speciālistu komanda un vēl plašākas ārstniecības un estētiskās dermatoloģijas iespējas – Dr. Valeines klīnikā rudens sezonu sāk jaunā attīstības posmā. Taču klīnikas filozofijas centrā nemainīgi paliek viens princips – skaista āda vispirms ir vesela āda.
Jaunas telpas, jauni speciālisti
Klīnikas paplašināšanās ar jaunām, mūsdienīgām telpām nav vienīgais jaunums. Komandai pievienojušies arī jauni speciālisti, papildinot to ar jaunām zināšanām, pieredzi un profesionālo skatījumu. “Klīnikas izaugsme mums nav tikai par telpām vai jaunām tehnoloģijām. Tikpat svarīgi ir cilvēki, kuri šeit strādā, un iespēja pacientam vienuviet saņemt kvalitatīvu, pārdomātu un individualizētu aprūpi,” stāsta dermatoloģe un klīnikas dibinātāja Dr. Lauma Valeine. Jaunās telpas ļauj paplašināt ārstniecības un estētiskās dermatoloģijas iespējas, saglabājot klīnikai raksturīgo personisko attieksmi.
Āda kā daļa no kopējās veselības
Dr. Valeines klīnikas pieeja ir holistiska – āda netiek skatīta atsevišķi no cilvēka kopējā veselības stāvokļa. Konsultācijā tiek vērtēta ne tikai dermatoloģiskā vai estētiskā problēma, bet nepieciešamības gadījumā arī dzīvesveids, uzturs un iespējamie deficīti.
Ja nepieciešams, pacients tiek virzīts tālākai izmeklēšanai vai pie citu specialitāšu ārstiem un klīnikas sadarbības partneriem, lai meklētu faktorus, kas ietekmē ādas stāvokli ilgtermiņā.
Arī mājas kopšana tiek veidota individuāli. Klīnikā pārstāvēta profesionālā dermokosmētika, tostarp Biologique Recherche, Institut Esthederm, Derma ceutic un Beauté Pacifique, kā arī uztura bagātinātāji no LYL, Preimmu, Dr. Ohhira un citiem zīmoliem.
Rudens un ziema – īstais laiks ieguldīt ādas kvalitātē
Pēc vasaras dermatologa kabinetā biežāk redzam nevienmērīgu pigmentāciju, saules radītus bojājumus, paplašinātus asinsvadus un apsārtumu. Savukārt apkures sezonā aktuālāks kļūst ādas sausums, jutīgums un ādas barjeras pavājināšanās. Tāpēc rudens un ziema ir piemērots laiks pārdomātam ādas atjaunošanas plānam.
“Mēs skatāmies, kas konkrētajai ādai nepieciešams visvairāk, – vai jāstrādā ar pigmentāciju un asinsvadiem, jā stimulē kolagēna veidošanās, jāuzlabo ādas tekstūra, vai vispirms jāatjauno hidratācija un ādas barjera. Bieži labāko rezultātu dod vairāku metožu secīga kombinācija,” skaidro Dr. Valeine
Pigmentācija un apsārtums – Lumecca Peak
Viena no klīnikas jaunākajām tehnoloģijām ir InMode Lumec ca Peak – intensīvi pulsējošās gaismas jeb IPL tehnoloģija pigmentētu un vaskulāru ādas izmaiņu korekcijai. Tā īpaši piemērota pēc vasaras, lai mazinātu saules izraisītus pigmentācijas plankumus, nevienmērīgu ādas toni, difūzu apsārtumu un redzamus sīkos asinsvadus. Mērķis ir vien mērīgāks, dzidrāks un vizuāli svaigāks ādas tonis, nemainot sejas vaibstus.
BTL EXION – ādas kvalitātei, sejas un ķermeņa kontūrām
BTL EXION tehnoloģiju izmanto ādas kvalitātes uzlabošanai, kolagēna remodelācijas stimulēšanai un sejas apakšē jās trešdaļas zonas ārstēšanai. Atkarībā no aplikatora un indikācijas procedūra sniedz arī apjomu samazinošu un savelkošu efektu vēdera, augšdelmu un ceļu zonā. Frakcionētais uzgalis piemērots rētu, striju, ādas mikroreljefa un sejas poru samazināšanai. Procedūru kurss tiek veidots individuāli, un to iespējams kombinēt ar citām metodēm.
Microneedling ar eksosomām
Ādas kvalitātes un reģenerācijas programmās izmanto arī microneedling procedūras ar eksosomas saturošiem preparātiem. Kontrolēti mikrobojājumi stimulē dabiskos ādas atjaunošanās procesus, savukārt profesionālais preparāts tiek izvēlēts atbilstoši ādas vajadzībām. Procedūras paredzētas ādas tekstūras, smalko līniju un kopējās kvalitātes uzlabošanai.
Morpheus8 – ne tikai sejai
Morpheus8 apvieno mikro- adatu tehnoloģiju ar radiofrek- vences enerģiju, ļaujot iedarboties dziļākajos audu slāņos un stimulēt remodelācijas procesus. Klīnikā tehnoloģiju izmanto gan sejai, gan atbilstošu indikāciju gadījumā ķermeņa zonām, lai uzlabotu ādas kvalitāti un tvirtumu.
Kakls, dekoltē un rokas – zonas, kuras nedrīkst aizmirst
Kakls, dekoltē un plaukstu virs- puse bieži noveco pat ātrāk, jo gadiem pakļauta UV starojumam, bet ikdienas kopšanā šīm zonām pievēršam mazāk uzmanības. Atkarībā no problēmas klīnikā izmanto IPL, ClearLift lāzerprocedūras, biorevitalizāciju un kolagēnu stimulējošas injekciju metodes, tostarp Radiesse, lai panāktu harmonisku ādas kvalitāti visās redzamajās zonās.
Biorevitalizācija – arī lūpām
Rudens un ziemas periodā biežas sūdzības ir dehidratēta āda un sausas lūpas. Biorevi- talizācijas mērķis ir uzlabot ādas hidratāciju un kvalitāti bez izteikta apjoma efekta. Arī lūpu biorevitalizācija piemēro ta pacientiem, kuri vēlas mit- rinājumu un dabisku izskatu, nevis lūpu palielināšanu.
Polinukleotīdi un reģenera- tīvā estētika
Arvien nozīmīgākas kļūst procedūras, kuru mērķis ir nevis mainīt sejas anatomiju, bet uzlabot audu kvalitāti. Viena no iespējām ir polinukleotīdu preparāti, kurus izmanto individuāli izvēlētās zonās ādas kvalitātes uzlabošanai un reģenerācijas procesu atbalstīšanai. Šis virziens raksturo arī Dr. Valeines klīnikas filozofiju – mazāk pārveidot, vairāk stimulēt ādas pašas potenciālu.
Glass Skin, Baby Glow un jaunā Institut Esthederm NAD+ procedūra
Pacientiem, kuri vēlas tūlītēju koptas un starojošas ādas efektu, pieejami Glass Skin un Baby Glow protokoli ādas gluduma, mitrinājuma un mirdzuma uzlabošanai. Tie var papildināt intensīvākas dermatoloģiskās un aparātpro cedūras. Šīs sezonas jaunums ir arī Institut Esthederm pro fesionālā procedūra ar NAD+, kas papildina ādas kvalitātes un revitalizācijas programmas.
Nevis viena procedūra, bet ādas plāns
Dr. Valeines klīnikas filozofija balstās nevis uz vienas “vislabākās” procedūras meklējumiem, bet uz pareizu metožu izvēli un secību. Vienam pacientam prioritāte būs pigmentācijas un asins vadu korekcija, citam – ādas barjeras un hidratācijas atjaunošana, vēl citam – kolagēna stimulācija un ādas tvirtuma uzlabošana.
“Man svarīgs ir nevis procedūru skaits, bet rezultāts. Mūsdienu estētiskajai dermatoloģijai, manuprāt, jāpalīdz cilvēkam izskatīties pēc sevis – tikai veselīgākai, svaigākai un kvalitatīvākai savas ādas versijai,” saka Dr. Lauma Valeine.
Un tieši rudens un ziema ir īstais brīdis, lai šo darbu sāktu