Anna Kruz rokraksts: pārliecība, jutekliskums, drosme būt
Anna Krūze ir modes dizainere, kura izvēlējusies ļoti specifisku nišu – dabīgo ādu. Vairāk nekā desmit gadu laikā tā kļuvusi ne tikai par ANNA KRUZ rokraksta pamatu, bet par materiālu, kuru dizainere iepazinusi līdz niansēm. Ilggadējā sadarbība ar augstas klases Itālijas miecētavām un viennozīmīgi lielākā dabīgās ādas materiālu noliktava Baltijā dod retu brīvību – strādāt ar simtiem krāsu, faktūru un apdares veidu.
TIMELESS
Vairāk nekā desmit gadu strādājot ar dabīgo ādu, arvien vairāk novērtēju tās unikalitāti. Timeless ir viena no galvenajām vadlīnijām ANNA KRUZ zīmola konceptā – ne tikai ilgtspējīgā dizainā, bet arī pašā materiāla izvēlē.
ANNA KRUZ Atļaut SEV BŪT
Dabīgā āda var kalpot gadu desmitiem, to iespējams atjaunot un pat nodot nākamajām paaudzēm. Es nezinu nevienu citu materiālu ar tik unikālām īpašībām.
Man patīk lietas, kurām laiks nevis atņem vērtību, bet piešķir savu stāstu. Tas nav apģērbs vienai sezonai – tā ir investīcija ar savu vērtību, raksturu un stāstu. Un varbūt tieši šodien, kad viss mainās tik ātri, īsta greznība ir nevis nepārtraukti iegūt kaut ko jaunu, kuru vērtība nepazūd līdz ar sezonu.
SAJŪTA
Apģērbs nav tikai tas, ko nēsājam. Tās ir mūsu sajūtas un identitāte. Katru dienu mēs varam sev piešķirt citu stāstu – mums tikai jāsajūt, jāuzdrīkstas un jāļaujas. Mēs varam būt spēcīgas, jutekliskas, drosmīgas vai bezgala maigas. Neviena no šīm sajūtām neizslēdz otru. Tieši otrādi – varbūt sievietes skaistums ir tajā, ka viņai nav visu laiku jābūt vienādai. Vienā dienā uzvilkt kaut ko, kas liek justies neaizskaramai, citā – kaut ko ļoti sievišķīgu. Reizēm gribas būt pamanāmai, reizēm noslēpumainai. Apģērbs ļauj spēlēties ar šīm mūsu personības šķautnēm, neko nepaskaidrojot.
PERSONĪBA
ANNA KRUZ sieviete spēj runāt bez vārdiem. Viņa ir pašapzinīga, sievišķīga, seksapīla un jutekliska. Viņa saglabā intrigu un reibina – ne tikai apkārtējos, bet arī pati sevi. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais – saglabāt saikni ar sevi un joprojām spēt pašai par sevi sajūsmināties. Man šķiet, ka īsta pašapziņa sākas nevis tad, kad vēlamies patikt visiem, bet tad, kad vairs nejūtam šādu nepieciešamību.
VIEGLUMS
Ne visu dzīvē vajag uztvert tik nopietni. Man patīk ironizēt, arī par sevi. Tas nenozīmē dzīvot vieglprātīgi – tieši otrādi. Es ticu, ka panākumus veido neatlaidīgs darbs, disciplīna un sistemātiskums. Bet lietās, kuras nevaram ietekmēt, labāk saskatīt kādu mācību vai atziņu, pasmaidīt un iet tālāk. Arī elegance var būt koķeta ironiska un reizēm mazliet pārspīlēta. Tā var būt perfekta ādas jaka ar kaut ko pilnīgi negaidītu. Spilgta krāsa dienā, kad visi izvēlējušies melno. Vai vienkārši spēja neuztraukties, vai neesi mazliet “par daudz”. Pašapziņa dod brīvību neuztvert sevi pārāk nopietni. Šo vieglumu cenšos ienest arī savās kolekcijās.
PERMISSION
Jaunākās kolekcijas Permission pamatā ir pavisam vienkārša doma – atļaut sev. Būt pamanāmai. Jutekliskai. Sievišķīgai. Mainīgai. Negaidīt atļauju vai īsto brīdi, bet uzdrīkstēties. Un izbaudīt, kā tas ir – būt sev pašai. Jo reizēm mēs ļoti ilgi gaidām īsto laiku, īsto ķermeni, īsto vecumu, īsto notikumu, īsto pārliecību. Bet varbūt nekas no tā nav jāgaida.