Mode uz Daugavas fona: Rīgas modes nedēļa sākas ar neparastu skati jahtu piestātnē
20. oktobrī Rīgas modes nedēļas rudens sesija sākās ar īpašu modes notikumu ExPorto jahtu piestātnē, kur 100 metrus garā koka ...
FOTO: 100 metrus gara mēle un Daugavas ainava - iespaidīgi atklāta Rīgas modes nedēļa
20. oktobrī Rīgas modes nedēļas rudens sesija sākās ar īpašu modes notikumu ExPorto jahtu piestātnē, kur 100 metrus garā koka laipa, Daugavas ainava un saulrieta gaisma radīja neparastu skatuvi trīs valstu dizaineru kolekciju demonstrēšanai.
Šoruden mode izgāja ārpus ierastajām skatēm paredzētajām telpām, lai satiktos ar ūdens plašumu, pilsētas ritmu un vakara gaismu. ExPorto jahtu piestātnes koka laipa pārtapa par iespaidīgu modes mēli, kuras fonā Daugavas ainava piešķīra skatēm īpašu atmosfēru. Šajā vidē laikmetīgs dizains, radošums un starptautiska modes kultūra apvienojās vienā notikumā, iezīmējot piecu dienu programmas sākumu.
Atklāšanas skatē savas kolekcijas prezentēja dizaineri no Latvijas, Lielbritānijas un Itālijas, piedāvājot skatītājiem iespēju iepazīt atšķirīgus rokrakstus un mūsdienu modes daudzveidību.
Jaunās paaudzes Latvijas dizainere Katrīna Ermanoviča Rīgas modes nedēļā debitēja ar kolekciju "Laikā zudis", kas jau guvusi atzinību 2026. gada Latvijas Mākslas akadēmijas modes skatē. Viņas dalība iezīmēja jaunu vārdu ienākšanu Latvijas modes vidē un apliecināja jaunās dizaineru paaudzes radošo potenciālu.
Savukārt Lielbritāniju un Poliju pārstāvošais zīmols "Szczygiel" jau ir pazīstams Rīgas modes nedēļas auditorijai. Tā kolekcijas vairākkārt izpelnījušās atzinību, izceļoties ar konceptuālu pieeju un ilgtspējīgu dizainu. Itālijas zīmols "Dekel" Latvijas modes auditorijai prezentēja savu jaunāko kolekciju. Zīmola kolekcija būs skatāma arī 21. oktobrī kompleksā "Zunda Towers".
Trīs valstu dizaineru dalība atklāšanas vakarā atspoguļoja modes pasaules daudzveidību un starptautisko sadarbību, vienlaikus pievēršot uzmanību jaunajai dizaineru paaudzei un nākotnes modes virzieniem. Dažādi radošie rokraksti satikās uz vienas skatuves, veidojot dialogu starp kultūrām, estētikām un laikmetīgām idejām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc modes skates vakars turpinājās ar svinīgām vakariņām restorānā Shiyuzu un ballīti Icon Bar. Pasākums pulcēja radošo industriju pārstāvjus un modes cienītājus, kuri baudīja ne tikai jaunākās modes kolekcijas, bet arī svinīgo atmosfēru.