Pēc traģiskas avārijas TV žurnāliste Danuta Juste vēl skaidrāk sapratusi - dzīvi nedrīkst atlikt
TV skatītāji Danutu Justi pazīst kā Rīta Panorāmas vadītāju, taču ārpus televīzijas ekrāna viņa dzīvo pēc principa – neko neatlikt uz vēlāku. Nesen piedzīvotais satricinājums šo pārliecību tikai nostiprinājis un licis vēl skaidrāk saprast, kas dzīvē patiesi svarīgs.
Pēdējā laikā pieredzētie notikumi ir paspilgtinājuši manī jau sen mītošo atziņu – man ir pārāk garlaicīgi dzīvot garlaicīgi. Taču tas nenozīmē nemitīgu adrenalīna meklēšanu. Ar dzīvošanu interesanti es domāju apzinātu izvēli dzīvot tagad, nevis visu laiku gaidīt ērtāku, drošāku vai piemērotāku brīdi kaut ko darīt. Ir jādzīvo tagad.
Pirmo reizi pa īstam šī doma manī iesakņojās jau pirms desmit gadiem, kad kāds kolēģis it kā garāmejot pateica: “Tev sanāk dzīvot tā kaifīgi!” Pasmējos, bet nodomāju – jā, cenšos dzīvot tā, lai man sava dzīve patiktu. Tas nenozīmē dzīvot bezrūpīgi. Man ir specifisks un resursus prasošs darbs, bērni, hobijs un ikdienas pienākumi – kā jau visiem. Taču es negribu gaidīt, kad dzīve kļūs ideāla, lai sāktu kaut ko darīt. Tā kā komforts nav mans galvenais mērķis dzīvē, labprāt metos iekšā dažādos piedzīvojumos. Patlaban plānoju ceļojumu uz Islandi, kur dosimies pārgājienā un gulēsim teltīs. Bieži vien es izvēlos nevis ērtāko variantu, bet to, kur var piedzīvot kaut ko nebijušu. Komfortā es atpūšos, no piedzīvojumiem es dzīvoju.
Domas par to, ka dzīvošanu atlikt nevajag, pastiprināja nesen pieredzētā avārija uz A10 šosejas. Ar dzīvesbiedru bijām satiksmes dalībnieki, braucām katrs ar savu motociklu. Redzēju, kā priekšā notiek auto sadursme, kurā gāja bojā cilvēks. Tajā brīdī, kad mūsu virzienā triecās auto, nebija domas par neatbildētiem darba e-pastiem vai nepabeigtiem darbiem. Vienīgais, par ko es domāju, – lai izdzīvo mans dzīvesbiedrs! Un cik ļoti es gribu apskaut savus bērnus, cik ļoti es gribu dzīvot tagad un neatlikt neko! Manā skatījumā tas nenozīmē dzīvot tā, it kā nebūtu rītdienas, taču es arī negribu dzīvot tā, it kā tās man būtu apsolītas bezgalīgā daudzumā. Pieredzētais man nav iemācījis, ka turpmāk būtu jādzīvo bailēs, drīzāk pretēji – tas lika vēlreiz pārdomāt, kas ir tās lietas un cilvēki, kuru dēļ gribas baudīt šo dzīvi. Mēs mēdzam atlikt ne tikai lielos sapņus, bet arī pavisam parastus un mazus prieciņus, sīkas lietiņas. Es laimi un prieku vēlos katru dienu. Ceru, ka man arī turpmāk izdosies dzīvot kaifīgi, un nevis tāpēc, ka man kaut kas nāk viegli, bet tāpēc, ka pati piedalos savā dzīvē.
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Šādi brīži ļoti ātri visu saliek īstajās vietās. Ikdienā šķiet, ka kontrolēju savu dzīvi, un daudzas izvēles tiešām mēs varam kontrolēt. Taču tad vienā sekundē redzu, ka ir lietas, pār kurām mums nav nekādas ietekmes. Mēs nevaram kontrolēt to, cik daudz laika mums ir, bet gan to, ko ar šo laiku darām.