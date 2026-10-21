"Ļaujiet parūpēties par jūsu vēderiem" - Ogres Dzemdību nodaļa dalās ar siltām pateicības veltēm
"Tā kā jūs par mums tik ļoti rūpējāties, ļaujiet mums vismaz šodien parūpēties par jūsu vēderiem," vēstī uzraksts uz picas kastes. "Paldies, ka biji kopā ar mammu brīdī, kad es pirmo reizi ieraudzīju pasauli," teikts apsveikuma kartītē. Šādi un citi sirsnīgi vēlējumi lasāmi Ogres mediķu publiskotajā ierakstā.
Ogres slimnīcas dzemdību nodaļa pēdējos gados ieguvusi strauju popularitāti. Tajā dzemdēt izvēlas ne tikai grūtnieces no Ogres novada, bet arī jaunās māmiņas no tuvākiem un tālākiem reģioniem. Un kā nu ne – šī dzemdību nodaļa var lepoties ne tikai ar glītām un jaunām telpām, bet, pēc jauno vecāku teiktā, arī ar atbalstošu un iejūtīgu personālu.
Šī gada septembrī Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 65 mazuļi: 24 meitenes un 41 zēns.
Kā zināms, vecākiem pēc dzemdībām nereti ir ļoti liela vēlme pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši nākt pasaulē viņu bērniņiem. Parasti tiek dāvināti ziedi, našķi un, pats galvenais, silti vārdi, un ar tiem jaunie vecāki nav skopojušies. Ģimenes pateikušās ne vien ārstiem, bet arī pārējam medicīniskajam personālam
Ar rudens "labo vārdu vācelīti" Ogres dzemdību speciālisti dalījušies sociālajos tīklos.