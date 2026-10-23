Kas slēpjas aiz perfekta banketa? “Kaktuss Catering” atklāj ēdināšanas aizkulises
No filmēšanas grupu ēdināšanas agrās rīta stundās līdz vērienīgiem banketiem Melngalvju namā un Latvijas Nacionālajā operā. “Kaktuss Catering” dibinātāji Vivija un Pēteris Vītoli savu uzņēmumu veidojuši ar pārliecību, ka arī labi zināmas lietas var darīt citādi. Tagad viņu vadībā strādā 20 cilvēku komanda, rūpējoties ne tikai par to, kas nonāk viesu šķīvjos, bet arī par visu, kas notiek apkārt.
No pirmajiem pasākumiem līdz vērienīgiem notikumiem
“Kaktuss Catering” radās, apvienojot Vivijas un Pētera pieredzi ēdināšanas nozarē ar vēlmi izveidot savu uzņēmumu. Sākumā bija neliela komanda, kafijas pauzes, privāti pasākumi un filmēšanas grupu ēdināšana. Tā nereti nozīmēja darbu ļoti agri no rīta vai vēlu vakarā, pielāgojoties filmēšanas grafikam. Pamazām pasūtījumu kļuva vairāk, un tagad uzņēmums spēj apkalpot arī pasākumus vairākiem simtiem viesu.
Līdz ar pieredzi augusi arī pārliecība, ka ne katram klienta lūgumam jāmeklē risinājums standarta piedāvājumu katalogā. Vivija atzīst, ka vārdi “nevarēsim izdarīt” viņu ikdienā dzirdami reti. Itāļu vakars, burgeru svētki vai jūras tematikai veltīts pasākums – ēdienkarte tiek pielāgota konkrētajai iecerei.
Meistarība slēpjas detaļās
“Catering nav tikai pagatavot un atvest ēdienu," uzsver Vivija. Izbraukuma banketā viss nepieciešamais jānogādā pasākuma vietā, jāiekārto un pēc tam jānodrošina apkalpošana. Jāatceras gan par galdautiem un traukiem, gan šķietami pašsaprotamām lietām, piemēram, galda piederumiem. Turklāt ne vienmēr viss norit tieši pēc plāna. “Pat tad, ja gadās kāda aizķeršanās vai pārpratums, mēs kā komanda atrodam risinājumu, un klients pat neuzzina, ka tāda aizķeršanās ir notikusi,” stāsta Vivija.
Uzņēmuma pieredzē ir pasākumi Melngalvju namā, Latvijas Nacionālajā operā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Mežaparka Lielajā estrādē. Šādās vietās, kur nereti pulcējas ļoti daudz viesu, improvizācijai pēdējā brīdī vietas ir maz. Lielākā daļa darba jāizdara, pirms viesi vēl ir ieradušies.
Kas slēpjas aiz perfekta banketa? “Kaktuss Catering” atklāj ēdināšanas aizkulises
Kad ēdiens kļūst par daļu no notikuma
“Estētika valda pār ēdināšanu – tas ir fakts,” saka Pēteris. Viņš neslēpj, ka mūsdienās ēdienam jābūt arī fotogēniskam. Viesi vēlas skaisti pasniegtu maltīti nofotografēt, nofilmēt un parādīt sociālajos tīklos. Tāpēc uzmanība tiek pievērsta ne vien ēdiena izskatam, bet arī trauku izvēlei, krāsām un kopējam galda klājumam.
Vivija stāsta, ka gadu gaitā komanda meklējusi dažādus servēšanas risinājumus, lai galds izskatītos eleganti arī bez papildu dekorācijām. Pēteris atceras kādu pasākumu, kura rīkotāji vēlējās viesus patiešām pārsteigt. Pavāri gatavoja uzkodas viesu acu priekšā un stāstīja par to pagatavošanas niansēm, bārmeņi demonstrēja trikus ar pudelēm un gatavoja kokteiļus. Tam sekoja divu kārtu servētas vakariņas, desertu etažeri, iespaidīga torte un pat sausā ledus efekti. Ēdināšana bija kļuvusi par vienu no vakara galvenajiem notikumiem.
Svarīgākais – saprast cilvēku
“Mūsu pieredzē svarīgi ir saprast klienta vajadzības un piedāvāt tiešām nepieciešamo,” skaidro Pēteris. Uzņēmumam korporatīvais pasākums var būt iespēja apliecināt savu prestižu vai pateikties darbiniekiem, savukārt kāzu rīkotājiem svarīgākais ir pārliecība, ka viesi būs apmierināti un svinības paliks labā atmiņā.
Atšķiras arī praktiskās prasības. Korporatīvajos pasākumos bieži izšķirošs ir ātrums, spēja kvalitatīvi apkalpot lielu skaitu viesu un iekļauties budžetā. Privātās svinībās lielāku nozīmi iegūst personiska pieeja.
Vivija īpaši izceļ komunikāciju. Laikā, kad cilvēki ikdienā saņem milzīgu informācijas apjomu, piedāvājumam jābūt skaidram un saprotamam. Pēteris piebilst, ka klienti sagaida arī ātras atbildes, taču tas nedrīkst notikt uz personiskas attieksmes rēķina.
Par savu darbu abi runā bez liekas izskaistināšanas. “Līdz tam nonākt nebija un vēl joprojām nav viegli, bet katru dienu ceļamies un darām labāko, ko spējam,” saka Pēteris.
Un kā saprast, ka pasākums patiešām izdevies? Vivijai atbilde ir skaidra – visi ir paēduši, pasūtītājs apmierināts un vēlāk atgriežas. Pēterim tikpat liels kompliments ir brīdis, kad kāds viesis pēc pasākuma sazinās ar “Kaktuss Catering”, lai uzticētu viņiem arī savas svinības.