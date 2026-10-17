Sapnī redzēji, ka esi stāvoklī? Lūk, ko zemapziņa cenšas tev pateikt
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Sapnim, kurā pati gaidi bērniņu, var būt pavisam cita simboliskā nozīme nekā sapnim par grūtnieci draudzeni vai nepazīstamu sievieti.
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Sapnī redzēji, ka esi stāvoklī? Lūk, ko zemapziņa cenšas tev pateikt

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

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Vai esi kādreiz sapņojusi, ka gaidi bērniņu, lai gan par mātes lomu pat nedomā? Varbūt sapnī grūtniece bija tava draudzene vai pat pilnīgi sveša sieviete? Sapņiem par grūtniecību var būt dažādas nozīmes, taču visbiežāk tos saista ar trim galvenajām tēmām.

Sapnī redzēji, ka esi stāvoklī? Lūk, ko zemapziņa ...

Tie var simbolizēt pārmaiņas dzīvē, jaunas idejas, kas vēl tikai sāk veidoties, vai bažas par nākotni, vēsta psiholoģijas un garīgās veselības portāls Verywell Mind.

Šādi sapņi var pārsteigt, raisīt dažādas emocijas un likt aizdomāties, vai aiz tiem neslēpjas kāda īpaša nozīme. Tomēr sapņi par grūtniecību nebūt nenozīmē vēlmi kļūt par māti.

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