Rīgā 2. klases audzēknis žņaudz klasesbiedru un iekausta skolotāju. Mamma to sauc par pašaizsardzību
Par vardarbību skolās bērnu starpā kaut kā vairāk ierasts runāt pusaudžu vecumā vai arī strauji tuvojoties tam. Tomēr šis gadījums pierāda, ka mūsdienās ar vardarbību diemžēl nākas saskarties jau krietni, krietni agrāk.
TV3 raidījums „Bez Tabu” vēsta, ka kāds Rīgas Klasiskās ģimnāzijas sākumskolas audzēknis regulāri dara pāri citiem bērniem un šajās vardarbības epizodēs nākas ciest pat pedagogiem. Kā raidījumam stāsta kāda cietušā bērna māte, zēna agresija bijusi novērojama arī iepriekšējos mācību gados un diemžēl arī šogad tā neesot mazinājusies. Sieviete nesen saņēmusi ziņu no skolas, ka viņas bērnu žņaudzis klasesbiedrs. Šī konflikta risināšanā bijuši spiesti iesaistīties divi pedagogi, un arī tie saņēmuši sitienus. Vēl iepriekš agresīvais bērns citiem sitis pa galvu ar tukšu plastmasas pudeli un veicis dažādas citas pārestības pret saviem vienaudžiem.
Kā raidījums noskaidrojis skolā, skola cenšoties situāciju risināt. Šobrīd, piemēram, varmācīgais bērns uz divām nedēļām ir atstādināts un mācību vielu apgūst individuāli. Tomēr izglītības iestādes pārstāvji neslēpj – šī bērna vecāki problēmu atsakās saskatīt, un līdz ar to meklēt risinājumus ir krietni vien sarežģītāk. Arī sarunā ar raidījumu „Bez Tabu” šī bērna māte atklāja, ka uzskata, ka, visticamāk, bērns tikai aizstāvējās, jo mājās viņa nekādas vardarbības iezīmes savā bērnā nav novērojusi.