“Vai tiešām ir grēks vienu nedēļu paskatīties griestos?” Vecāki sašutuši par mājasdarbiem skolēnu brīvlaikā
Šonedēļ Latvijas skolēni bauda rudens brīvlaiku, taču ne visiem tas nozīmē pilnīgu atpūtu no mācībām. Sociālajā tīklā “Threads” plašu diskusiju izraisījis kādas sievietes ieraksts, kurā viņa apšauba mājasdarbu, obligātās literatūras un dzejoļu mācīšanās nepieciešamību brīvlaikā. Kamēr vieni uzskata, ka bērniem šajā laikā jāļauj atpūsties, citi atgādina, ka lasīšana un mācīšanās nevienam par ļaunu nenāk.
Rudens brīvlaiks Latvijas skolās šogad ilgst no 19. līdz 23. oktobrim. Tā ir nedēļa, kurā skolēniem ir iespēja atvilkt elpu pēc pirmajiem intensīvajiem mācību mēnešiem, pavadīt laiku ar ģimeni un pievērsties saviem vaļaspriekiem. Tomēr daļai bērnu arī šajās dienās nākas domāt par skolas uzdevumiem.
Sociālā tīkla “Threads” lietotāja @charlotteburtniece aktualizējusi jautājumu, vai brīvlaikam nevajadzētu būt pilnībā brīvam no mācībām. “Man šķiet, ka skolēnu brīvlaikiem būtu jābūt brīviem. Nevis ar visādiem mājas darbiem, obligāto literatūru un no galvas zināmiem dzejoļiem. It īpaši mazajām klasēm! Vai tiešām tas ir grēks vienkārši paskatīties griestos vienu nedēļu...” viņa raksta.
Ieraksts izraisījis plašu viedokļu apmaiņu, kurā atklājas, cik atšķirīga ir pieredze Latvijas skolās. Vairāki komentētāji piekrīt, ka brīvlaikam vajadzētu būt atpūtas laikam, nevis iespējai skolotājiem uzdot papildu darbus.
“Mājasdarbi vispār absurds. Brīvlaikā 2x absurdīgāk. Tas ir laiks ar ģimeni,” uzskata kāda sieviete, kura stāsta, ka Lielbritānijā brīvlaiku ģimenes izmanto ceļojumiem, muzeju un kino apmeklējumiem. Viņasprāt, mācību viela būtu jāapgūst skolā, savukārt mājās varētu veikt atsevišķus pētnieciskus vai radošus projektus.
Kāda cita komentētāja uzsver, ka brīvlaiks nebūt nenozīmē bezdarbību, jo daudzi bērni turpina apmeklēt treniņus, mūzikas nodarbības un citas ārpusskolas aktivitātes. “Mani bērni jau šorīt 8 cēlās, lai 9ņos ietu uz vilcienu un brauktu uz treniņiem. Mājās atbrauks pēc 16tiem. Aizņemti bērni brīvlaikos nododas savu sporta, mūzikas un citu ārpus skolu lietām. Es atvaļinājuma laikā nepildu darba lietas,” viņa norāda.
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Tikmēr citi diskusijas dalībnieki uzskata, ka neliela mācīšanās slodze arī brīvlaikā nav nekas slikts. “Labāk, lai šos darbus uzdod brīvlaikā, kad ir brīvs laiks, ko veltīt šiem darbiem. Tās dažas stundas pēc treniņiem skolas laikā, kad ir brīvs vakarā, vēl mazāk gribēsies dzejoļus mācīties,” spriež kāda komentētāja.
Vēl kāds diskusijas dalībnieks atgādina, ka skolēniem jau tā mēdz būt grūtības ar lasīšanu, tādēļ prasība izlasīt grāmatu nebūtu jāuztver kā pārmērīga slodze.
Interesanti, ka vairāki vecāki atklāj – viņu bērnu skolās brīvlaikā mājasdarbi vispār netiek uzdoti.
“Meitai 4. klase – nekad nekas nav uzdots bijis pēc brīvlaika. Tāpat nekad īsti mājasdarbi uz pirmdienu!” pieredzē dalās kāda māmiņa. Savukārt cita stāsta, ka viņas pirmklasniekam brīvlaikā uzdots izlasīt kādu grāmatu un pēc tam par to pastāstīt klasesbiedriem. Citu uzdevumu neesot.
Atsevišķi komentētāji norāda, ka problēma nav pati lasīšana, bet gan obligātā literatūra, kas bērniem nereti šķiet garlaicīga. “Grāmatu lasīšana ir bijusi vienmēr, un es nesaskatu tur neko sliktu. Man vairāk besī tā OBLIGĀTĀ literatūra. Manos skolas gados tā obligātā literatūra bija tik garlaicīga, kāpēc nevar lasīt, ko vēlas?” vaicā kāda sieviete.
Vai skolotāji vispār drīkst uzdot mājasdarbus brīvlaikā?
Lai gan diskusijas dalībnieku viedokļi atšķiras, jautājums par mājasdarbu uzdošanu skolēnu brīvlaikā Latvijā aktualizēts jau iepriekš.
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Tiesībsargs 2024. gada novembrī skaidroja, ka brīvlaiks ir paredzēts atpūtai, nevis mājasdarbu pildīšanai. Tiesībsarga ieskatā nav pareizi uzdot bērniem mājasdarbus skolas brīvdienās, jo arī skolēniem, gluži tāpat kā pieaugušajiem atvaļinājuma laikā, ir tiesības atpūsties.
Vienlaikus Latvijā nav normatīvā regulējuma, kas tieši aizliegtu skolotājiem uzdot mājasdarbus brīvlaikā. Līdz ar to lēmumi par mājasdarbu nepieciešamību un apjomu lielā mērā ir pašu izglītības iestāžu un pedagogu kompetencē.