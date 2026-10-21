Daugavpilī 2026. gada oktobrī piedzimuši četri dvīņu pāri
SIA “Daugavpils reģionālās slimnīcas” Sieviešu klīnika norāda, ka oktobris slimnīcai paliks atmiņā ilgu laiku - nepilnu divu nedēļu laikā Daugavpilī ...
Daugavpilī šomēnes sagaidīts jau ceturtais dvīņu pāris - slimnīca atzīst, ka notikums paliks atmiņā ilgu laiku. FOTO
SIA “Daugavpils reģionālās slimnīcas” Sieviešu klīnika norāda, ka oktobris slimnīcai paliks atmiņā ilgu laiku - nepilnu divu nedēļu laikā Daugavpilī pasaulē nākuši veseli četri dvīņu pāri!
"Astoņi mazuļi, četras ģimenes un divkāršs prieks par katru jaundzimušo – šis mēnesis slimnīcas personālam un jaunajiem vecākiem sagādājis daudz skaistu un neaizmirstamu mirkļu," pauž slimnīca.
Pirmais dvīņu pāris pasaulē nāca 3. oktobrī, kad Beļsku ģimenē piedzima meitenīte un puisītis. Jau divas dienas vēlāk divus puisīšus sagaidīja Birjukovu ģimene. 7. oktobrī ar divu dēliņu piedzimšanu tika iepriecināta Fedotovu ģimene, bet vēl viens priecīgs notikums sekoja 16. oktobrī, kad Potapovu ģimenē pasaulē nāca divas meitenītes.
"Vēlam bērniņiem stipru veselību, laimīgu un mīlestības piepildītu bērnību, bet vecākiem – pacietību, izturību un daudz skaistu kopā būšanas mirkļu. Lai katra diena jaunajām ģimenēm nes arvien jaunus atklājumus un prieku par mazuļu augšanu!"
Slimnīca norāda, ka katrs jaundzimušais sagādā īpašu prieku, bet četri dvīņu pāri tik īsā laikā ir notikums, kas šo oktobri Daugavpils reģionālās slimnīcas Sieviešu klīnikā padarījis īpaši atmiņā paliekošu
Slimnīca norāda, ka līdz ar divkāršu prieku dvīņu piedzimšana nes vecākiem arī jaunus izaicinājumus un atbildību. Savukārt medicīnas personālam dvīņu grūtniecības un dzemdību aprūpe prasa īpašu uzmanību, rūpīgu veselības stāvokļa uzraudzību un ciešu dažādu speciālistu sadarbību, lai nodrošinātu iespējami drošu aprūpi gan māmiņām, gan jaundzimušajiem.
Tādēl slimnīca īpašu pateicību vēlas izteikt Sieviešu klīnikas ārstiem, vecmātēm, māsām un visam personālam par profesionalitāti, rūpēm un atbildīgo darbu, ik dienu palīdzot pasaulē nākt jaunām dzīvībām. "Viņu zināšanas, pieredze un savstarpējā sadarbība ir būtiska kvalitatīvas un drošas dzemdību aprūpes nodrošināšanā."