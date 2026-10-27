Gundega Dūduma no gleznas līdz zīdam
Gundega Dūduma ir latviešu gleznotāja un dizainere, kuras profesionālajā rokrakstā būtiska vieta ir krāsai, gaismai, kontrastiem un materiālu saspēlei. Studējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un Hochschule für Grafik und Buchkunst.
Leipzig, kur apguvusi glezniecību un tēlniecību.
Glezniecībā viņa galvenokārt strādā eļļas tehnikā, veidojot daudz slāņainas kompozīcijas,kur piesātināti toņi un raupja melnās ogles faktūra sastopas ar pērļu, kristāla pērlīšu, Baltijas dzintara, zelta un sudraba lapu mirdzumu.
Intensīvo krāsu un materiālu saspēli līdzsvaro mierīgi zemes toņi, baltais un niansēta pelēko toņu gamma. Gundegas darbi ir eksponēti Latvijā un ārvalstīs un atrodas privātkolekcijās dažādās pasaules valstīs. Šī pati interese par krāsu, faktūru un kompozīciju turpinās arī viņas radītajā zīda mākslas apģērbu zīmolā KEYMONO. Tā filozofijas pamatā ir iekšējā brīvība, individualitāte, kvalitāte, dabīgais zīds un labsajūta. Slow fashion pieeja šeit savienojas ar rakstu, ornamentu un dažādu faktūru saspēli.
KEYMONO kolekcijā ir divpusēji zīda kimono, wrap svārki, suit pidžamas un ar rokām tamborēti mohēras un zīda apmetņi. Tērpu raksturīgā iezīme ir daudzpusība – tie paredzēti gan mierīgai ikdienai un ceļojumiem, gan, papildinot ar jostu un aksesuāriem, vakara pasākumiem.
Būtiska vieta KEYMONO pasaulē ir krāsai. Gundega to uztver ne tikai kā vizuālu elementu, bet arī kā noskaņas un atmosfēras veidotāju. Dabīgais zīds šo efektu pastiprina gaismā tā tonis maina dziļumu un nianses atkarībā no dienas laika un apkārtējās vides. Īpaši raksturīgi zīmolam ir divpusējie zīda kimono. Katrā pusē apvienota atšķirīga krāsu, rakstu vai audumu kombinācija, tā vienā apģērbā veidojot divus dažādus tēlus. Līdzīga pieeja redzama arī SUIT PYJAMA komplektos, kur zīda krekls un bikses savieno komfortu ar izteikti vizuālu tēlu.
Savukārt CLOUD CAPE ap Viņas glezniecībā izmantotā krāsu, materiālu un kompozīcijas izjūta tiek pārnesta zīdā, dažādu toņu un rakstu kombinācijās, katru tērpu veidojot kā individuālu kompozīciju. Metņi tiek tamborēti ar rokām no mohēras un zīda. Garās bārkstis kustībā rada viegluma efektu, bet materiālu savienojums apvieno maigumu, siltumu un gaisīgumu.
KEYMONO būtiska ir arī zero waste pieeja – audums tiek izmantots pēc iespējas pilnībā, saudzīgi izturoties pret materiālu un resursiem. Filigrāns roku darbs, dabīgās šķiedras un uzmanība pret detaļām veido zīmola kvalitātes pamatu. Gundegas Dūdumas gadījumā robeža starp mākslu un apģērbu nav strikti nodalīta.
KEYMONO tērps ir kā sulīgs otas triepiens telpā – tas ienes krāsu, enerģiju un noskaņu un pārliecinoši ieņem savu vietu vidē.