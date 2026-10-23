"Es atradu savu 14 gadus veco dēlu mirstam viņa guļamistabā" - lūk, kas ikvienam vecākam būtu jāzina par viedtālruņiem
Elena Rūma, kura uzskata, ka viņas 14 gadus vecā dēla nāve ir saistīta ar sociālajiem tīkliem, brīdinājusi vecākus, ka bērniem nevajadzētu ļaut turēt tālruņus savās guļamistabās, vēsta "Mirror".
Elena Rūma, kuras dēls Džulians "Džulss" Svīnijs 2022. gada aprīlī tika atrasts bezsamaņā savā guļamistabā, ieteikusi mammām un tētiem izlikties par vecākiem, kuri neko daudz nesaprot no tehnoloģijām, un palūgt bērniem parādīt, kā darbojas tādas lietotnes kā "TikTok" un kāds saturs parādās viņu sociālo tīklu ziņu plūsmās.
Kad laikraksta "The Mirror" jaunajā "YouTube" raidījumā "Sense Check" Rūmai jautāja, kādu padomu viņa dotu vecākiem, sieviete atbildēja:
"Pirmkārt, nekādus tālruņus guļamistabā! Naktī uzlādējiet tos apakšstāvā, turiet tos ārpus guļamistabas. Bērni pie tālruņiem pavada stundām ilgu laiku, viņi zaudē miegu, jo naktīs bezgalīgi ritina negatīvu saturu sociālajos tīklos."
Viņa uzsvēra, ka vecākiem vajadzētu runāt ar bērniem par sociālo tīklu lietošanu. Sarunā ar raidījuma "Sense Check" vadītāju Nikolu Torpu Rūma sacīja:
"Es izliktos par mammu, kura neko daudz nesaprot, un pajautātu: "Vai vari man parādīt, kā darbojas "Instagram"? Es īsti nesaprotu, kā tas viss strādā. Parādi man savu ziņu plūsmu." Domāju, ka, aplūkojot bērnu ziņu plūsmas, jūs, visticamāk, sapratīsiet, kāds saturs viņiem tiek piedāvāts. Pajautājiet arī, kā darbojas "TikTok" un kas tas vispār ir. Pēc tam aprunājieties ar bērniem par draudiem internetā."
Viņa piebilda: "Daži domā, ka viss jau nevar būt tik slikti – tie taču ir tikai muļķīgi deju video vai kaut kas tamlīdzīgs. Izglītojieties paši kā vecāki un esiet uzmanīgi, dodot bērnam tālruni."
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Māte, kura zaudējusi dēlu un kuras īstenotā kampaņa šonedēļ tika godināta ar "Pride of Britain" balvu, sacīja, ka vecākiem iesaka arī pēc iespējas ilgāk atlikt brīdi, kad bērniem tiek dota piekļuve viedtālruņiem vai sociālajiem tīkliem.
Viņa norādīja: "Mēs visi zinām, ka mēs, pieaugušie, esam atkarīgi no tālruņiem. Bērnu smadzenes bieži vien vēl nav pilnībā attīstījušās, un šķiet, ka viņi visi ir atkarīgi no saviem tālruņiem."
Elena pastāstīja, ka viņai regulāri zvana vecāki, kuri zaudējuši bērnu. Viņa sacīja: "Bērni dzīvo savos mobilajos tālruņos. Taču galu galā mums pirmām kārtām ir jāpanāk, lai bērni vairs neietu bojā. Tieši tāpēc es veltu savu laiku kampaņai par izmaiņām sociālo tīklu regulējumā. Mainīt likumus pēc tam, kad bērns jau ir miris, ir pareizi, taču ar to nepietiek."
Sieviete cenšas iegūt datus no Džulsa "TikTok" profila, taču piekļuve dēla kontiem viņai ir liegta. Kopā ar citiem britu vecākiem viņa iesūdzējusi tiesā "TikTok" saistībā ar viņu bērnu nāvi.
Viņa gadiem ilgi cīnījusies par likuma grozījumiem, kas paredzētu bērna datu automātisku saglabāšanu pēc viņa nāves. Viņas kampaņa guva panākumus, kad februārī ministri paziņoja par grozījumiem likumprojektā "Crime and Policing Bill" (Likumprojekts par noziedzību un sabiedrisko kārtību). Jaunais regulējums uzliks sociālo tīklu platformām pienākumu saglabāt šādus datus.
Komentējot tiesvedību pret "TikTok", platformas pārstāvis iepriekš izdevumam "Mirror" norādīja:
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