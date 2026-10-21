Kad “viss kārtībā” raisa aizdomas. Uzmanību: retrogrāds Merkurs, un vēl Skorpionā! Astroloģes Ilanas Baņķes prognoze
Tu pajautā, vai viss kārtībā, saņem “jā!” un… nenotici. Atbildēja pārāk ātri? Vai tieši otrādi — kāpēc tik gara pauze? Varbūt tonis šķita aizdomīgs? It kā viss skaidri pateikts, tomēr tā vien gribas meklēt zemtekstu. No 24. oktobra līdz 13. novembrim Merkurs būs retrogrāds Skorpiona zīmē, ko astroloģijā saista ar vērīgumu, noslēpumiem un vēlmi izzināt apslēpto.
Kamēr portālus un sociālos tīklus pārpludina ierastie retrogrādā Merkura skaidrojumi un ieteikumi, es aicinu pievērst uzmanību kam citam: kur beidzas otra teiktais un sākas tavi pieņēmumi. Aizdomām patīk detaļas: viena pauze, neveikls vārds, neierasti īsa atbilde — un stāsts jau pats sāk sevi stāstīt…
Ar “mēs vienmēr tā darījām” vairs nepietiek
Retrogrāds Merkurs astroloģijā simbolizē atgriešanos pie agrākām sarunām un lēmumiem, kurus uzskatījām par galīgiem. Savukārt Skorpiona zīme izceļ vēlmi noskaidrot arī to, kas toreiz palika aiz kadra. Reizēm zemteksta meklēšanai ir pavisam konkrēts iemesls — notiekošais vairs nesakrīt ar to, ko saprati no agrākās sarunas. Tavs “es palīdzēšu” pamazām kļuvis par pienākumu, bet mēģinājums to pārrunāt rada izbrīnu: kāpēc pēkšņi kaut kas nav kārtībā?
Vienlaikus šajā periodā retrogrāda ir arī Venera, priekšplānā izvirzot attiecību un vērtību jautājumus. Iepriekšējā noruna tagad izskatās citādi: tu ieguldi laiku, rūpes, iespējams, pat naudu, bet ko saņem pretī? Sen dots “jā” nenozīmē, ka tevi joprojām apmierina tas, kam toreiz piekriti. Atruna “mēs taču vienmēr tā darījām” vairs nepārliecina, ja ierastā kārtība tev maksā pārāk daudz.
Te abu retrogrādo planētu tēmas satiekas: noskaidrot, vai norunāto saprotat vienādi, un izvērtēt, vai tas joprojām atbilst abu vajadzībām. No tā iegūsiet krietni vairāk, nekā pārcilājot vecus pārmetumus un cenšoties pierādīt, kuram taisnība.
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No aizdomām līdz skaidrībai
Ne katra pauze sarunā slēpj noslēpumu, un ne katra izvairīga atbilde liecina par noklusēto. Ja dzirdētais neliek mieru, nesteidzies ar secinājumiem. Arī tas, kā pajautāsi, lielā mērā noteiks sarunas turpinājumu. Ir liela atšķirība, vai sarunu sāc ar “tu kaut ko slēp” vai “es sapratu, ka par šo mēs lemsim kopā”.
Šis ir arī labs laiks, lai atgrieztos pie iepriekš atliktiem jautājumiem, pārbaudītu pretrunīgu informāciju vai beidzot atrisinātu kādu ieilgušu problēmu. Skorpiona pētnieciskais raksturs te ir sabiedrotais — iedziļinoties reizēm atklājas arī kas pavisam negaidīts.
Astroloģiskais fons. Merkurs tiek saistīts ar saziņu, mācīšanos, tirdzniecību un dokumentiem. Retrogrādā periodā šajās jomās tradicionāli iesaka rēķināties ar kavēšanos, kļūdām, labojumiem un nepieciešamību precizēt nosacījumus. Merkura izpausme Skorpiona zīmē ir koncentrēta un analītiska, taču domāšana reizēm iestrēgst vienā versijā, mudinot rakt arvien dziļāk. Savukārt Veneras retrogrāds rosina pārskatīt attiecības, naudas tērēšanas paradumus un visu, ko uzskati par vērtīgu.
Ņem vērā, ka kopīgais astroloģiskais fons iezīmē aktuālās tēmas, tomēr to personisko nozīmi un izpausmes nosaka katra individuālā dzimšanas karte.