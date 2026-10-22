Dr. Elīna Āboliņa. MAZĀK ir VAIRĀK
Ārste dermatoloģe veneroloģe, kura estētisko dermatoloģiju raksturo kā ķirurģiju un gleznošanu vienlaikus, tikai ar adatām skalpeļa un otu vietā. Dr. Elīnai Āboliņai svarīga ir individualitāte, dabiskums un spēja ieraudzīt pacientu kopumā. “Mazāk ir vairāk,” viņa formulē savu pieeju estētiskajai medicīnai.
Dr. Elīna Āboliņa. MAZĀK ir VAIRĀK...
Esmu ārste dermatoloģe-veneroloģe, taču sirdī – absolūta māksliniece. Esmu estēte, un visam, ko daru vai radu, ir jābūt skaisti. Dzīve mani aizveda uz estētisko dermatoloģiju, lai gan studiju laikā biju pārliecināta, ka būšu ķirurģe. Man ļoti patīk darboties ar rokām, lai gan man ir analītisks prāts. Mani aizrauj adrenalīns un akūtas situācijas, kā estētikas sfērā pietrūkst, taču šeit varu realizēt gan savu vēlmi darboties ar rokām, gan estētisko skatījumu. Ja man būtu jāraksturo tas, ko daru, es teiktu – tā ir ķirurģija un gleznošana vienlaikus, tikai ar adatām skalpeļa un otu vietā.
Man patīk, ka rezultātu var redzēt salīdzinoši uzreiz. Pacientus redzu kopumā un nesekoju trendiem. Drīzāk ļoti individuāli cenšos izcelt dabas doto, atjaunot to vai pievienot mazas nianses. Ticu, ka daba mums ir iedevusi to, ko neviens skalpelis un adatas nespēj radīt. Es tikai palīdzu to izcelt un ieraudzīt.
MAZĀK IR VAIRĀK
13:13 – sava telpa un sajūta
Vienmēr esmu bijusi ārpus sistēmas domāšanas, kas klasiskajā medicīnā, protams, bija diezgan izaicinoši, jo medicīna ir sistēma. Taču, jo vairāk sevi lauzu, jo vairāk brīvības vēlējos. Visas aizvērtās durvis ir bijušas manas svētības, jo ticu, ka tieši tā nonācu līdz sapratnei – man ir jārada savs koncepts un sava forma, kurā strādāt. Tā izveidoju savu privātpraksi 13:13 by Dr. Elina Abolina, kurā jūtos tā, ka varu elpot bez spiediena par to, “kādai man ir jābūt”, un varu sniegt estētiskās dermatoloģijas pakalpojumus tā, kā pati tos redzu.
Mana prakse 13:13 vairāk ir telpa un sajūta. Tajā gan drīz nav nekā no klasiskās medicīnas sistēmas, ja neskaita produktus un sterilitātes un dezinfekcijas noteikumus. Tieši tā arī vēlējos – nedaudz izaicināt sistēmu un spēlēties ar domu, kā vēl iespējams realizēt sevi kā ārsti. Lai pacienti nenāk uz klasisku poliklīniku, bet sava veida mākslas telpu un sajūtu. Lai nozīme ir visam – smaržai, gaismai, telpai. “Devil is in the details” – tas ir par to, kā es daru lietas dzīvē.
ABSOLŪTI PAR VISU
Pēc vasaras – atjaunot ādas resursus
Rudens un ziemas sezonā svarīgi atjaunot ādas mitruma līmeni un kolagēna sintēzi pēc vasaras un ceļojumu sezonas. Dzīvojam aukstā klimata joslā, tuvojas apkures sezona, temperatūras kritums un ziemas aukstais vējš, kas, tāpat kā saule un karstums, atstāj iespaidu uz ādu. Saule, apkures sezona un klimata maiņas ļoti sausina ādu. Tā kļūst dehidratēta, mazāk elastīga, vieglāk veidojas krunciņas, un līdz ar to var parādīties novecošanās pazīmes, kas pat neatbilst sievietes vecumam.
SKINVIVE / VOLITE
Joprojām viena no manām mīļākajām procedūrām ir Juvéderm Skinvive, iepriekš zināma kā Volite. Tā satur 12 mg/ml šķērssaistītas hialuronskābes un lidokaīnu, kas procedūru padara mazāk sāpīgu. Tā nav klasiskā biorevitalizāci ja – injekcijas ar šo produktu tiek veiktas dermā jeb ādas dzīvajā slānī. Nav arī rehabi- litācijas perioda ar papulām; ja neskaita iespējamu zilumu, kas ir normāli pie jebkurām injekcijām, pacients uzreiz var atgriezties ikdienas gaitās. No 2026. gada produkts oficiāli apstiprināts arī izmantošanai kakla krociņām, būtiski uzlabojot kakla ādas struktūru. Procedūru iesaka veikt reizi sešos līdz deviņos mēnešos.
POLINUKLEOTĪDI
Pēdējā laika trends pasaulē ir polinukleotīdu injekcijas. To pamatā ir attīrītas DNS polinukleotīdu ķēdes. Atšķirībā no daudziem citiem produktiem tās iespējams izmantot arī zem acīm un ap acīm, kā arī matu augšanas stimulācijai gan sievietēm, gan vīriešiem. Tās uzlabo ādas kvalitāti, audu reģenerāciju, šūnu atjaunošanos un fibroblastu aktivitāti, kā arī samazina iekaisuma faktorus. Rezultātā pacienti izskatās atpūtušies, svaigāki, āda – veselīgāka, un bieži citi sāk jautāt: “Ko tu esi ar sevi izdarī jis? Tu izskaties labāk.” Manuprāt, tā arī ir profesionāla pieeja – estētiskajai medicīnai jābūt tik niansētai un neuzkrītošai, bet vienlaikus efektīvai, ka “no one can tell that it’s done”.
HARMONYCA
Vēl viena no manām mīļākajām procedūrām ir Harmony Ca. Produkts ir hialuronskābes 20 mg/ml un kalcija hidrok siapatīta jeb CaHA kombināci ja, kas dod tūlītēju liftinga efektu un vienlaikus ilgtermiņā stimulē kolagēna sintēzi. Tas uzlabo ādas tvirtumu, kontūru, trūkstošo apjomu un ādas kvalitāti. Efekts ilgst aptuveni 12 mēnešus, un manāmi uzlabojas sejas laterālā daļa un žokļa līnija. Vislabākie un pamanāmākie efekti ir, procedūras kombinējot, jo tās viena otru papildina. Mans absolūtais ieteikums ir šīs procedūras kombinēt, un, pievienojot botulīna toksīna injekcijas, kuras jāveic divreiz gadā, ir redzams anti-age efekts. Šie četri pīlāri ir mans iecienītākais komplekts.
DABISKUMS VIENMĒR IR BIJUSI MANA VĒRTĪBA
Kopumā beidzot estētiskajā medicīnā uzsvars tiek likts uz ādas atjaunošanu, tās resursu atgriešanu un kolagēna sintēzi. Mazāk – uz sejas piepildīšanu vai pārpildīšanu ar pildvielām un sejas vaibstu izmaiņām, kas bija trendā pirms pāris gadiem.
Un esmu priecīga, ka tā, jo dabiskums vienmēr ir bijusi mana vērtība attiecībā uz procedūru rezultātiem.