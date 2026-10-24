Cita pasaule
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Septiņas lietas, kas jāpaspēj izdarīt līdz Jaunajam gadam, lai piesaistītu labklājību un panākumus
Tuvojoties 2027. gadam, daudzi cilvēki centīsies pabeigt iesāktos darbus, ieviest kārtību mājoklī un izvirzīt mērķus nākotnei. Pastāv arī simboliski rituāli, kurus saista ar pārticības, finansiālās labklājības un panākumu piesaistīšanu.
Kā raksta izdevums "Glavred", mājokļa sakārtošana un mērķu izvirzīšana pirms Jaungada svinībām var kļūt par daļu no personīgajām tradīcijām. Ezoterisko prakšu piekritēji uzskata, ka noteiktas darbības pirms 2027. gada simbolizē atbrīvošanos no pagātnes un paver ceļu jaunām iespējām. Vienlaikus nav zinātnisku pierādījumu, ka šādi rituāli patiešām spētu piesaistīt naudu vai garantēt panākumus.